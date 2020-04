Henry Cejudo est «juste un mec vraiment cringey»

Sean O’Malley est un grand fan des compétences de combat de Henry Cejudo. Mais le personnage de “The King of Cringe” loin de la cage? Pas tellement.

Étoile montante de la division des poids coq, invaincu O’Malley (11-0 MMA, 3-0 UFC) est devenu l’un des combattants les plus populaires de l’alignement après seulement trois combats à l’UFC.

Bien qu’il ne soit pas pressé d’obtenir un traitement accéléré, la popularité toujours croissante d’O’Malley pourrait potentiellement conduire à un tir au titre plus tôt que prévu s’il continue le genre de forme exceptionnelle que nous avons vu de lui jusqu’à présent, y compris dans son plus récent sortie, quand il a envoyé Jose Quinonez à l’UFC 248.

Pendant ce temps, le champion en titre des poids coq UFC Cejudo a pris un chemin spécifique vers la notoriété, se surnommant le «roi de Cringe», flashant son or, utilisant des accessoires et créant des vidéos d’appel. Mais alors que O’Malley respecte certainement les références de combat de Cejudo, il a admis qu’il n’était pas un grand fan de la façon dont le champion actuel avait choisi de se promouvoir.

“Je ne considérerais pas que travailler pour lui”, a déclaré O’Malley à MMA Junkie. «Je pense qu’il essaie définitivement, mais il essaie juste trop fort et c’est difficile à regarder. Et je suppose que c’est leur façon de procéder – le grincement des dents – mais je pense qu’il aurait pu emprunter cette voie différente. Je ne sais pas. Je pense qu’en tant que champion, il a battu de très bons gars. Oui, il est vraiment bon – mais il est juste un mec cringey. “

Cejudo devait affronter Jose Aldo à l’UFC 250, mais les restrictions d’interdiction de voyager au Brésil en raison de la pandémie de COVID-19 ont contraint Aldo à sortir. Cejudo devrait maintenant affronter un autre combattant qui vient de perdre – l’ancien champion Dominick Cruz – le 9 mai.

O’Malley admet qu’il est un peu étrange de voir Aldo et Cruz obtenir des opportunités de titre, surtout quand il n’y a pas de pénurie de prétendants en forme en lice pour un tir. Mais il comprend également d’où vient la promotion en réservant d’anciens champions notables contre le détenteur de la ceinture en titre.

“Ouais, c’est super bizarre”, a déclaré O’Malley. «Ce combat de Jose Aldo, je pensais vraiment qu’il avait gagné contre Marlon (Moraes). … Dana dit: «Non, je pensais qu’il avait gagné ce combat, je vais lui donner un coup de tête.» Donc c’est plutôt cool Dana a ce pouvoir et c’est sa compagnie, (mais) c’est assez bizarre de sortir d’une défaite.

“Je veux dire, Cruz le mérite dans un sens – toutes les blessures dont il a souffert et comment s’est déroulée sa carrière, donc je ne sais pas. Je ne serais pas fâché qu’il le reçoive, mais il y a aussi des gars comme (Cory) Sandhagen et (Aljamain Sterling) qui le méritent probablement plus, après des victoires. Ouais, c’est difficile. “

