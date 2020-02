Hector Lombard se moque des critiques de la boxe à mains nues: “C’est brutal, mais c’est de l’excitation”

Ne dites pas à Hector Lombard que son passage à la boxe à mains nues est en quelque sorte un pas en arrière dans sa carrière.

Oui, l’homme de 42 ans a déjà accompli beaucoup dans le monde des sports de combat; d’abord, en tant que judoka hors concours représentant son pays de Cuba, puis en tant que star dans le monde des arts martiaux mixtes, où il a une fois participé à un étirement invaincu de cinq ans et 25 combats, y compris un règne en tant que champion des poids moyens de Bellator.

Lombard a été libéré par l’UFC l’année dernière, et plutôt que de chercher une nouvelle promotion MMA pour appeler à la maison, il a plutôt choisi de signer avec le Bare Knuckle Fighting Championship. Il fait ses débuts pour la promotion ce samedi contre David Mundell dans l’événement principal du BKFC 10 à Fort Lauderdale, en Floride.

Ayant participé à une variété de compétitions d’arts martiaux pendant la majeure partie des deux dernières décennies, Lombard est particulièrement qualifié pour expliquer pourquoi la boxe à mains nues devient une option de plus en plus viable pour les combattants professionnels.

“Je dirais, peu importe avec ça parce que c’est ainsi que la société est en général”, a déclaré Lombard à MMA Fighting lorsqu’on lui a demandé sa réponse aux critiques de la boxe à mains nues. “C’est normal pour les gens, ils posent des questions, ils rient, puis [they change.] Ils diront: “Oooh, c’est génial.” C’est arrivé avec l’UFC. Je me souviens à l’époque, ils disaient les mêmes choses. «Oh mec, c’est s * c’est brutal. Je ne sais pas qui peut le faire. » Il devient l’un des sports les plus populaires de l’histoire. Donc je me fiche de ce que l’on pense.

«Je pense que c’est un grand sport. Je pense que c’est brutal, mais c’est de l’excitation, et quand c’est de l’excitation, ça attire l’audience, et quand il y a de l’audience, il y a de l’argent. “

Ne vous y trompez pas, Lombard ne prête pas seulement ses talents au BKFC par la gentillesse de son cœur. Il fait l’éloge de sa relation d’affaires avec la promotion et il a hâte que le spectacle de samedi ait le même niveau d’exposition auquel il s’est habitué tout au long de sa carrière.

Si quoi que ce soit, il pense que la compétition en dehors du MMA a rendu les fans plus curieux de ses plans que jamais.

“C’est un si grand nombre de followers que déjà à bout portant et la plate-forme qu’ils ont construite, c’est incroyable”, a déclaré Lombard. “Tout le monde écoute.

“Pour être honnête, j’ai obtenu plus d’interviews maintenant que lorsque j’ai signé avec l’UFC, et à l’époque c’était très important parce que j’étais sur une séquence de 25 victoires consécutives, ce qui est difficile à faire.”

Lombard n’est pas satisfait de la façon dont sa course à l’UFC s’est terminée, ce qui ne devrait pas être surprenant étant donné qu’il est allé sans victoire lors de ses sept dernières apparitions pour la promotion. Il a terminé dans trois de ces défaites, mais conteste une paire de décisions qui n’ont pas échoué et une défaite en disqualification en septembre 2017 contre C.B.

À cause de ces avertissements, Lombard n’est pas trop dérangé par son récent manque de succès et il n’a que des pensées positives avant son affrontement avec Mundell, même s’il est conscient qu’il pourrait en sortir pire pour l’usure.

“Si ça tient la distance et que nous frappons là-dedans et que nous nous coupons et que nous nous laissons tomber, alors ce fut un grand combat”, a déclaré Lombard. “C’est ce que je vais faire samedi soir. KO est un bonus, pour tout autre combattant, et c’est tout. “

Lombard n’a pas exclu un retour au MMA, mais a clairement indiqué qu’il ne se concentrait que sur le combat à venir. Gagnant ou perdant, il prévoit de concourir à nouveau pour BKFC cette année.

Une chose qu’il ne s’attend pas à avoir à faire est de répondre à d’autres questions sur son dernier coup de carrière après que les fans ont vu comment il se comportait dans l’arène à mains nues.

“Premièrement, c’est différent. Deuxièmement, je veux le faire avant de prendre ma retraite. Et troisièmement, l’argent est formidable », a déclaré Lombard. “Vous avez vos réponses ici.

«Je vois des gens dire qu’ils se sont battus dans tant de promotions différentes… Ils disent:« J’ai tout fait. »Eh bien, vous n’avez pas fait à mains nues. Vous n’avez donc pas tout fait. “