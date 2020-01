Heure de début de l’UFC 246, qui se bat ce soir à «Conor vs Cowboy» à Las Vegas

Ultimate Fighting Championship (UFC) devrait démarrer 2020 avec l’événement UFC 246 pay-per-view (PPV), qui se déroulera CE SOIR (samedi 18 janvier 2020) à Las Vegas, Nevada, en streaming exclusivement en ligne via ESPN +. Et il n’y a pas de meilleure façon de commencer 2020 qu’avec le retour de la plus grande star du box-office d’arts martiaux mixtes (MMA), Conor McGregor. “Notorious” affrontera Donald Cerrone dans le tournoi principal des poids mi-moyens à cinq manches, bien que des implications majeures pour le championnat des poids légers puissent être en jeu.

Ce qui est chaud:

L’UFC commence la nouvelle année en beauté, car le premier événement de la promotion de 2020 mettra en vedette le retour très attendu de McGregor. Plusieurs combattants espéraient être le seul à accueillir «Notorious» dans la cage, mais une fois la poussière retombée, Cerrone tenait le ticket de loterie gagnant. Cela dit, c’est un combat qui a du sens, car les deux hommes ont une histoire qui remonte à il y a quelques années. Plus récemment, les deux étaient liés pour se battre en 2019. Ce combat ne s’est jamais concrétisé après le retour de McGregor encore plus loin. Pourtant, si quelqu’un mérite un gros salaire, c’est “Cowboy”, qui a été l’un des hommes d’affaires les plus fiables pour l’UFC … jamais. Non seulement cela, il est l’un des combattants les plus aimés de l’histoire du sport, ainsi que l’un des plus divertissants. Dans l’ensemble, c’était le bon combat à mener, bien que Justin Gaethje ait probablement quelque chose à dire à ce sujet.

Quant au combat lui-même, il va être intéressant car il se déroule à 170 livres. Jusqu’à présent, Cerrone a participé à la catégorie de poids 11 fois, affrontant certains des meilleurs de la division. McGregor, quant à lui, n’a disputé que deux fois au Welterweight, perdant une fois contre Nate Diaz avant de venger la défaite six mois plus tard. L’avantage ici revient à «Cowboy», dont le physique grand et mince lui permet d’aller dans le combat maigre, sans porter une tonne de muscle.

Comme Georges St-Pierre l’a récemment souligné, Cerrone est un démarreur lent, mais une fois qu’il entre dans les tours ultérieurs, il peut exploser sur ses ennemis pour une arrivée. Cela dit, il sera essentiel d’éviter au début l’une des bombes de McGregor. Le département des frappes est assez uniforme, et si le combat va au sol, nous avons vu “Cowboy” toucher quelques gars, tandis que toutes les pertes de McGregor sont venues via la soumission. Mais selon Dillon Danis, le jeu de jiu-jitsu de McGregor n’a fait que s’améliorer, donc nous pourrions être surpris par une nuit de combat. Pourtant, je m’attends à ce que ce combat se déroule sur les pieds pour la majorité du temps, et quiconque atterrit proprement en premier rentrera probablement à la maison avec la victoire. Et pour le plus grand plaisir de tous, “Cowboy” a déjà déclaré que ce serait une affaire saisissante.

Un autre facteur important est le congé. McGregor n’a pas concouru depuis plus de 15 mois à cause d’une suspension – et d’autres faux pas – tandis que Cerrone a combattu cinq fois pendant cette période. De plus, on ne sait pas si tous les incidents hors de la cage – qui comprennent le fait de frapper un vieil homme dans un bar, d’être accusé d’agression sexuelle à deux reprises, ainsi que d’écraser le téléphone d’un fan – ont distrait McGregor du tâche à accomplir. McGregor semblait être bien placé lors de la conférence de presse, il semble donc qu’il ait mis tout cela derrière lui.

Bien qu’il n’y ait pas de mauvais sang ici entre McGregor et Cerrone, se douchant d’amour pendant leur presseur d’avant-combat (voyez-le), cela ne les empêchera pas d’essayer de faire tomber les blocs les uns des autres. En effet, attendez-vous à ce que les deux hommes sortent des armes à feu.

