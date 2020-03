Henry Cejudo cible Figueiredo et Benavidez des «jumeaux siamois laids» après l’UFC Norfolk

Image via @ufc sur Instagram

Henry Cejudo n’est plus le champion des poids mouches de l’UFC, mais cela ne signifie pas que les meilleurs poids volants de l’UFC sont à l’abri de ses propos trash.

Samedi soir, dans l’événement principal de l’UFC Norfolk, Joseph Benavidez et Deiveson Figueiredo sont entrés en collision dans un combat qui était censé couronner le nouveau champion UFC des poids mouches – malheureusement, Figueiredo a manqué de poids pour le combat, ce qui l’a rendu inéligible pour remporter le titre. Figueiredo a fini par gagner le combat par TKO au deuxième tour, ce qui signifie que le trône des poids mouches est maintenant vacant.

Cejudo semble apprécier l’incertitude entourant son ancienne division.

Dimanche matin, alors que l’avenir de la division des poids mouches de l’UFC n’aurait pas pu être plus nuageux, Cejudo s’est rendu sur Twitter pour tirer sur Figueiredo et Benavidez. Il a dit qu’il aimerait se battre tous les deux dans la même nuit et a qualifié le couple de «jumeaux siamois laids et détachés».

Pourquoi ne les alignez-vous pas tous les deux @danawhite Je serai le co-principal et l’événement principal dans la même nuit! Je vais battre les freins de ces vilains jumeaux siamois détachés # andstill4ever https://t.co/EjFbu1hT76

– Henry Cejudo (@HenryCejudo) 1 mars 2020

“Pourquoi ne les alignez-vous pas tous les deux @danawhite? Je serai le co-principal et le principal événement dans la même nuit! Je vais battre les freins de ces vilains jumeaux siamois détachés # andstill4ever »- Henry Cejudo sur Twitter.

Henry Cejudo devrait actuellement défendre le titre des poids coq UFC contre l’ancien champion des poids plumes Jose Aldo. Le combat se déroulera à l’UFC 250 au Brésil en mai.

Alors que Cejudo est actuellement lié à ses obligations chez les poids coqs – une division qui abrite une liste de plus en plus longue de prétendants au titre viables – son manager Ali Abdelaziz a récemment déclaré qu’il reviendrait dans la division des mouches après la lutte contre Aldo.

@HenryCejudo défendra son titre de voie de migration après le combat d’Aldo

– Ali Abdelaziz (@ AliAbdelaziz00) 1 mars 2020

«@HenryCejudo défendra son [flyweight] titre après le combat contre Aldo », a écrit Abdelaziz sur Twitter.

Pensez-vous que nous verrons jamais Henry Cejudo de retour dans la division poids mouche?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 3/2/2020.