Henry Cejudo veut que Dominick Cruz soit en attente de l’UFC 250 au cas où Jose ‘Baldo’ serait coincé au Brésil

Le président de l’Ultimate Fighting Championship (UFC), Dana White, devrait reprendre ses opérations en avril, à commencer par l’événement UFC 249 pay-per-view (PPV), c’est pourquoi le détenteur du titre des poids coq, Henry Cejudo, commence à se préparer pour son tout premier défense du titre.

Étant donné que le monde pourrait ne pas récupérer à temps pour l’UFC 250 qui se tiendra à Sao Paulo, au Brésil, grâce aux effets persistants de la pandémie de coronavirus, Cejudo (15-2) appelle à un remplacement potentiel au cas où l’UFC relocaliserait la carte, laissant Jose Aldo s’est échoué à l’étranger.

Paging Dominick Cruz!

“Puisque l’UFC 249 est en danger parce que nous ne pouvons pas faire sortir Khabib de Russie”, a écrit Cejudo sur les réseaux sociaux. “Donc, juste au cas où nous ne pourrions pas amener Jose Baldo sur le sol américain, assurez-vous d’apporter votre smoking non personnalisé que vous portez tous les samedis avec vos balles! Parce que tu es sur le pont chérie. “

Cruz n’a pas encore répondu.

“The Dominator” (22-2) n’a pas concouru depuis qu’il a abandonné une décision unanime de cinq tours à Cody Garbrandt fin 2016, grâce à une autre série de blessures invalidantes. L’ancien champion aura 35 ans en septembre et il lui reste probablement une dernière descente à ce stade.

Une fois que l’UFC sécurise une ville et un lieu pour l’UFC 249, il est probable qu’il y restera jusqu’à ce que les choses se calment. Le coronavirus a rendu les voyages et les grands rassemblements difficiles, mais White and Co. insiste pour que le spectacle continue, même sans public.

– Henry Cejudo (@HenryCejudo) 30 mars 2020