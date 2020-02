Henry Cejudo vise Aljamain Sterling et «la vilaine pomme de terre communiste» Petr Yan dans la dernière vidéo

Image via @henrycejudo sur Instagram

Henry Cejudo a critiqué Aljamain Sterling et Petr Yan tout en répondant aux critiques pour sa légende de Jose Aldo.

Ce soir, Aljamain Sterling a rejoint le podcast MMA d’Ariel Helwani pour discuter des combats potentiels. Le numéro un sur le radar de «The Funkmaster» est le «The Boogeyman», Petr Yan. Sterling a révélé qu’il avait eu une altercation avec le combattant russe à l’UFC Performance Institute, et l’a déjà appelé pour un combat sur Twitter.

Lors de l’épisode de podcast d’aujourd’hui, il a également appelé le champion de 135 livres, Cejudo, affirmant que son nom n’avait pas assez de poids pour vendre des billets de combat à l’UFC:

“Au début, je respectais Henry [Cejudo] vraiment vraiment beaucoup. Et je le fais toujours, en termes de distinctions », a déclaré le poids coq n ° 2 classé. “Ce n’est pas la faute de l’UFC, ce n’est pas ma faute, [Cejudo] ne peut pas vendre de billets, votre nom à lui seul n’a pas assez de poids pour vendre des billets pour combattre les prétendants numéro un dans votre division. “

Henry Cejudo veut que sa prochaine défense de titre soit contre Jose Aldo. Le combattant brésilien est une légende à part entière, mais il est actuellement sur une séquence de défaites de deux combats et classé numéro 6 dans la division. Avec des combattants UFC de rang supérieur attendant toujours leur tour, Sterling estime que Cejudo veut l’option facile:

“Quand je regarde Henry parler” Je veux le nom, je veux la légende. “Non, vous voulez le combat le plus facile… C’est juste une de ces choses, quel est le point f ** king dans le classement?”

Dans le style typique de Henry Cejudo, il s’est adressé à Twitter pour répondre à tout scepticisme. Il a adressé des commentaires extrêmement offensants à la fois à Aljamain Sterling et à Petr Yan, notamment en qualifiant Yan de «laide pomme de terre communiste». Voir la vidéo complète et la déclaration ci-dessous:

“Triple C ne fait même pas attention à Aljamima Sterling Silver @funkmastermma. Deuxièmement, Triple C veut vous combattre Petr, mais votre anglais doit obtenir Betr, vous laide pomme de terre communiste. Et le dernier mais non le moindre, mon combat de mise au point, la tête de patch de chou Jose Waldo. @danawhite. ”

– Henry Cejudo (@HenryCejudo) 17 février 2020

À votre avis, qui devrait affronter Henry Cejudo? Sonnez dans les commentaires ci-dessous à Penn nation!