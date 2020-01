Henri Hooft façonne Tial Thang en combattant de haut vol

Henri Hooft est un entraîneur légendaire et l’un de ses nouveaux élèves, Tial Thang, a fait ses débuts professionnels l’année dernière à ONE: Reign of Valor. Thang a suivi cette victoire avec une autre victoire en décembre à ONE: Mark of Greatness.

Thang est déjà un technicien calculé, ce qui correspond bien au style de Hooft. L’athlète birman a une puissante discipline de base de lutte, et il essaie évidemment d’élargir ses compétences sous la tutelle de Hooft.

Le quadruple Champion Chin State Wrestling n’a peut-être jamais croisé Hooft sans la réinstallation de sa famille aux États-Unis à l’âge de 10 ans.

Avant de s’installer en Amérique, Thang et sa famille vivaient dans plusieurs pays différents, ce qui a conduit Thang à être exposé à plusieurs langues et cultures. Cependant, les arts martiaux ont aidé à combler le fossé entre lui et les autres.

Au lycée de New York, Thang a dominé en tant que lutteur. Il a remporté plus de 500 matchs de lutte libre et de lutte gréco-romaine. Il a également acquis une expérience avec le Jiu-Jitsu brésilien.

En raison de cette exposition, Thang était apparemment prêt à entreprendre une carrière dans les arts martiaux mixtes.

Malgré la forme évidente, Thang n’a pas été inspiré pour poursuivre des arts martiaux mixtes jusqu’à ce qu’il regarde son compatriote, et UN champion du monde des poids moyens et légers, Aung La N Sang en compétition.

La connexion birmane l’a attiré et en raison de la popularité d’Aung La, l’influence a été forte.

Thang a eu l’occasion de rencontrer Aung La et «The Burmese Python» lui a donné des conseils et des meilleures pratiques. Thang a décidé de devenir pro et il a pris un excellent départ avec l’une des meilleures organisations d’arts martiaux au monde.

Hooft essaie d’arrondir Thang à plus qu’un simple grappler sans abandonner la discipline dans laquelle il s’est déjà avéré compétent depuis qu’il a commencé les arts martiaux. Les débuts de Thang ont été une étape majeure pour des raisons évidentes, mais c’était aussi un retour aux sources pour lui.

“Mes débuts ont été impressionnants car c’était la première fois que je retournais dans mon pays, la Birmanie, en 14 ans”, a déclaré Thang.

«C’était aussi mes débuts professionnels. C’est encore plus doux parce que j’ai remporté la victoire. Ensuite, j’ai (eu) la chance de voir ma grand-mère et c’était très important. Le combat et tout le reste était tout simplement génial. J’adore tout sur le dernier combat. “

Thang est en mesure de suivre les traces d’Aung La et peut-être de devenir une figure emblématique de sa patrie.

À l’heure actuelle, Aung La est la plus grande star du sport au Myanmar, et cela ne devrait pas changer de si tôt. Cependant, il est possible qu’un autre athlète de haut niveau monte et partage certains des projecteurs avec Aung La.

Dans le deuxième combat de Thang, une victoire sur Kim Woon Kyoum, il voulait vraiment une finition pour montrer sa croissance, mais ce n’était pas dans les cartes.Au lieu de cela, il a remporté une autre victoire à l’unanimité sur la base de sa puissante lutte.

Le monde des arts martiaux devrait garder Thang sur son radar. Si Hooft peut l’aider à devenir plus une menace dans les échanges debout, la perspective des poids coq pourrait être en mesure de faire du bruit sur toute la ligne.

