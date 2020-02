Henry Cejudo et Justin Gaethje font équipe pour l’appel de Conor McGregor

«Triple C» prend une pause dans sa propre campagne pour aider un ami.

Le champion des poids coq UFC Henry Cejudo et Justin Gaethje, qui est également dirigé par le groupe Dominance MMA, ont pris un peu de temps pour regarder la carte de l’UFC Auckland samedi pour appeler à un combat avec Conor McGregor.

Dans le clip, fourni à TMZ Sports, Cejudo fait référence aux transgressions passées de McGregor hors de la cage tout en disant à “The Notorious” qu’il a du travail à faire avant d’obtenir une revanche avec son rival, le champion léger Khabib Nurmagomedov.

“Je suis donc assis ici à regarder les combats de l’UFC avec mon garçon Justin Gaethje”, a déclaré Cejudo. “Et je suis juste un peu abasourdi, parce que nous parlons de Conor McGregor. Oui, cet homme qui aime donner des coups de poing aux personnes âgées. Oui, cet homme qui fait des attaques terroristes dans notre pays. Et il pense qu’il peut obtenir le prochain combat pour le titre avec Khabib.

«Mais je connais Khabib. Khabib est un homme d’honneur et d’intégrité. Tout ce que vous n’êtes pas, il l’est. Mais j’ai quelqu’un que vous pourriez combattre pour éventuellement vous battre pour le titre que vous voulez. Sinon, vous pouvez vous en tenir au «BMF». J’ai donc un message pour vous, ou mieux encore, nous laisserons Justin Gaethje vous le transmettre. »

McGregor a récemment cassé une séquence de trois ans sans victoire avec un TKO de 40 secondes de Donald Cerrone à l’UFC 246 en janvier. Une variété d’adversaires potentiels ont été discutés pour lui, notamment Nurmagomedov, le détenteur du titre BMF Jorge Masvidal et même la star de la boxe Manny Pacquiao.

La vidéo montre également Gaethje sonnant, se demandant comment il peut faire signer McGregor sur la ligne pointillée. «The Highlight» a remporté trois matchs de suite, éliminant «Cowboy», Edson Barboza et James Vick tous à l’intérieur d’un tour.

“” Triple C “, l’homme ne va pas me battre”, a déclaré Gaethje. «Qu’est-ce que tu dois faire? Il est à court de combats faciles. Je suis assis ici en train de fumer mon CBD, en attendant qu’un fils de pute me frappe au visage. Allons-y. Cessez d’être un p * ssy. “

“Merde, voilà, McGregor”, a ajouté Cejudo. “Signer le contrat.”