Herbert Burns décroche un énorme genou pour KO

Dans un affrontement entre deux combattants faisant leurs débuts promotionnels, c’est Herbert Burns qui a commencé sa carrière à l’UFC avec un coup d’éclat samedi soir.

Burns, le frère cadet de l’illustre poids mi-moyen de l’UFC Gilbert Burns, a rencontré l’ancien champion des poids plumes M-1 Nate Landwehr dans un match de 145 livres à l’UFC sur ESPN + 24 à Raleigh, NC Burns (10-2 MMA, 1-0 UFC) a obtenu bien parti, tirant pour un démontage et s’enfonçant dans un étranglement serré D’Arce qui est resté enfermé pendant plus d’une minute. Landwehr (13-3 MMA, 0-1 UFC) a toutefois gardé son sang-froid et s’est finalement libéré.

Quand ils se sont séparés sur les pieds, Landwehr a semblé s’installer et a atterri quelques bons coups. Mais au milieu de la rafale, Burns a trouvé le bon moment pour livrer la flèche en posant un genou au niveau du visage qui a instantanément éteint les lumières sur Landwehr.

Le combat était terminé quelques instants plus tard. Vous pouvez consulter la finition dans la vidéo ci-dessous:

ZUT.