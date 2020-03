Henry Cejudo pour sauver la division UFC Flyweight. Encore une fois?

Dans des déclarations récentes selon lesquelles l’actuel champion des poids coq UFC, Henry Cejudo, a proposé le site Web MMA Junkie, a noté que: “Si je n’ouvrais littéralement pas la bouche … la division des mouches disparaîtrait. J’ai décidé de devenir «Triple C» et d’y arriver. » Et c’est que, compte tenu de ce qui s’est passé lors du dernier événement UFC du 29 février 2020, lorsque Deiveson Figueiredo ferait face Joseph Benavidez pour le titre vacant de la catégorie UFC Flyweight, et parce que le vainqueur était Figueiredo et qu’il n’a pas donné le poids, nous n’avons pas encore de champion dans la division et de vieilles rumeurs ont commencé à émerger quant à savoir si la division Flyweight devait continuer ou disparaître de l’UFC. Par conséquent, “réapparaît” Le messager sur scène.

«Il y a un sens des affaires ici, je pense que les combattants l’oublient un peu. Je ne fais de mal à personne, je ne commets aucun crime. Ils ont demandé Demetrious JohnsonIl n’y a pas si longtemps, que pensait-il d’Henry Cejudo, que pensait-il de toutes ces critiques: “Ami, je l’aime.” Cela ne fait de mal à personne. Je veux dire que c’est le gars que j’ai battu, donc une partie du jeu est aussi amusante et au fait, j’ai sauvé une division, donc je suis content de ça », a déclaré Cejudo.

Cependant, Cejudo est occupé en ce moment car il devra défendre ce 9 mai 2020 à Sao Paulo, au Brésil, son championnat de 135 livres contre le local José Aldo, après une inactivité de près d’un an. Bien que, qui sait, bien qu’il soit très occupé, il est à nouveau «le sauveur» du Poids mouche en UFC… ou peut-être un “nouveau sauveur” apparaîtra.