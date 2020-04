Henry Cejudo accuse Volkanovski de «midget envahi» pour avoir qualifié d’embarrassant le choix de ses adversaires

Henry Cejudo a cimenté son héritage d’arts martiaux mixtes (MMA) après avoir remporté des titres dans la division poids mouche et poids coq de l’UFC, mais “Triple C” ne s’arrête pas là. Le champion au franc parler est maintenant à la recherche de la couronne poids plume.

En conséquence, l’actuel champion des poids plumes de l’UFC, Alexander Volkanovski, se retrouve maintenant dans une querelle avec le «King of Cringe». C’est parce que Cejudo a fait tout son possible pour appeler “The Great” plus tôt cette année, déclarant qu’il aimerait devenir “Quadruple C.” Volkanovski, étant le combattant confiant qu’il est, n’a pas reculé devant les projecteurs et semble plus que disposé à s’engager avec Cejudo (à la fois dans la cage et sur les réseaux sociaux).

Volkanovski a récemment tenté le choix de l’adversaire de Cejudo pour sa première défense de titre de poids coq, le qualifiant de “gênant” pour esquiver les meilleurs prétendants en faveur de vétérans comme Jose Aldo et Dominick Cruz, qui se battront pour le titre le mois prochain. Certains peuvent être d’accord alors que d’autres prétendants aux poids coq comme Cory Sandhagen et Aljamain Sterling attendent patiemment leur propre opportunité de décrocher le titre.

Comme vous l’avez peut-être deviné, Cejudo n’a pas mis longtemps à répondre aux commentaires de Volkanovski.

“Ce qui va être plus embarrassant, c’est quand vous perdez contre une masselotte, vous êtes devenu un nain! Ce n’est pas Hugby! ” a écrit Cejudo via Twitter.

Malgré le fait que Cejudo concurrençait en poids mouche, le roi des poids coq est assez grand pour défier Volkanovski. Il est rare qu’un combattant puisse concourir dans trois catégories de poids différentes, mais la taille de Volkanovski à 145 livres permettrait à Cejudo de tester au moins les eaux. L’histoire pourrait être différente si Cejudo était confronté à des ennemis plus grands comme les plumes comme Max Holloway, Yair Rodriguez ou même Zabit Magomedsharipov.

Cela dit, la taille de Volkanovski n’est clairement pas au détriment de ses capacités à l’intérieur de la cage. L’ancien joueur de rugby de 31 ans a dominé la compétition depuis sa création à l’UFC en 2016. Volkanovski a réussi à remporter ses huit apparitions dans l’Octogone tout en éliminant Holloway à l’UFC 245 pour réclamer la couronne incontestée de 145 livres, ce qui prouve que son moteur élevé, son volume impressionnant et sa puissance sont suffisamment forts pour vaincre les plus grands et les meilleurs au niveau des poids plumes.

Cejudo possède évidemment des compétences similaires avec une expérience de lutte de classe mondiale, une base solide, des mains rapides et une présence offensive implacable, mais “Triple C” aurait du pain sur la planche dans un affrontement potentiel avec Volkanovski. Après tout, Cejudo mènerait une bataille difficile car aucun combattant n’a jamais revendiqué de titres UFC dans trois catégories de poids différentes.