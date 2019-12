Heure de début de l'UFC Fight Night 165, qui se bat aujourd'hui à «Edgar vs Korean Zombie» à Busan

Ultimate Fighting Championship (UFC) organisera son dernier événement de l'année demain matin (samedi 21 décembre 2019) alors que l'UFC Fight Night 165 descend de l'intérieur de la Sajik Arena de Busan, en Corée du Sud, uniquement sur ESPN +. L'événement sera une confrontation poids plume entre l'ancien champion des poids légers, Frankie Edgar, et le concurrent de la division vivace Chan Sung Jung.

Ce qui est chaud:

Vous ne pouvez jamais dire que Frankie Edgar n'est pas un homme d'affaires, car "The Answer" a toujours été prêt à intervenir et à aider la promotion à la baisse du chapeau. Après que Max Holloway ait été forcé de quitter son combat contre Frankie à l'UFC 222, Edgar a volontiers accepté de risquer son coup au titre en faisant face au remplaçant tardif, Brian Ortega. Il en est résulté que «The Answer» a été éliminé pour la première fois, tout en perdant son combat pour le championnat face à «T-City». Finalement, Edgar a réussi son tir au titre de Max à l'UFC 240, finalement à court. Par coïncidence, après qu'Ortega a été forcé de quitter ses fonctions de tête d'affiche contre Chan Sung Jung, Edgar est de nouveau intervenu dans l'assiette, proposant d'intervenir et d'affronter "Korean Zombie" avec un préavis de quelques semaines. Edgar devait faire face à Cory Sandhagen au début de 2020 dans ce qui devait être les débuts des poids coqs «La réponse», mais l'ancien champion de 155 livres ne pouvait pas laisser passer cette opportunité.

Bien que j'aurais préféré Ortega vs Jung, ce combat est également intéressant. Edgar a toujours été l'un des combattants les plus difficiles à honorer l'Octogone, tandis que "Korean Zombie" est l'un des plus excitants. Lorsque vous mélangez ces deux ensemble, vous êtes sûr d'avoir un combat rempli de points forts. Oui, ça aurait été génial d’avoir Edgar avec un camp complet, mais une défaite ici ne le blessera pas du tout depuis qu’il fait de l’UFC un solide. Cory Sandhagen peut être énervé car il a perdu la chance de partager la cage avec "The Answer", mais au moins les pouvoirs qui sont à Endeavour sont heureux, tout comme Edgar, qui recevra un chèque sympa (et probablement un bonus ) juste à temps pour Noël. Et la meilleure partie est qu'Edgar n'a absolument rien à perdre ici.

Jung, quant à lui, cherche sa deuxième victoire consécutive après avoir enroulé Renato Moicano en une minute en juin dernier (voir ICI). Il devait affronter Edgar l'année dernière au 25e anniversaire de l'UFC au Colorado avant qu'une blessure prématurée n'ait annulé ces plans. Si "The Korean Zombie" peut obtenir une victoire impressionnante sur le futur Temple de la renommée, il pourrait frapper son billet pour un tir au titre, qui est maintenant entre les mains d'Alexander Volkanovski.

Qu'est-ce qui ne l'est pas:

Ne nous plaignons pas trop. L'UFC 245 vient de tomber la semaine dernière et l'événement nous a donné suffisamment d'excitation et de drame pour nous tenir jusqu'en 2020. Nous pouvons donc donner à la promotion un laissez-passer pour avoir un événement moins que stellaire pour terminer l'année, non?

Carte d'origine contre carte réelle:

L'événement principal original devait comporter une confrontation rivetante de 145 livres entre Brian Ortega et "Korean Zombie", mais après que "T-City" ait subi une déchirure partielle du LCA, il a été forcé de se retirer de l'action. Edgar s'est alors porté volontaire pour intervenir et combler le vide, au grand dam de Corey Sandhagen. Après que Veronica Macedo a été retirée de son combat contre Amanda Lemo, elle a été remplacée par Miranda Granger.

Blessures:

Hormis Ortega, Ji Yeon Kim a également subi une blessure prématurée et son combat contre Sabina Mazo a été annulé.

