Herbert Burns se voit soumettre Nate Landwehr

Tout comme son frère Gilbert, Herbert Burns possède une solide expérience du grappling.

Un pratiquant de jiu-jitsu de longue date, Burns (9-2 MMA, 0-0 UFC) a fait son chemin dans l’UFC avec un étranglement en triangle au premier tour contre Darrick Minner sur “Dana White’s Contender Series” en août dernier.

Maintenant, Burns devrait faire ses débuts officiels à l’UFC ce samedi, quand il affrontera son nouveau venu Nate Landwehr (13-2 MMA, 0-0 UFC) à l’UFC sur ESPN + 24 à Raleigh, N.C.

Burns, qui a marqué chaque finition pro par voie de soumission, cherche à en ajouter un autre à sa collection.

“C’est une confrontation classique entre le grappler et l’attaquant”, a déclaré Burns au MMA Junkie. “Il est expérimenté, l’ancien champion du M-1 Challenge. Il cherchera à frapper, et je chercherai à utiliser mon jiu-jitsu. Sa dernière défaite a été par soumission, et je ne pense pas qu’il ait jamais affronté quelqu’un comme moi – à mon niveau de lutte. Il apportera sa frappe, mais j’ai combattu des gars comme lui, des gars avec un coup de poing (KO) comme Banario et Nastyukhin. Je me vois le descendre sur le tapis et le soumettre. »

Burns, un vétéran du ONE Championship et du Titan FC, a affronté une forte concurrence tout au long de sa jeune carrière dans le MMA et s’est préparé aux côtés de son frère Gilbert au Sanford Mixed Martial Arts et au Combat Club avec le célèbre entraîneur gréviste Henri Hooft.

Herbert cherche à reproduire l’activité de son frère en participant à plusieurs reprises cette année dans l’espoir de devenir la prochaine star du Brésil de 145 livres.

“Mon plan est de rester au poids plume et de me frayer un chemin vers le sommet, une étape à la fois”, a déclaré Burns. «Je veux rester actif. L’UFC est censé être de retour au Brésil, à Sao Paulo, le 9 mai. Ce serait une carte parfaite pour moi aussi. Je voudrais combattre quatre fois en 2020. Renato Moicano est passé au poids léger, donc je voudrais être le prochain grand nom du Brésil dans la catégorie poids plume. Bien sûr, je suis concentré sur Nate Landwehr maintenant, mais je suis prêt à le renverser, ainsi qu’à toute autre personne qui me gêne.

«Maintenant, mon frère Gilbert et moi sommes tous les deux à l’UFC. Il doit affronter Demian Maia, un gars très respectueux. Tous deux sont champions du monde de jiu-jitsu. Ça va être un combat incroyable. Les frères Burns sont prêts à dominer dans l’UFC. Nous allons faire beaucoup de bruit en 2020. “

