Henry Cejudo: Je vais combattre des «jumeaux siamois laids» Figueiredo et Benavidez en une nuit

Henry Cejudo a une journée sur le terrain avec les limbes au sommet de la division des mouches.

L’ancien champion de 125 livres, qui a abandonné sa ceinture au moment où Deiveson Figueiredo et Joseph Benavidez se sont affrontés à l’UFC Norfolk, a parlé dur après que la victoire par élimination de Figueiredo ait quitté la division sans successeur.

Répondant à la frustration de Anthony Smith, poids lourd léger de l’UFC, à propos du manque de poids qui a exclu Figueiredo du titre, Cejudo a tagué Dana White et a joué selon les tendances politiques du président de l’UFC.

Et, bien sûr, Cejudo ne pouvait pas laisser la situation passer sans un commentaire digne de foi.

Malgré une récente réprimande pour un langage insensible, Cejudo reste aussi franc que jamais sur le micro et les médias sociaux. Mais cela n’a pas donné plus de motivation à ses concurrents pour le combattre; Le meilleur Aljamain Sterling veut frapper l’ancien champion du monde au visage indépendamment de ses récentes remarques.

Ce qui excite vraiment Sterling et les autres meilleurs poids coqs, c’est la défense du titre prévue de Cejudo à l’UFC 250 contre l’ancien champion des poids plumes Jose Aldo, qui a perdu une décision controversée face à Marlon Moraes lors de sa précédente sortie et a un dossier de 2-4 lors de ses six dernières sorties.

Sterling a déclaré que l’UFC prévoyait d’associer les quatre premiers poids coq dans un tournoi non officiel pour déterminer le prochain challenger au titre. Quant à savoir si Cejudo est là pour saluer le prochain poids coq supérieur ou pour répondre à son appel à revenir au poids mouche, seul le temps nous le dira.