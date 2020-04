Henry Cejudo a un plan s’il ne peut pas combattre Jose Aldo à l’UFC 250

Image via @henrycejudo sur Instagram

Henry Cejudo a déjà un plan de secours si son combat contre Jose Aldo à l’UFC 250 échoue. Son plan de sauvegarde est un affrontement contre l’ancien champion des poids coq Dominick Cruz.

L’UFC 250 devrait avoir lieu le 9 mai à Sao Paulo, au Brésil. Il pourrait également subir le même sort malheureux que l’UFC 249, qui a été l’image de l’incertitude due à la pandémie de coronavirus.

Le champion des poids coqs Cejudo devrait défendre son titre contre Jose Aldo lors du main event. Avec des restrictions sur les voyages internationaux et des pressions pour reporter les cartes de combat, il n’est pas clair si les poids coqs auront l’opportunité d’entrer en collision dans l’événement principal. Cependant, Cejudo a un digne adversaire suppléant, Aldo échoue.

Puisque # UFC249 est en danger parce que nous ne pouvons pas faire sortir Khabib de Russie. Donc, au cas où nous ne pourrions pas faire entrer Jose Baldo en sol américain, assurez-vous d’apporter votre smoking non personnalisé que vous portez tous les samedis avec vos balles! Parce que tu es sur le pont chérie. ❤️ @DominickCruz pic.twitter.com/1LaGGavqe2

– Henry Cejudo (@HenryCejudo) 30 mars 2020

“Puisque # UFC249 est en danger parce que nous ne pouvons pas faire sortir Khabib de la Russie. Donc, au cas où nous ne pourrions pas faire entrer Jose Baldo en sol américain, assurez-vous d’apporter votre smoking non personnalisé que vous portez tous les samedis avec vos balles! Parce que tu es sur le pont chérie. @DominickCruz. ” – Henry Cejudo sur Twitter.

Comme nous l’avons vu, Cruz est l’ancien champion des poids coq. Il a perdu sa ceinture face à Cody Garbrandt en 2016 par décision unanime. Il n’a plus été en action depuis lors avec de multiples blessures. Cependant, il a récemment révélé qu’il était enfin en bonne santé et prêt à retourner dans l’Octogone contre Henry Cejudo. Le match aurait probablement lieu sur le sol américain et diffusé à partir d’une arène fermée. Cela résoudrait bon nombre des défis logistiques auxquels l’UFC sera sans aucun doute confronté alors qu’il tente de promouvoir l’UFC 250 sur le sol étranger.

Préférez-vous voir Henry Cejudo combattre Dominick Cruz ou Jose Aldo? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 31/03/2020.