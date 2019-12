Henry Cejudo refuse d'être déshabillé; dit qu'il a abandonné la ceinture

Henry Cejudo discute avec l'affirmation de l'UFC selon laquelle il lui a enlevé le titre de poids mouche. Selon l'ancien champion, il a renoncé volontairement à la ceinture.

Quelques minutes seulement après l'annonce du MMA Junkie, Cejudo (15-2 MMA, 9-2 UFC) était déchu de sa ceinture pour mettre en place Joseph Benavidez contre Deiveson Figueiredo le 29 février à Norfolk, en Virginie, le champion des poids coq UFC a publié un déclaration avec sa réaction.

"Non, je ne suis pas dépouillé", a déclaré Cejudo à MMA Junkie. «Je renonce à mon titre. Correction! "Triple C" abandonne son titre à ces aspirants mâts de poids lourds. C’est ce qui se passe. Je renonce à ma ceinture. Être déshabillé n'est pas ce que je fais. Je renonce, et vous pouvez tous leur dire de plier le genou. "

Avec la ceinture de 135 livres toujours en sa possession, Cejudo est sur le point de faire son retour dans l'octogone. Il a une multitude de challengers potentiels qui attendent dans les coulisses, mais il doit d'abord terminer sa rééducation sur son épaule blessée, ce qui a nécessité une intervention chirurgicale après sa victoire sur Marlon Moraes à l'UFC 238 en juin.

Benavidez (28-5 MMA, 15-3 UFC) contre Figueiredo (17-1 MMA, 6-1 UFC) est destiné à faire la une de l'UFC sur ESPN + 27, qui aura lieu le 29 février à Chartway Arena à Norfolk, en Virginie. La carte sera diffusée sur ESPN +. Benavidez réalise une séquence de trois victoires consécutives dans le combat, tandis que Figueiredo en a remporté deux d'affilée.

