Helwani, Okamoto et Raimondi discutent des doutes soulevés concernant l’UFC 249

Le groupe d’experts ESPN MMA Ariel Helwani, Brett Okamoto et Marc Raimondi ont répondu à certaines questions soulevées concernant l’UFC 249:

Êtes-vous sûr que le vainqueur de Ferguson contre Gaethje va contre Khabib après?

Helwani: quelque chose de confiant. Le vainqueur, surtout si c’est Ferguson, devrait se battre pour la ceinture ensuite. Cela ne fait aucun doute. Mais l’UFC pourra-t-elle résister à l’envie de réserver Nurmagomedov contre McGregor à l’automne? Je ne suis pas vraiment sûr.

Okamoto: Très confiant, en réalité. En 2020, l’UFC cherchait une excuse à faire Nurmagomedov vs. McGregor 2. Et il est facile de comprendre pourquoi. C’est une revanche très lucrative. Mais assis ici aujourd’hui, je doute vraiment que nous verrons ce combat cette année. Dana White a déclaré que le vainqueur de ce combat pour le titre provisoire affrontera Nurmagomedov ensuite, et je peux garantir que Nurmagomedov veut la même chose.

Je doute que Nurmagomedov accepte même un combat contre quelqu’un d’autre que Ferguson contre le vainqueur. Gaethje comme votre prochain match. Je pense que nous aurons finalement le match revanche de Nurmagomedov contre McGregor, mais ce ne sera qu’en 2021.

Raimondi: VJe suis toujours optimiste, donc je dirais qu’il y a 75% de chances. Nurmagomedov a clairement indiqué que tout ce qu’il veut, c’est rivaliser avec les meilleurs, et le vainqueur de ce combat est le principal concurrent. Le doute vient quand l’argent entre en jeu. Et il faudrait croire que l’organisation des plus grands combats possibles sera une priorité pour l’UFC le reste de l’année.

Personne ne pouvait non plus blâmer la maison du développeur. Pas dans un monde post-coronavirus. Donc, cette chance de 25% est que l’UFC pousse dur pour armer Nurmagomedov contre Conor McGregor une deuxième fois. Cette suite pourrait laisser Ferguson ou Gaethje hors de l’image. Encore une fois, j’espère que cela ne se produit pas

Quel match le bonus Fight of the Night gagnera-t-il?

Helwani: Il y a beaucoup de choix, mais je choisirai l’option la plus simple: l’événement principal. Les deux hommes sont rarement, voire jamais, dans des combats ennuyeux. Je serais très surpris si cela finissait par être ennuyeux, je ne pense pas que les protagonistes savent comment les produire.

Okamoto: Ferguson contre Gaethje ou Vicente Luque contre Prix ​​Niko comme une surprise possible.

Raimondi: Il y a tellement d’options. Sur le papier, l’UFC 249 a une chance d’être l’une des cartes de base les plus exploitables depuis longtemps. Comment pouvez-vous dire que Ferguson vs. Gaethje ne sera pas le combat de la nuit? Les deux hommes ont neuf bonus combinés de combat de la nuit. Gaethje a remporté Fight of the Night ou Performance of the Night dans ses six combats à l’UFC.

Cependant, je pense que l’événement principal pourrait jouer le deuxième violon. Vicente Luque vs Niko Price sera le combat de la nuit. Ces deux hommes sont des hommes sauvages avec une forte propension aux combats violents. Les deux peuvent prendre un coup et le renvoyer avec plus de force.

Luque a participé à trois combats de la nuit lors de ses quatre derniers combats. Price a remporté la performance de la nuit dans trois de ses cinq derniers combats. Ce sera un feu d’artifice, une guerre totale.