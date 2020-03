Henry Cejudo s’en prend à Conor McGregor, dit que Justin Gaethje le “détruirait”

Le champion des poids coq de l’UFC, Henry Cejudo, s’est attaqué à l’ancien champion des deux divisions Conor McGregor au début de l’après-midi sur les réseaux sociaux.

Après que McGregor ait publié une vidéo de lui lançant des bombes sur Instagram, “Triple C” répondrait au message (partagé par ESPN) avec le message suivant pour la star irlandaise.

Et c’est vraiment ça le problème! @TheNotoriousMMA, vous devriez travailler votre défense de destruction #Mctapper @Justin_Gaethje détruirait au premier tour! #pussycat https://t.co/lGy5RofqpZ

– Henry Cejudo (@HenryCejudo) 21 mars 2020

“Et c’est en fait le problème! Conor McGregor, vous devriez travailler pour votre défense contre le retrait #Mctapper Justin Gaethje allait détruire au premier tour! #minou“

Henry Cejudo est un client de Dominance MMA, qui représente également les stars de l’UFC Justin Gaethje et l’amer rival de McGregor Khabib Nurmagomedov.

Conor McGregor réclame un match revanche avec “The Eagle” depuis qu’il a subi une perte de soumission au quatrième tour contre le Russe invaincu à l’UFC 229.

McGregor est revenu dans l’Octogone lors de l’événement UFC 246 de janvier, où il lui a fallu moins d’une minute pour ranger Donald Cerrone.

Crédit d’image: @ufc sur Instagram (photographe non répertorié)

Après la victoire, le président de l’UFC, Dana White, a déclaré que Conor McGregor serait le prochain dans la file pour défier Khabib Nurmagomedov, si “The Eagle” bat Tony Ferguson à l’UFC 249.

Cette nouvelle ne s’est pas bien déroulée avec Justin Gaethje, qui a menacé de frapper le patron de l’UFC dans le nez si McGregor le sautait en ligne pour un tir au titre.

Alors que Dana et sa compagnie ont clairement exprimé leurs intentions, Khabib et son équipe ont récemment déclaré que la seule façon d’accepter un match revanche avec McGregor était de se battre et de vaincre Justin Gaethje en premier.

Comme vu ci-dessus, Henry Cejudo n’aime pas les chances de McGregor dans un combat proposé avec Gaethje. “Triple C” pense que “The Highlight” n’aura besoin que d’un tour pour ranger la star irlandaise.

Un combat entre Conor McGregor et Justin Gaethje a été répandu pour l’événement de télévision à la carte de juillet à Las Vegas le 11 juillet. Cependant, aucune annonce officielle n’a été faite par la promotion pour le moment.

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 21 mars 2020