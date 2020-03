Henry Cejudo dit que Benavidez mérite absolument une revanche après que Figueiredo a triché à l’UFC Norfolk

L’ancien champion des poids mouches de l’UFC, Henry Cejudo, estime que Joseph Benavidez mérite un autre coup contre Deiveson Figueiredo pour le titre vacant des poids mouches.

Dans l’événement principal de l’UFC Norfolk le 29 février, les masselottes se sont affrontés dans un combat sans titre. Ils devaient initialement se battre pour la ceinture 125 qui était à gagner après la suppression de Cejudo. Cependant, le Brésilien «Daico» a manqué de poids et a été pénalisé par la suppression de son admissibilité au titre. Malgré le poids manquant, Figueiredo a utilisé une énorme main droite (et potentiellement un coup de tête par inadvertance) pour assurer la victoire du KO au deuxième tour. Il occupe le haut du classement de la division, mais le titre que Cejudo détenait jadis reste vide.

Cejudo a pesé sur la lutte controversée sans titre et a qualifié Figueiredo de «triche» lors de la récente journée des médias Dominance MMA.

. @ HenryCejudo dit que @JoeJitsu mérite absolument un match revanche après que Deiveson Figueiredo a manqué du poids de 2,5 livres à #UFCNorfolk:

“2,5 livres, c’est beaucoup de poids … C’est un avantage. Figueiredo a triché, mec”

“Je trouve ça bien [to rematch]», A déclaré Cejudo. «Je pense que Joe le mérite. C’était malheureux parce que Joe a perdu, mais Figueiredo n’a pas gagné [because] il y a un inconvénient. Donc, ce n’est pas tant les 2,5 livres d’eau qu’il a dû descendre, c’est la fatigue qui l’accompagne. Deux livres et demi, c’est beaucoup de poids, même 0,5, c’est beaucoup. 0,2 parfois aux plus hauts niveaux? Super dur, c’est donc un avantage homme. Alors Figueiredo, il a triché. »

Cejudo a plaisanté en disant qu’il avait défendu son titre de poids mouche depuis son canapé lors de l’événement principal de l’UFC Norfolk. Lorsqu’on lui a demandé s’il reconnaîtrait le nouveau champion dans un éventuel match revanche Joseph Benavidez contre Deiveson Figueiredo, il a déclaré:

«Je serai pour toujours« Triple C », champion olympique, champion poids mouche et champion poids coq du monde. Ils peuvent tous l’obtenir. Je suis l’un des uns, je suis le vrai “BMF”. “

Êtes-vous d’accord avec Henry Cejudo que Joseph Benavidez mérite un match revanche contre Deiveson Figueiredo pour le titre de la mouche?