Qu’est-ce qui ne l’est pas:

Écoutez, c’est une grosse carte et un grand combat, mais nous ne pouvons pas nier qu’en dépit des meilleurs efforts de l’UFC pour la gonfler, le battage médiatique et la promotion – du moins à mon avis – n’ont pas été aussi importants que beaucoup l’attendaient.

Je veux dire, c’est le retour du roi, la plus grande star du box-office de l’UFC et le gars le plus bruyant de la salle. Mais quand vous regardez tout le buzz créé pour l’UFC 244 – un combat qui mettait en vedette Nate Diaz et Jorge Masvidal se battant pour le titre «BMF» composé – en comparaison, il arrive en deuxième position par miles. Bien sûr, le fait que le président Trump était présent et que «The Rock» était là pour le gonfler a joué un rôle énorme, mais je m’attendais à beaucoup plus de buzz pour le retour de McGregor. Cela dit, je ne dis pas qu’il n’y a pas d’intrigue, car il y en a, évidemment. J’attendais juste un peu plus.

Est ce juste moi?

Rétrospectivement, cela n’a peut-être pas d’importance car il semble que le nom de McGregor et le retour seul soient suffisants pour vendre la carte seule. Aucun manque de respect pour «Cowboy», bien sûr. Cela dit, une fois la semaine de combat terminée, l’anticipation a augmenté grâce à toutes les festivités d’avant-combat, qui ont finalement vu McGregor et Cerrone se retrouver face à face.

Carte d’origine vs. Carte réelle:

Une secousse s’est produite plus tôt cette semaine, alors que Grant Dawson a été contraint de se retirer de son affrontement contre Chas Skelly et sans aucun remplaçant, Skelly a été complètement retiré de l’événement. Aucune raison précise n’a été donnée quant à la raison pour laquelle Dawson a été expulsé.

Puis, lors des pesées officielles d’hier, Alexa Grasso a raté la barre des 115 livres de près de six livres, forçant la Nevada State Athletic Commission (NSAC) à débrancher son combat contre les pailles contre Claudia Gadelha (tous les détails ici).

Blessures:

Aucune blessure n’a été signalée pour cet événement!

Nouveau sang:

Aleksa Camur fera ses débuts officiels à l’UFC après avoir fait son chemin sur la grande scène via «Contender Series». À 5-0, le concurrent Light Heavyweight a un puissant coup de poing, remportant ses cinq concours par KO, trois dans le premier rond. Il affrontera Justin Ledet, qui a abandonné ses deux derniers combats sous la bannière de l’UFC après avoir entamé sa carrière de MMA avec un bilan presque parfait (8-0-1).

Ode Osbourne est un autre produit «Contender Series». Le talentueux poids coq a remporté ses quatre derniers combats et a une fiche de 8-2 au total. Sur ses huit victoires, sept sont survenues par arrêt, donc l’homme sait comment gérer les affaires une fois que la porte de la cage se ferme. Il aura les mains plus que pleines, affrontant Brian Kelleher, qui a récemment connu des moments difficiles à l’intérieur de la cage. En effet, “Boom” a abandonné ses deux derniers matchs après avoir entamé sa carrière à l’UFC à 3-1. En outre, le combat a été renvoyé à la partie PPV de l’événement en raison de l’échec de l’échelle de Grasso.

À quoi ressemblent les «préliminaires»:

La tête d’affiche de la partie sous-jacente «Prélims» de la carte sera un combat de poids mouche entre Maycee Barber et Roxanne Modafferi. Barber est invaincu (8-0, 3-0 UFC) et a obtenu le soutien de Dana White and Co. en tant que future star de la promotion. Jusqu’à présent, elle a fait sa part en restant parfaite, y compris cinq finitions droites, trois à l’intérieur de l’Octogone. Bien qu’elle n’ait pas réussi à se battre contre Paige VanZant, elle a réussi un bon test contre l’une des combattantes les plus expérimentées du jeu aujourd’hui.

