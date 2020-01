Herbert Burns ignore la conversation trash de Nate Landwehr avant l’UFC Raleigh

“Il est le petit frère de Gilbert Burns. C’est ça. Voilà pourquoi il est ici. “

Nate Landwehr ne semble pas reconnaître le travail qu’Herbert Burns a accompli en plus de sept ans en tant que combattant du MMA pour gagner un coup à l’UFC, mais le poids plume brésilien choisit d’ignorer les attaques verbales de son adversaire avant le combat de samedi soir à UFC Raleigh.

“Rien de ce qu’il a dit ne m’a vraiment dérangé”, a déclaré Burns au MMA Fighting. “J’ai entendu dire qu’il se référait à moi comme le frère de Gilbert, que la seule raison pour laquelle je suis à l’UFC est parce que mon frère était populaire, que je ne suis pas au niveau de l’UFC. Il ne fait que parler, mais cela ne me dérange pas. Si c’est sa façon de vendre un combat, cool. Certaines personnes essaient d’agir comme un mauvais garçon. Ce n’est pas mon style, je ne l’apprécie pas. Ce ne sera que nous deux dans la cage. »

À la fin de la journée, Burns convient que le fait d’avoir son frère dans la liste de l’UFC l’a aidé à gagner en notoriété auprès des fans et des médias, mais son travail dans les anneaux et les cages lui a finalement permis de conclure un accord avec l’entreprise.

“Avoir un frère mais n’avoir aucun talent ne signifie rien”, a déclaré Burns. “Vous pouvez être le fils de Pelé mais pas jouer à la merde, vous n’aurez pas de place dans un club de haut niveau. Mon frère a aidé, mais le travail que j’ai accompli toute ma carrière m’a amené à l’UFC. »

“The Blaze” a fait la transition du jiu-jitsu au MMA seulement quatre semaines après que son frère a fait ses débuts en 2012 et a rapidement établi un dossier 6-0 après avoir rejoint ONE Championship en Asie.

Il s’est séparé de la promotion après quelques pertes et problèmes de contrat avant d’en remporter trois d’affilée aux États-Unis pour gagner un coup à l’UFC. Landwehr, quant à lui, fait ses débuts dans l’Octogone après avoir remporté et défendu la ceinture poids plume M-1.

Burns pense qu’ils sont tous les deux «surexcités» à l’UFC Raleigh, et le gagnant sera poussé par la société comme la prochaine grande chose dans la division de 145 livres.

“Toute ma carrière m’a préparé à ce moment”, a déclaré Burns. «J’ai connu des hauts et des bas, des victoires et des pertes – deux décisions contre des adversaires coriaces en dehors de ma catégorie de poids -, et maintenant je suis sur cette séquence de victoires. Je suis prêt.”

Le président de l’UFC, Dana White, était présent pour tourner son émission “Looking for a Fight” lorsque Burns s’est battu et a battu Luis Gomez au Titan FC 54, et le natif de Niteroi s’est vu offrir une chance à la Contender Series. Avec White Cageside une fois de plus, Burns a fait un court travail de Darrick Minner à Las Vegas.

“Les combats à la série Contender ont été une expérience unique”, a déclaré Burns. “Il y a toute cette pression sur vous que gagner ne suffit pas. Vous ne pouvez pas blesser votre adversaire, vous devez le tuer et j’ai réussi à le tuer au premier tour. J’ai une autre guerre maintenant, un autre style, et mon plan est d’y aller et de terminer le combat.

“Je pourrais ressentir une adrénaline différente dans la cage de l’UFC cette fois, mais je ne pense pas que ce sera si différent. Je reste cool tout le temps. Vitor (Belfort), Gilbert et mes coéquipiers m’ont préparé pour ce combat, donc je vais faire le travail. “

Landwehr s’attend à ce que Burns tire pour un démontage tôt et essaie de lutter à Raleigh, et c’est exactement ainsi que le poids plume brésilien envisage la fin du combat.

“Je pense que je vais l’attraper avec une soumission”, a déclaré Burns. «Ma stratégie est de l’abattre. Je pense que je suis techniquement meilleur que lui dans tous les domaines. C’est un bagarreur qui va de l’avant en se fiant à son menton et à son cardio, mais il n’a pas de jeu au sol. Ma stratégie est de l’abattre et de me soumettre. Je peux faire une courte nuit et obtenir un autre combat très bientôt. “