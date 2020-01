Henry Corrales révèle sa soif de violence avant son retour

LOS ANGELES – Certains combattants travaillent par instinct et se battent avec leurs sentiments, mais Henry Corrales n’en fait pas partie.

Le poids plume, qui affronte Juan Archuleta au Bellator 238 samedi, a expliqué que cette approche ne lui avait pas rendu service par le passé.

“J’essaie de ne pas trop me concentrer sur mes sentiments, car ils m’ont conduit dans le mauvais sens par le passé”, a-t-il déclaré à MMA Junkie. «Je travaille donc simplement à maîtriser mon métier, à m’entraîner et à profiter (explétif). Je ne suis pas trop inquiet pour rien.

«Je voulais frapper quelqu’un, puis le faire et avoir des ennuis (explicatifs). Je voulais trop boire, puis le faire et avoir des ennuis (explétifs). Se contenter d’instincts et de sentiments n’est pas bon pour moi, donc je n’essaie pas de gérer ce type de (explétif). “

Au lieu de cela, a déclaré Corrales, il se concentre sur les quelques éléments contrôlables qui existent pour un combattant dans la perspective d’un grand événement.

“Il n’y a pas beaucoup de choses sous mon contrôle”, a-t-il déclaré. “Je ne vais pas penser à qui je veux combattre, parce que je ne refuse pas un combat, et je vais combattre n’importe lequel de ces (explosifs). Je ne pense pas à ce genre de choses. Je ne suis pas si intelligent, donc je ne peux pas penser à trop de choses. Je pense juste à m’entraîner, à essayer de manger les bons aliments et à être gentil avec mon entourage. Simple (explétif). “

Cette approche simple et directe a clairement fonctionné, Corrales (17-4 MMA, 5-4 BMMA) étant désormais fermement établi comme l’un des hommes les plus dangereux de la division empilée de 145 livres de Bellator. Sa sortie du Grand Prix poids plume à Darrion Caldwell au Bellator 228 était sa première défaite depuis 2016, et il a dit qu’il était impatient de servir une rencontre pleine d’action avec son compatriote Archuleta (23-2 MMA, 5-1 BMMA) le samedi soir.

«Je dois travailler sur ma lutte. Je ne suis pas un champion de lutte de Division I, mais ce fut une expérience d’apprentissage », a-t-il déclaré à propos de sa défaite face à Caldwell. “Même si cela ne s’est pas passé comme ça, je l’ai vraiment apprécié. Les difficultés de la vie typiques, vous apprenez beaucoup de – donc c’était bien. Je suis vraiment reconnaissant d’avoir eu un autre gros combat. C’est génial. Je suis vraiment excité. C’est comme tout combat. Non seulement je prédis – j’imagine et je convoite beaucoup de violence. C’est donc ce que j’attends avec impatience. “

