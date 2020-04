Henry Cejudo peut être cringey, mais je le combattrais

Urijah Faber connaît une chose ou deux sur l’autopromotion. “The California Kid” est devenu la vedette du WEC dans les jours avant que les médias sociaux ne décollent vraiment en disant oui à presque toutes les opportunités médiatiques possibles qui lui étaient présentées et en faisant connaître son nom au public.

Ainsi, lorsque l’ancien champion poids plume du WEC voit le succès que connaissent d’autres combattants plus légers dans l’ère actuelle, il ne peut s’empêcher de voir ce qu’ils ont accompli – même si c’est quelqu’un qui maîtrise l’art du grincement des dents. , comme Henry Cejudo.

“Henry, il est ce que tout le monde fait”, a récemment déclaré Faber à MMA Junkie. “Prendre un peu de ce qui est réel à son sujet et le faire exploser un peu.”

Selon Faber, le médaillé d’or olympique de lutte, l’actuel champion des poids coq de l’UFC et ancien détenteur du titre de poids mouche ne fait rien de si différent de ce que Nick et Nate Diaz et Conor McGregor ont fait avec grand succès.

“Je pense que les frères Diaz sont réels, c’est pourquoi les gens les aiment”, a déclaré Faber. “Vous savez ce que vous allez obtenir. Ils le haussent un peu, ils le font monter d’un cran. Nate est un gars assez calculé et Nick aussi, mec. Ces gars-là savent ce qu’ils font. Conor aussi, il est réel, c’est vraiment comme ça qu’il est, il monte d’un cran et le pose.

“Henry est vraiment un peu grincheux, je vais être honnête. Il dit des trucs un peu loufoques. Mais à la fin de la journée, il est l’un des meilleurs athlètes du monde, l’un des meilleurs artistes martiaux, l’un des meilleurs lutteurs du monde, point final. Rien que du respect là-bas. Continuez à faire votre truc, Henry. Il essaie juste de rester dans la pertinence et de faire de l’argent et de s’amuser. Je suis sûr qu’il passe un bon moment, mec. C’est un champion du monde. “

Cela dit, si Cejudo, qui doit défendre son titre contre l’ancien champion des poids plumes Jose Aldo à l’UFC 250, continue sur sa voie de choisir des adversaires non conventionnels, Faber n’est pas sur le point de dire non.

“Je n’exclurais jamais un combat avec lui sous quelque forme que ce soit, car il est le champion, le double champion”, a déclaré Faber. «Et j’aime bien qu’il ait attiré l’attention sur la catégorie de poids de 125 livres. J’aurais aimé qu’il soit resté et aidé à reconstruire cette catégorie de poids. J’adore cette catégorie de poids, il y a beaucoup d’amis et de personnes que je respecte dans cette catégorie de poids. »

Alors qu’Aldo combattra Cejudo après une défaite, Faber n’est pas sûr que ce soit un combat facile pour Cejudo, car il a noté la performance d’Aldo dans une paire de victoires contre son coéquipier de Faber, Chad Mendes.

“Chad Mendes, je dirais qu’il s’agit d’un lutteur de calibre similaire à Henry Cejudo, encore plus explosif et fort”, a déclaré Faber. «Aldo est vraiment bon pour éviter les retraits, donc je pense que cela va se résumer à une bataille de stand-up, et je pense qu’Aldo est le meilleur gars de stand-up à coup sûr. Je pense que Henry Cejudo a un peu plus d’élan et de confiance parce qu’il n’a pas pris ces L comme Aldo au fil des ans et qu’il est un peu plus jeune. Mais je pense que probablement Aldo aurait un peu d’avance sur lui. »

