Hector Lombard vs Jared Hess: sensation cubaine du Bellator MMA avant Yoel Romero de l’UFC

De nos jours, Hector Lombard est mieux connu comme un bagarreur à poings nus, un sport qui convient mieux au style de combat punitif des 42 ans. Ce n’est pas surprenant étant donné qu’il a quitté l’UFC après une série embarrassante de six défaites consécutives. Son profil a été tellement diminué par son mandat sous Dana White que beaucoup de gens ont oublié que le natif de Matanzas, Cuba, était une sensation de sports de combat à 185 livres bien avant son compatriote combattant cubain «Soldat de Dieu» Yoel Romero.

Alors que la carrière de Romero dans les arts martiaux mixtes (MMA) a commencé après avoir fait défection en Allemagne en 2007, il n’aurait pas son premier combat professionnel enregistré avant décembre 2009. À ce moment-là, Lombard avait déjà amassé 26 combat un total de combats, arborant un record de victoires très impressionnant de 22-2-1 (1 NC) avec plusieurs ceintures de titre ayant fait le tour de sa taille. Il peut être encore plus révélateur que ses deux défaites aient été des décisions du PRIDE FC contre Akihiro Gono et Gegard Mousasi. Pendant tout ce temps, Lombard n’avait pas été mis KO ni soumis … pas une seule fois.

Pour mettre en perspective ce record de domination dans les années 2000, il suffit de revenir sur les premiers jours du Bellator MMA. Ayant déjà amassé une somme considérable de travail à venir dans la promotion, il n’a pas été difficile de choisir Lombard comme favori pour son tournoi de la saison un des poids moyens, et il n’a pas perdu de temps à prouver pourquoi au Bellator 3 le 17 avril 2009. Il avait besoin seulement 70 secondes pour assommer Virgil Lozano avec un coup de poing.

Les victoires rapides étaient plus importantes dans les premiers temps du Bellator MMA grâce au format de tournoi «saisonnier», qui pouvait voir un combattant à nouveau participer en aussi peu qu’un mois grâce à des émissions diffusées semaine après semaine. Il n’est donc pas surprenant que Lombard soit de retour au Bellator 9 le 29 mai 2009, au Monroe Civic Center de Monroe, en Louisiane. Les deux demi-finales du tournoi ce soir-là se sont toutes les deux terminées par KO technique. En effet, Jared Hess a eu besoin de près de trois manches complètes avant de renverser Yosmany Cabezas à 4:26, tandis que le rapide Lombard a de nouveau terminé au premier tour, éliminant Damien Stelly à 2:56 et frappant son ticket pour la finale. Le vétéran de l’armée des États-Unis avait payé sa cotisation pour y arriver, mais il n’était pas à la hauteur du pouvoir de Lombard.

Alors, comment Hess se classerait-il contre Lombard pour couronner le tout premier champion des poids moyens de la promotion? Il n’était pas négligeable 8-0-1 en entrant dans Bellator 12 et avait enregistré cinq soumissions et trois victoires techniques par élimination directe dans sa jeune carrière, ce qui signifie qu’il n’avait jamais perdu un combat et avait terminé toutes ses victoires. Même si Lombard avait un avantage de combat de QI considérable à 20-2-1 (1 NC), il a cédé un avantage de taille significatif à 5’9 ”au 6’ Hess. L’ancien médaillé d’or en judoka de Cuba devrait-il compter sur ses lancers pour faire pencher la balance en sa faveur, ou pourrait-il atteindre Hess avec ses mains?

Le pouvoir de Lombard était à la hauteur du Seminole Hard Rock Hotel & Casino à Hollywood, en Floride, le 19 juin 2009. Au premier tour, ses mains droites marquaient le visage de Hess à plusieurs reprises, ce qui l’a rendu non seulement instable dans les échanges , mais causant un gonflement majeur autour de son œil gauche, le coin aurait besoin de givrer fortement s’il avait un espoir de continuer en avant dans le combat.

Il aurait besoin d’une nouvelle stratégie pour le deuxième tour de toute façon.

Un coup d’œil par inadvertance a bloqué l’action et a donné à Hess plus de temps pour récupérer, mais cela n’a pas pu empêcher son œil de gonfler presque complètement fermé. Il a sagement pris la garde pour garder Lombard au-dessus de lui au lieu de se lever et d’échanger, sachant qu’il avait déjà près d’une demi-douzaine de soumissions dans sa poche arrière, mais un manque d’action a fait que l’arbitre Troy Waugh les a relevés. Lombard a fait une tentative de retrait pour clore le tour.

Les choses sont devenues horribles rapidement au troisième tour lorsque Lombard a fait tomber Hess au sol et a commencé à écraser son visage en pulpe. Les commentateurs ont brièvement cru que Lombard avait ouvert cet œil gonflé, mais il s’est avéré qu’il avait ouvert une profonde entaille dans le front de Hess. L’action a été arrêtée pour tendre à la coupure, mais a dû être arrêtée à nouveau car elle continuait à déverser de grandes quantités de fluide corporel. C’est un petit miracle que le combat n’ait pas été arrêté dans ce cadre, mais pas par manque d’essai de la part de Lombard.

Les vaillants efforts du coin de Hess pour endiguer la marée cramoisie furent rapidement vains lorsque Lombard le fora à nouveau au quatrième tour et l’emmena sur la toile. Alors que le sang a commencé à couler et que l’action a cessé, le médecin du ring est intervenu une fois de plus et n’était clairement pas d’humeur à avoir un nouveau redémarrage qui a fait un gâchis de Hess et de toutes les personnes impliquées. En raison d’un KO technique médical à 1:41, Lombard est devenu le premier champion de 185 livres de la promotion.

Lombard remporterait 10 victoires consécutives après sa victoire au titre mondial, ce qui est plutôt étonnant par rapport aux six défaites consécutives qui l’ont chassé de l’UFC. Cela montre combien les fortunes peuvent changer au fil des ans, mais avant que Father Time ne le rattrape, Lombard était l’un des meilleurs poids moyens au monde.

