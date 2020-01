Herbert Burns parmi les gagnants de 50 000 $ au début

Herbert Burns, Alex Perez, Brett Johns et Tony Gravely ont chacun gagné 50 000 $ de bonus samedi après l’UFC sur ESPN + 24.

Burns et Perez ont chacun remporté les honneurs de «Performance of the Night», tandis que Johns vs Gravely a remporté le prix «Fight of the Night». Les responsables de l’UFC ont annoncé les gagnants après l’événement au PNC Arena de Raleigh, N.C.

Burns, qui fait ses débuts à l’UFC, a donné le coup d’envoi de l’action de la soirée dans le match d’ouverture des préliminaires avec un KO dévastateur de son nouveau venu promotionnel Nate Landwehr. Burns a montré son solide jeu au sol avant qu’un échange au premier tour ne le mène à poser un énorme genou au visage qui éteint les lumières sur Landwehr.

Perez, quant à lui, est reparti avec une victoire de soumission sur Jordan Espinosa après 2:33 au premier tour. Johns et Gravely ont fait une chute divertissante avant que Johns ne gagne par un étranglement à l’arrière à 2:53 de la ronde 3.

