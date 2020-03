Henry Cejudo pense que reporter les Jeux olympiques est la «bonne chose à faire»

Des milliers d’athlètes du monde entier devront attendre au moins un an avant de pouvoir participer aux Jeux olympiques après le report des Jeux de 2020 en raison de la pandémie de coronavirus en cours.

Le médaillé d’or en lutte libre 2008, Henry Cejudo, comprend la motivation et la passion qu’il faut pour que quiconque se rende aux Jeux olympiques et encore moins pour monter sur un podium représentant votre pays. Il sait également à quel point cela doit être dévastateur pour les athlètes qui n’auront plus cette opportunité cette année avec les Jeux olympiques de 2020 repoussés par une abondance de prudence en raison de plus de 400000 personnes infectées par COVID-19.

Cela dit, Cejudo a publié une déclaration à MMA Fighting montrant son soutien au Comité International Olympique et la décision de repousser les Jeux de 2020 lors d’une épidémie meurtrière qui a fait près de 20000 morts au cours des derniers mois.

Lisez la réponse complète de Cejudo ci-dessous:

«Je pense que reporter les Jeux olympiques est la bonne chose à faire. Je veux dire, si vous ne retardez pas les Jeux Olympiques, il y a 10 000 athlètes qui participent, qui sont au village olympique de partout dans le monde. Je pense juste que c’est la bonne chose à faire en ce moment.

“Ils vont l’avoir. Ils vont l’avoir en 2021, il semble que mais je pense juste que pour le bien du monde, il devrait être reporté. Pour les athlètes qui sont peut-être blessés ou qui ont besoin de plus de temps, je veux dire qu’ils vont l’avoir maintenant, ce qui est une bonne affaire pour beaucoup de gens qui subissent des blessures et autres. Donc, c’est une décision difficile mais c’est la bonne décision. Je suis juste content d’avoir obtenu ma médaille d’or en 2008 sans aucun problème.

“Sincèrement, le plus grand de tous les temps, King Triple C.”

Le parcours de Cejudo vers une médaille d’or en 2008 a été l’une des courses les plus improbables de l’histoire olympique alors qu’il a abandonné la lutte au collège en faveur de concentrer toute son attention sur les compétitions internationales.

À l’époque, Cejudo était le plus jeune lutteur de l’histoire américaine à remporter une médaille d’or.

L’ancien champion de l’UFC en deux divisions est maintenant concentré sur sa prochaine défense du titre des poids coq contre Jose Aldo à l’UFC 250, qui est prévue à Sao Paulo, au Brésil, le 9 mai.