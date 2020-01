Herbert Burns veut tester le jiu-jitsu de Ryan Hall après l’UFC Raleigh KO

RALEIGH, N.C. – Herbert Burns a battu Nate Landwehr avec un KO au premier tour samedi pour ouvrir la carte préliminaire à l’UFC sur ESPN + 24 à Raleigh, N.C.

Jetez un œil au combat avec Burns, qui a gagné pour la quatrième fois consécutive et a remporté une victoire à ses débuts à l’UFC.

Résultat: Herbert Burns bat. Nate Landwehr via KO (genou et coups de poing) – Tour 1, 2:43

Enregistrements mis à jour: Burns (10-2 MMA, 1-0 UFC), Landwehr (13-3 MMA, 0-1 UFC)

Statistique clé: Après sept soumissions dans ses neuf premières victoires, Burns a obtenu le premier KO de sa carrière de MMA.

Brûle sur le moment clé du combat

«Je voulais montrer mon jiu-jitsu, mais les gens sous-estiment ma frappe et c’est ce qui leur arrive. J’essaie toujours de terminer le combat. (Ça) n’a pas d’importance si c’est sur les pieds ou au sol. Tout est question de pression. Je sais qu’il a senti mon coup au début, alors je savais que je devais juste faire pression sur lui. L’étouffement était profond, mais je ne voulais pas m’épuiser. “

Burns ne ressent pas de pression lors de ses débuts à l’UFC

«Je me sens bien. Je me sens très fier de moi. Il a fallu beaucoup de travail acharné pour avoir l’occasion de venir ici. Je suis venu faire une déclaration au reste de la division et faire beaucoup de bruit, et c’était la première étape aujourd’hui. Je suis déjà allé dans les coins de l’UFC et j’ai participé à de grands événements avec 25 000 personnes à regarder, donc venir ici n’était pas du tout une pression. Je savais que le travail et le travail se faisaient au gymnase. La formation était bonne et j’étais prêt à venir ici et à montrer mes compétences. »

Brûle sur ce qu’il veut ensuite

«Je vais affronter celui qui est le prochain, mais il y a beaucoup de gars que je voudrais affronter ensuite; Chase Hooper, (Makwan) Amirkhani… Ryan Hall est à la recherche d’un partenaire de danse. Il dit qu’il a le meilleur grappling de la division. Voyons voir.”

Pour en savoir plus sur Burns, regardez la vidéo de l’interview complète post-combat ci-dessus.