Avec 39 combats professionnels sur son curriculum vitae, Modafferi ne sera pas secouée par Barber et il n’y aura rien “The Future” qui lui jette qu’elle n’a jamais vu auparavant. Bien sûr, Barber a un pouvoir de coupure et est agressif, mais Modafferi a été là contre certains des meilleurs au monde. “The Happy Warrior” n’a pas pu trouver de cohérence jusqu’à présent dans sa carrière à l’UFC, mais si elle peut faire dérailler le train de battage Barber, son stock recevra un énorme coup de pouce.

Andre Fili tentera de remporter sa troisième victoire consécutive en affrontant Sodiq Yusuff, vainqueur de cinq consécutives (trois sous la bannière UFC). C’est un bon test pour les deux hommes, car Yusuff verra comment il se comporte contre un vétéran chevronné du jeu de combat. Pour Fili, arrêter l’élan de Yusuff avant qu’il ne gagne encore plus de vitesse serait une énorme plume dans sa casquette.

Tim Elliott cherchera à remporter une victoire bien méritée chez Flyweight lorsqu’il affrontera Askar Askarov. C’est un tirage difficile pour Elliott, car Askarov est invaincu jusqu’à présent (10-0, 0-0-1 UFC), son seul petit défaut étant un match nul à ses débuts à l’UFC. Vous pouvez parier que Askarov sortira avec but à la recherche de sa première victoire à l’UFC, bien qu’il soit dans son intérêt de ne pas trop précipiter les choses car Elliott est aussi expérimenté que possible.

Drew Dober et Nasrat Haqparast entreront en collision dans un affrontement léger intéressant. Les deux hommes remportent des victoires impressionnantes, alors que Dober a éliminé Marco Polo Reyes en juin dernier, tandis que Haqparast a mis fin à la nuit de Joaquim Silva via des grèves en août dernier pour remporter sa troisième victoire consécutive. Compte tenu de leurs antécédents récents, je ne prévois pas que ce combat ira loin.

Qui a vraiment besoin d’une victoire:

Ce n’est un secret pour personne que McGregor a besoin d’une victoire plus que quiconque sur la carte. Même Dana White a déclaré publiquement que c’était une victoire incontournable pour “Notorious”. Bien sûr, McGregor n’a perdu que deux fois au cours de sa carrière à l’UFC face à Nate Diaz et Khabib Nurmagomedov, mais l’Irlandais a tellement à cheval sur le combat. Pour commencer, s’il veut obtenir une fissure pour venger sa perte contre Khabib, il a besoin de la victoire, sinon White and Co. n’aura aucun moyen de justifier de lui donner une autre fissure à la couronne de 155 livres avec une perte … peu importe à quel point ils essaient.

De plus, les autres objectifs de McGregor pour 2020 pourraient exploser s’il venait à manquer. L’ancien «champion-champion» a les yeux rivés sur le titre «BMF» de Jorge Masvidal, mais s’il perd dans «Sin City», réserver ce combat n’aura tout simplement pas de sens. Bien sûr, «Gamebred» peut toujours faire pression pour cela et peut-être que la promotion se plie et la réserve, mais cela pourrait être difficile à vendre.

Et malgré la grande ombre que McGregor projette sur tout le monde, son stock en subira un coup, tout comme son aura s’il est dépoussiéré. Dégager deux défaites consécutives – trois si vous comptez Floyd Mayweather – endommagera la mystique de McGregor. Oui, il sera toujours un méga-millionnaire, et oui, il fera toujours les gros titres, mais les combattants seront-ils toujours en train de se battre pour obtenir un combat «à gros sous» contre un homme qui vient de deux défaites consécutives? Gagner pour McGregor est la seule option, car cela lui permettra de pousser un soupir de soulagement et de le mettre sur la bonne voie pour accomplir tout ce qu’il s’est fixé pour lui-même au cours de la nouvelle année.

