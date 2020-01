Henry Cejudo se moque de Conor McGregor sur Twitter

Cela n’a pas encore été confirmé, mais il est dit que Henry Cejudo affrontera José Aldo pour le Championnat du monde des poids coq UFC 248 le 7 mars. Beaucoup seraient surpris si tel était le cas que le combattant brésilien est sur une séquence de défaites de deux défaites (ahem, Yoel Romero, ahem). Mais parfois, le nom vaut plus que toute autre chose.

Henry Cejudo se moque de Conor McGregor

Je peux faire face à Aldo, mais Cejudo a cherché des problèmes avec Conor McGregor. Se souvenant de son entrée au MMA, il a fait ce post en se moquant des Irlandais:

«Comme le temps a passé! Il y a 7 ans, je vous avais prévenu que vous devriez porter votre genou au champion olympique, désormais connu sous le nom de Triple C! Je soutiens ce que je dis, pas comme ça, je veux être un bon garçon de Conor McGregor, qui ne peut pas défendre une putain de démolition!“.

Comme prévu, ces mots “Triple C” ont provoqué de nombreuses réactions, divisant la communauté MMA. Beaucoup les soutiennent, d’autres non. Il n’y a aucune opinion manquante d’aucune sorte. Pour le moment, McGregor n’a pas répondu, mais nous comprenons qu’il le fera le plus tôt possible. Il ne se tait généralement pas, surtout lorsqu’il est attaqué.

La mauvaise chose à propos de tout cela est que un combat entre les deux est impossible. Vous pourriez penser à 145 livres, mais “The Notorious” ne revient pas à cette division et serait un grand gain de poids pour Cejudo. Donc tout ne sera rien. Pour l’instant, tout est que Cejudo se moque de Conor McGregor. Les lecteurs, de quel côté sont-ils? S’ils en sont.