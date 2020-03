Henry Cejudo avertit Jon Jones, Khabib Nurmagomedov: «Cette couronne sera à moi»

Image via @ufceurope sur Instagram

Le champion des poids coq de l’UFC, Henry Cejudo, vise la première place sur la liste tant convoitée de l’UFC, et même la pandémie de coronavirus ne l’arrêtera pas.

C’est du moins le message qu’il a partagé sur Instagram récemment.

Cejudo occupe actuellement la troisième place du classement masculin de l’UFC, livre pour livre. La place n ° 2 est occupée par le champion invaincu des poids légers, Khabib Nurmagomedov, tandis que la première place est occupée par le champion des poids lourds légers de l’UFC, Jon Jones – considéré par beaucoup comme le meilleur combattant de tous les temps.

Cejudo veut que Nurmagomedov et Jones sachent que, virus ou pas de virus, il vient pour la première place sur cette liste.

“Il y a deux hommes devant moi dans le classement livre pour livre et je suis ici pour vous dire,” Virus ou pas de virus, cette couronne sera à moi “” – Henry Cejudo sur Instagram.

Cejudo est actuellement sur une séquence de victoires incroyablement impressionnante. Après avoir perdu deux combats consécutifs contre Demetrious Johnson et Joseph Benavidez en 2016, il a rebondi avec une paire de victoires contre Wilson Reis et Sergio Pettis. Cejudo a ensuite rejoué Johnson pour le titre de poids mouche UFC et a mis fin au règne légendaire du champion de longue date avec une décision controversée.

De là, Cejudo a défendu la ceinture de poids mouche avec un arrêt de première ronde de TJ Dillashaw, qui détenait la ceinture de poids coq UFC à l’époque. Après que Dillashaw ait échoué à un test de dépistage de drogues et ait été suspendu par l’Agence antidopage des États-Unis, Cejudo est passé au poids coq pour combattre Marlon Moraes pour le titre vacant. Il a remporté le combat via TKO au troisième tour, devenu un champion de l’UFC en deux divisions.

Cejudo n’a pas combattu depuis lors et a depuis quitté le titre de poids mouche, mais reviendra bientôt dans l’Octogone – à moins que la pandémie de coronavirus n’ait d’autres plans. Il doit défendre sa ceinture de poids coq contre l’ancien champion des poids plumes Jose Aldo à l’UFC 250 le 9 mai.