Niveau d’intérêt: 9 sur 10

Si vous n’avez pas hâte au retour de McGregor, trouvez un pouls… quelque part. Sa présence sur la carte en soi vaut le prix d’entrée (ainsi que ces 5 $ supplémentaires), d’autant plus qu’il n’a pas participé depuis si longtemps. En ce qui concerne le reste de la carte, cependant, elle ne crie pas exactement empilée; au contraire, il est assez rond avec quelques matchs intéressants.

Dans le co-événement principal, l’ancienne championne des poids coq des femmes, Holly Holm, affrontera Raquel Pennington dans un match revanche de 2015. Holm a battu Pennington à l’UFC 184 dans ce qui a marqué les débuts de “The Preacher’s Daughter”. C’était une décision partagée qui a soulevé plus que quelques sourcils, car la plupart des gens estimaient que «Rocky» en avait fait assez pour obtenir la victoire. Depuis lors, Holm a remporté le titre de 135 livres et a été impliqué dans cinq combats de titre, y compris détrôner Ronda Rousey. Pennington, quant à elle, a fait un impressionnant 5-2, perdant dans son premier et unique combat pour le titre UFC à ce jour face à Amanda Nunes à l’UFC 224. Avec une victoire sur Holm, Pennington ne marquera pas seulement des victoires consécutives pour la première temps en deux ans, mais obtenir sa vengeance tant désirée. Holm, quant à elle, a encore les yeux rivés sur un autre titre.

De plus, Anthony Pettis reviendra à Lightweight pour affronter Diego Ferreira. “Showtime” vient de subir une lourde défaite face à Nate Diaz à l’UFC 241, ce qui l’a incité à retomber à 155 livres après être passé de 1-1 à 170 livres. Ferreira, quant à lui, a connu une ascension régulière, remportant cinq matchs de suite, ce qui lui a finalement valu l’énorme combat qu’il recherchait. Pettis est en quelque sorte un incontournable ici – il ne peut pas continuer à faire des allers-retours entre trois divisions toute sa carrière s’il veut entrer dans le mix de titres.

Pour compléter la carte principale, il y a une confrontation entre hommes qui verra les concurrents des poids lourds Maurice Greene et Aleksei Oleinik renversés (détails). Greene vient de perdre contre Sergei Pavlovich, et la dernière fois que nous avons vu Oleinik, il a été tué au tout premier tour par Walt Harris, sa deuxième défaite consécutive. Ce n’est pas un secret que Greene a le meilleur pari pour gagner ce combat, s’il le maintient, car si Oleinik le fait tomber, il pourrait être en réserve pour une sieste.

Verrons-nous McGregor revenir à ses voies gagnantes? Et quel «Cowboy» apparaîtra le soir du combat? Nous le saurons bien assez tôt!

Carte de combat complet:

UFC 246 ESPN + Événement principal PPV:

170 lb: Conor McGregor contre Donald Cerrone

Carte principale UFC 246 0n ESPN + PPV (22 h HE):

135 lb: Holly Holm contre Raquel Pennington

265 lb: Maurice Greene contre Aleksei Oleinik

135 livres: Brian Kelleher contre Ode Osbourne

115 lb: Claudia Gadelha contre Alexa Grasso ANNULÉ (HISTOIRE COMPLÈTE ICI)

155 lb: Diego Ferreira contre Anthony Pettis

Carte «Prélims» UFC 246 0n ESPN (20 h HE):

145 lb: Maycee Barber contre Roxanne Modafferi

145 lb: Andre Fili contre Sodiq Yusuff

125 lb: Askar Askarov contre Tim Elliott

155 lb: Drew Dober contre Nasrat Haqparast

145 lb: Grant Dawson contre Chas Skelly ANNULÉ

UFC 246 Early ‘Prelims’ Card 0n ESPN+ (19 h HE):

205 lb: Aleksa Camur contre Justin Ledet

125 lb: J.J. Aldrich contre Sabina Mazo

* Carte de combat, ordre des combats et nombre de matchs sujets à changement.

