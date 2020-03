Henry Cejudo mérite le respect d’avoir voulu que Jose Aldo se batte

Le président de l’UFC, Dana White, pense qu’Henry Cejudo mérite d’être félicité pour avoir poursuivi une légende comme Jose Aldo.

Cejudo (15-2 MMA, 9-2 UFC) tentera de faire sa première défense de titre de poids coq à l’UFC 250 quand il affrontera Aldo (28-6 MMA, 10-5 UFC) en territoire ennemi.

Aldo n’a pas réussi à faire ses débuts en poids coq et a été battu de justesse par Marlon Moraes dans une perte de décision controversée, ce qui a suscité de vives critiques lorsque l’UFC a décidé d’exaucer le souhait de Cejudo. Mais White, qui a marqué le combat pour Aldo, comprend d’où vient l’ancien double champion Cejudo avec sa légende de l’ancien champion poids plume de longue date.

“Jose Aldo a été une mauvaise mère (explétive) toute sa carrière, et un gars comme Cejudo veut le combattre”, a déclaré White aux journalistes mardi à Las Vegas. «Au lieu de critiquer, vous devez respecter cela, le fait qu’il veuille combattre Jose Aldo. Cejudo n’est pas un gars qui court à la recherche de combats faciles. Il ne dit pas: “Oh, je veux ce gars-là ou ce gars-là”, et en sortant du combat qu’il vient de mener, pour gagner sa deuxième ceinture, et de la façon dont il l’a gagnée, ce n’est pas un gars qui cherche des combats faciles.

«Si vous êtes Cejudo, vous voulez affronter une légende comme Jose Aldo, je comprends. Je comprends parfaitement. “

Les autres poids coqs près du sommet de la division – notamment Aljamain Sterling et Petr Yan – ne partagent pas le sentiment de White. Mais White pense que l’idée que Cejudo recherche des combats faciles est injuste. De la façon dont il le voit, Aldo a prouvé qu’il lui reste encore beaucoup dans le tank malgré la perte de son dernier combat.

“Ce serait une chose si vous aviez un champion qui essayait de canarder les gens et d’essayer de chercher des gars plus faciles, ce n’est pas Henry Cejudo”, a déclaré White. “Dites ce que vous voulez à propos d’Henry Cejudo, si vous ne l’aimez pas, vous n’aimez pas sa personnalité ou les choses qu’il fait, ce gars ne cherche pas les combats faciles, et il veut Jose Aldo, et Jose Aldo est un gars dangereux. “

Depuis qu’il a détrôné Demetrious Johnson pour remporter le titre des poids mouches, Cejudo a de nouveau choqué les masses en arrêtant l’ancien double champion des poids coq UFC T.J. Dillashaw en seulement 32 secondes pour défendre sa ceinture. Il a ensuite marqué l’histoire en rejoignant une société d’élite en détenant deux titres simultanément après avoir terminé Moraes dans une victoire de retour pour remporter le titre de 135 livres.

