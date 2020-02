Henry Cejudo saccage Conor McGregor pour «attaques terroristes» contre l’Amérique (Vidéo)

Henry Cejudo, champion en titre des poids coqs de l’UFC (Ultimate Fighting Championship), s’efforce de garder son nom dans les gros titres après avoir perdu la capacité de se battre pendant plus d’un an, grâce à une blessure à l’épaule qui a nécessité une intervention chirurgicale.

À cette fin, le moyen a été une campagne inlassable (et fastidieuse) sur les médias sociaux pour démontrer son sens de l’humour unique, ce qui n’est peut-être pas drôle, mais réussit au moins à attirer “Triple C” l’attention des médias qu’il recherche.

Sa dernière cible? Nul autre que la superstar de l’UFC, Conor McGregor.

“Je suis donc assis ici à regarder les combats de l’UFC avec mon garçon Justin Gaethje”, a déclaré Cejudo à TMZ Sports. “Et je suis juste un peu abasourdi, parce que nous parlons de Conor McGregor. Ouais, l’homme qui aime donner des coups de poing aux personnes âgées. Ouais, l’homme qui fait des attaques terroristes dans notre pays. Et il pense qu’il peut obtenir le prochain combat pour le titre avec Khabib. “

Les combats UFC en question avaient lieu à l’UFC Auckland, où Dan Hooker a pris une décision très mince sur Paul Felder d’avancer dans l’ordre de picage de 155 livres. La division est actuellement dirigée par la divinité légère Khabib Nurmagomedov.

Cejudo, Gaethje et Nurmagomedov appartiennent tous à Dominance MMA sous Ali Abdelaziz.

“Khabib est un homme d’honneur et d’intégrité”, a déclaré Cejudo. “Tout ce que tu n’es pas, il l’est. Mais j’ai quelqu’un que vous pourriez combattre pour éventuellement vous battre pour le titre que vous voulez. Sinon, vous pouvez vous en tenir au «BMF». J’ai donc un message pour vous, ou mieux encore, nous laisserons Justin Gaethje vous le transmettre. »

Gaethje est actuellement classé n ° 4 à 155 livres, juste une place derrière McGregor au n ° 3. “The Highlight” a fait campagne pour une confrontation “Notorious” mais le président de l’UFC, Dana White, ne partage pas son enthousiasme en ce qui concerne matchmaking.

“” Triple C “, l’homme ne va pas me battre”, a déclaré Gaethje à propos de McGregor. «Qu’est-ce que tu dois faire? Il est à court de combats faciles. Je suis assise ici à fumer mon CBD, en attendant qu’un enculé me ​​frappe au visage. Allons-y. Arrête d’être une chatte. “

McGregor, qui a participé pour la dernière fois au poids welter, est le favori pour affronter le vainqueur de l’événement principal de l’UFC 249 à la carte (PPV) en avril à Brooklyn, New York, où Nurmagomedov défend son titre léger contre son rival de longue date, Tony Ferguson.