Henry Cejudo contre Jose Aldo ciblé comme événement principal de l’UFC 250

Image via @henrycejudo sur Instagram

Combate rapporte que l’UFC vise à réserver Henry Cejudo contre Jose Aldo pour le championnat des poids coq comme l’événement principal de l’UFC 250.

L’émission phare devrait avoir lieu le 9 mai à Sao Paolo, et bien qu’il puisse toujours y avoir plus de combats pour le titre ajoutés au mélange, l’UFC semble faire confiance à Cejudo et Aldo pour livrer un événement principal stellaire devant le Fans brésiliens.

Les deux hommes réclament ce combat depuis que Jose Aldo a perdu contre Marlon Moraes, car de nombreux fans pensaient qu’Aldo avait en fait remporté le combat, mais les juges n’ont pas donné leur accord.

Si cela se concrétise, l’un des aspects les plus amusants de ce combat sera sans aucun doute les actions de Cejudo. Aldo semble être à l’abri des jeux d’esprit ces jours-ci depuis sa défaite dévastatrice aux mains de Conor McGregor, tandis que Cejudo est prêt à dire et à faire à peu près n’importe quoi pour se faire passer pour le maître de la grincée des dents.

Cejudo n’a pas réellement combattu depuis son retour à l’UFC 238 en juin dernier, également contre Marlon Moraes, bien que le médaillé d’or olympique ait réussi à vaincre “Magic” via TKO.

De nombreux fans d’Aldo étaient inquiets quand il a révélé qu’il ferait le pas vers le poids coq, beaucoup pensant en fait qu’il devrait aller dans la direction opposée afin de voir ce qu’il pourrait faire avec le poids léger.

Pour l’instant, tout ce qui reste à faire est d’attendre et de voir comment les choses se déroulent alors que le premier semestre de l’UFC continue de se renforcer de plus en plus. Entre cela et les combats de titres qui ont déjà été annoncés, cela s’annonce comme l’une des plus grandes années de la société – et cela veut dire quelque chose.

Selon vous, qui gagnera lorsque José Aldo et Henry Cejudo entreront en collision au Brésil?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 17/01/2020.