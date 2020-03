Henry Cejudo veut «absolument» combattre Deiveson Figueiredo

Image via @henrycejudo sur Instagram

Henry Cejudo pense qu’il est entré dans l’histoire samedi alors qu’il est devenu la première personne à défendre son titre alors qu’il était assis sur le canapé.

Dans l’événement principal de l’UFC Norfolk, Deiveson Figueiredo affrontait Joseph Benavidez pour le titre de poids mouche que Cejudo a quitté. Pourtant, le Brésilien a manqué de poids et a fini par gagner le scrap en laissant la ceinture encore vacante. Donc, Cejudo compte cela comme une défense de titre pour lui-même.

“Je suis le seul combattant de l’histoire de l’humanité à défendre ma ceinture sur le canapé”, a déclaré Henry Cejudo à TMZ Sports. “N’oubliez pas que c’est la division de poids Triple C et vous pouvez tous l’obtenir.”

Quant au combat, Henry Cejudo dit qu’il n’est pas professionnel que Figueiredo ait manqué de poids. Mais, à la fin de la journée, le Brésilien a encore battu Benavidez. Pourtant, pour “Triple C”, il dit qu’ils ont tous les deux perdu samedi soir dans ses livres.

«Je pensais que c’était malheureux, je pensais que Figueiredo aurait dû faire le poids. C’était un peu une tricherie contre Joe, mais il a réussi ce coup de poing », a-t-il déclaré. “Joe a perdu, mais Figueiredo n’a pas gagné.”

Crédit d’image: Instagram de Deiveson Figueiredo (photographe non répertorié)

À l’heure actuelle, il semble que Figueiredo et Benavidez le feront revenir là où le titre vacant de poids mouche sera à nouveau sur la ligne.

Pourtant, Henry Cejudo a une idée différente car il veut combattre Figueiredo et Jose Aldo le même soir au Brésil où il serait l’événement principal et co-principal. Triple C veut faire l’histoire et cela lui donnerait cette chance.

“Oh absolument [I want to fight Figueiredo]. Je l’ai déjà dit, j’aimerais avoir lui et José Baldo le même soir », a déclaré Cejudo. «Co-événement principal et événement principal. Permettez-moi de faire l’histoire. “

