Henry Cejudo veut Frankie Edgar ensuite parce que “fragile” Dominick Cruz ne pourra pas se battre

Henry Cejudo est à la recherche de sa première défense de titre de poids coq contre une légende.

Cejudo n’a pas combattu depuis qu’il a battu Marlon Moraes par TKO pour remporter le titre vacant des poids coq. Il devait affronter Jose Aldo à l’UFC 250, mais en raison de la pandémie de COVID-19, le combat a été abandonné. Il devait ensuite combattre Dominick Cruz sur la carte de combat, mais le statut de l’UFC 250 est inconnu pour le moment.

Lorsque l’UFC peut recommencer à avoir des événements, Henry Cejudo est intéressé à combattre Frankie Edgar ou Cruz. Ce qui lui fait peur loin de Cruz, c’est le fait que l’ancien champion n’a pas combattu depuis 2016 et qu’il a dû faire face à une pléthore de blessures.

«Je veux un homme de légende, je mérite une légende. Encore une fois, permettez-moi de vous rappeler mes trois derniers combats. Demetrious Johnson, T.J. Dillashaw et Marlon Moraes, le concurrent numéro un. Je veux garder cette légende [streak]», A déclaré Cejudo sur Instagram Live avec ESPN MMA. “Donc, ça va être l’un de ces deux gars [Frankie Edgar and Dominick Cruz]. Mais ensuite j’y ai pensé avec Dominick et Dominick est un homme trop imprévisible, il est trop fragile. J’ai peur de signer le contrat avec lui parce que je ne sais pas s’il va se présenter.

«Avec Frankie Edgar, il est l’une des premières personnes que j’ai appelées lorsque j’ai battu Marlon. C’est un combat qui m’a toujours donné cet appétit pour lui », a-t-il poursuivi. «Surtout lui à 145 livres, mais comme il est descendu à ’35, il est un ancien champion à 155 livres. C’est un autre combat qui m’intrigue vraiment et me réveille le matin. “

Si cela dépendait de Cejudo, il se battrait tous les deux dans la même nuit. Mais, il semble qu’il préfère Edgar parce qu’il sait que l’ancien champion des poids légers arriverait à se battre la nuit. Pourtant, tout dépend de ce que son manager a à dire, mais Cejudo indique clairement qu’il n’aime ni l’un ni l’autre.

“Les deux. Alignez-les tous les deux. Co-événement principal, événement principal. Je veux faire l’histoire. Écoutez, le seul problème avec Dominick, Dominick Cruz n’a pas combattu depuis 2016. Frankie Edgar, les seuls gars qu’il a perdus à avoir été les meilleurs. Je ne sais pas. J’adorerais battre Dominick mais je ne sais pas s’il va se présenter. Il est tellement imprévisible. Avec Frankie Edgar, c’est quelque chose que je vais devoir parler à mon manager parce que je ne les aime pas tous les deux et je voudrais les faire plier le genou. “

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 13/04/2020.