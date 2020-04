Henry Cejudo, entraîneur frustré de l’UFC, leur a dit de continuer à s’entraîner pendant la pandémie de coronavirus

Eric Albarracin, l’entraîneur du champion des poids coq UFC Henry Cejudo, a exprimé sa frustration que Cejudo ait continué à s’entraîner pendant la pandémie de coronavirus.

Cejudo devait affronter Jose Aldo lors de l’événement principal de l’UFC 250, qui devait avoir lieu le 9 mai à Sao Paulo, au Brésil. L’événement a dû être transféré au palais de Tachi en raison de la pandémie de coronavirus et Cejudo devait combattre Dominick Cruz dans un court délai, mais jeudi l’UFC a annoncé qu’il reportait tous les événements à venir, y compris l’UFC 250. Cela laisse Cejudo sans combat, et son entraîneur Albarracin est frustré.

Alors qu’il semblait évident tout le temps que les événements de l’UFC seraient annulés comme tous les autres événements sportifs majeurs, le président de l’UFC, Dana White, a été catégorique sur le fait que le spectacle continuerait, et cela signifiait que tous les combattants s’entraînaient toujours, beaucoup d’entre eux avec un minimum de partenaires de formation. Albarracin est frustré que personne n’ait rien dit aux combattants, y compris Cejudo plus tôt, ce qui signifie que toute leur formation a été perdue.

Jeudi, Albarracin s’est rendu sur Twitter pour exprimer sa frustration face au camp d’entraînement perdu de Cejudo.

Où les F étaient les têtes de Disney et d’Espn lorsque @UFC nous disait à tous de continuer à s’entraîner comme d’habitude parce que les combats sont au rendez-vous depuis 6 semaines

– Eric Albarracin (@CPTdasAmericas) 9 avril 2020

Il est parfaitement compréhensible qu’Albarracin soit frustré pour Cejudo. Après tout, les camps d’entraînement sont brutaux et épuisants, sans parler des prix élevés. Cejudo, comme tous les autres combattants qui ont vu leurs combats abandonnés, a passé beaucoup de temps et d’argent sur son camp pour le voir se perdre. Alors que White a déclaré que tout le long de l’émission UFC se poursuivrait, ESPN et Disney auraient peut-être dû intervenir plus tôt, étant donné que toutes les autres grandes ligues sportives professionnelles ont vu leurs saisons reportées il y a des semaines.

Vous sympathisez avec les frustrations d’Eric Albarracin à propos de la formation d’Henry Cejudo?