Henry Cejudo contre Jose Aldo: les cotes des paris d’ouverture dévoilées

Image via @ufceurope sur Instagram

Les paris sportifs ont publié les cotes d’ouverture pour le prochain événement principal de l’UFC 250 entre le champion des poids coq UFC Henry Cejudo et Jose Aldo.

L’UFC a officiellement annoncé cette semaine que Cejudo vs. Aldo sera à la une de l’UFC 250, qui aura lieu le 9 mai à Sao Paulo, au Brésil. L’annonce a été accueillie par de nombreuses critiques de la part des fans, des médias et des combattants alors qu’Aldo obtient un coup de titre malgré une séquence de deux défaites consécutives. Mais c’est le combat que voulaient Cejudo et Aldo.

Le paris sportifs en ligne BetOnline a publié les cotes d’ouverture pour Cejudo vs. Aldo. Découvrez-les, gracieuseté de BestFightOdds.com.

UFC 250: Cejudo contre Aldo: Henry Cejudo (-210) contre Jose Aldo (+180) https://t.co/EvGOPHZezU # ufc250 @HenryCejudo @josealdojunior

– BestFightOdds (@BestFightOdds) 26 février 2020

Cotes d’ouverture UFC 250

Henry Cejudo -210

Jose Aldo +180

Cejudo a ouvert comme favori des paris -210. Cela signifie qu’un pari de 210 $ vous rapportera 100 $. Aldo a ouvert comme un outsider de paris +180. Cela signifie qu’un pari de 100 $ vous rapporterait 180 $.

À première vue, ces chances d’ouverture semblent faibles pour Cejudo. Le champion des poids coq de l’UFC est en passe de courir en ce moment et bien qu’Aldo soit une légende du sport, il semble toujours que ces chances d’ouverture donnent un peu trop de respect à l’ancien champion des poids plumes, étant donné qu’il ne ressemble plus au même combattant qu’il était autrefois. .

Cejudo (15-2) mène actuellement une séquence de cinq victoires consécutives avec des victoires sur Marlon Moraes, TJ Dillashaw, Demetrious Johnson, Sergio Pettis et Wilson Reis à cette époque. Cejudo était à la fois le champion des poids mouches et des poids coq de l’UFC mais a décidé de quitter la ceinture de 125 livres pour se concentrer sur ses exploits à 135 livres.

Aldo (28-6) est l’ancien champion des poids plumes de l’UFC depuis longtemps, mais a eu du mal ces derniers temps. Il vient de perdre des décisions consécutives contre Alexander Volkanovski et Moraes à ses débuts de 135 livres. Le combat de Moraes à l’UFC 245 a été serré et controversé, beaucoup estimant qu’Aldo aurait dû gagner la décision partagée, mais les juges ont estimé qu’il avait perdu le combat.

Sur qui avez-vous votre argent dans le main event UFC 250 entre Henry Cejudo et Jose Aldo à ces cotes d’ouverture?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 26/02/2020.