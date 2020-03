Henry Cejudo a choisi Aldo parce qu’il «arrache l’héritage de tout le monde»

LAS VEGAS – Henry Cejudo cherche à ajouter une autre légende à son CV.

Alors qu’il a reçu de nombreuses critiques pour avoir choisi de faire sa première défense du titre des poids coq UFC contre Jose Aldo, Cejudo (15-2 MMA, 9-2 UFC) a déclaré qu’il s’agissait de construire son héritage.

“C’était le bon combat à faire parce qu’il est une légende”, a déclaré Cejudo à MMA Junkie samedi dernier lors d’une journée médiatique Dominance MMA à Las Vegas. «Les seules personnes que Jose‘ Baldo »ait perdues n’ont été que les meilleures. Je veux dire, Jose Aldo – vous ne l’avez jamais entendu perdre contre un ancien champion, un champion ou quelqu’un de ce genre.

«Que vous vouliez regarder ou non – ce que je sais qu’ils vont tous regarder -« Triple C »servira« GOAT »le 9 mai. J’espère donc que vous, Brésiliens, j’espère que vous n’avez pas mangé trop pour le Carnaval, parce que je vais servir de la «CHÈVRE»

Après avoir détrôné Demetrious Johnson, champion de poids mouche de l’UFC de longue date, Cejudo a réussi sa première défense réussie de 125 livres contre le champion des poids coq T.J. Dillashaw et l’a arrêté en seulement 32 secondes.

Après cela, il a rejoint quelques élites qui ont détenu deux titres simultanément. Cejudo a remporté le titre de 135 livres dont Dillashaw a été dépouillé en raison d’un échec au test de drogue lorsqu’il a arrêté Marlon Moraes à l’UFC 238.

Cela fait 11 mois que Cejudo s’est battu lors de sa dernière marche pour affronter Aldo (28-6 MMA, 10-5 UFC) à l’UFC 250 à Sao Paulo.

Cejudo a également appelé le champion des poids plumes de l’UFC, Alexander Volkanovski. À Aldo, il fait face à un autre grand record.

«Tout ce que je veux dire, c’est que j’aimerais ajouter Demetrious Johnson, la plus grande masselotte de tous les temps; T.J. Dillashaw le plus grand poids coq de tous les temps; et Jose Aldo, le plus grand poids plume de tous les temps », a déclaré Cejudo. «Je saisis l’héritage de tout le monde.

“Poids mouche, poids coq – je prends tout le monde de 99 livres à 149 livres afin qu’ils puissent tous l’obtenir. C’est la division de poids «Triple C». “