Nouveau sang:

Il n'y aura qu'un seul combattant qui fera ses débuts à l'UFC sur cette carte, et c'est Omar Morales. Omar a affiné ses compétences sous la tutelle d'Henri Hooft, vous savez donc que l'homme peut frapper. Le Lightweight est à ce jour 8-0 dans sa jeune carrière, remportant six de ceux-ci par arrêt (deux KO, quatre soumissions). Omar a un combat sous la bannière Bellator MMA, battant Troy Nawrocki par KO au premier tour. Peu de temps après, le combattant d'origine vénézuélienne a apporté ses talents à la série Dana White Tuesday Night Contender (DWTNCS) où il a vaincu le champion de la Legacy Fighting Alliance (LFA), Harvey Park. Maintenant, il cherchera à maintenir sa séquence invaincue en affrontant Dong Hyun Ma, qui en a perdu deux de suite à l'intérieur de l'Octogone.

À quoi ressemblent les «préliminaires»:

La tête d'affiche des «préliminaires» sera une confrontation des poids lourds entre Cyril Gane et Tanner Boser. Gane est à ce jour 5-0 dans sa jeune carrière de combattant, remportant ses deux premiers combats sous la bannière de l'UFC via soumission. Boser, quant à lui, en a remporté deux de suite.

De plus, le talentueux concurrent Flyweight Alexandre Pantoja tentera de rebondir après sa défaite face à Deiveson Figueiredo lorsqu'il rencontrera Matt Schnell au centre de la cage. Schnell en a remporté quatre d'affilée, il entrera donc en toute confiance. Une victoire sur Pantoja pourrait l'aider à décrocher un titre, qui n'est plus entre les mains d'Henry Cejudo.

En outre, Said Nurmagomedov cherchera à maintenir sa séquence à l'intérieur de l'Octogone alors qu'il intervient pour faire face à Raoini Barcelos dans l'action Bantamweight. Nurmagomedov a remporté ses deux premiers combats à l'UFC et a remporté sept matchs de suite, 13 sur 14 au total. Said se fait rapidement un nom et s'il peut marquer sa troisième victoire consécutive, il peut commencer à viser les 15 meilleurs adversaires en 2020.

Pour obtenir un meilleur aperçu de toutes les actions undercard, cliquez ici et ici.

Qui a vraiment besoin d'une victoire: Doo Ho Choi



Rappelez-vous quand Choi était considéré comme l'un des meilleurs espoirs de l'UFC? Il semble si longtemps que le combattant d'origine coréenne a remporté ses trois premiers combats à l'intérieur de l'Octogone par KO au premier tour. Depuis lors, "The Korean Superboy" a perdu deux de suite contre Cub Swanson et Jeremy Stephens. Écoutez, Choi est divertissant comme un enfer quand il met le pied dans la cage, mais tous les éblouissements et éblouissements doivent commencer à équivaloir à des victoires s'il veut éviter de tomber plus bas sur le mât totémique. Son adversaire, Charles Jourdain, arrive également avec une défaite, il a donc faim de revenir à ses voies de victoire après avoir décroché quatre victoires de suite avant sa défaite.

Niveau d'intérêt: 5/10

Ce n'est pas la carte la plus empilée à la fin de 2019, mais nous venons de recevoir l'UFC 245 le week-end dernier – un événement rempli à ras bord de combats de titre passionnants – donc nous ne pouvons pas trop nous plaindre du manque de puissance des étoiles ici. Mais je ne vais pas m'asseoir ici et prétendre que je meurs d'envie de me lever tôt pour cet événement.

Mis à part le combat en tête d'affiche, l'événement co-principal mettra en vedette un combat Light Heavyweight entre Volkan Oezdemir et Aleksandar Rakic. Volkan est revenu sur la piste gagnante après avoir cassé son skid de trois combats avec une victoire par élimination directe sur Ilir Latifi en août. Son prochain défi, cependant, sera un peu plus difficile.

C'est parce que Rakic ​​arrive à chaud avec 12 victoires consécutives, capitalisant sur ses quatre combats à l'UFC qui incluent des victoires consécutives par KO sur Devin Clark et Jimi Manuwa. Bien que pas aussi rapide que l'ascension de Volkan, Rakic ​​a attiré l'attention de beaucoup d'une manière rapide et une énorme performance / victoire sur Oezdemir pourrait le mettre en position de décrocher le top 15. Après tout, "No Time" est actuellement classé Non 8 dans le monde.

Profitez des combats super-tôt!

Carte de combat complet:

UFC Fight Night 165 Main Event:

145 lb: Frankie Edgar contre «Zombie coréen» Chan Sung Jung

Carte principale UFC Fight Night 165 activée ESPN + (5 h HE):

205 lb: Volkan Oezdemir contre Alexander Rakic

145 lb: Doo Ho Choi contre Charles Jourdain

205 lb: Da Un Jung contre Mike Rodriguez

185 lb: Marc-André Barriault contre Jun Yong Park

135 livres: Kyung Ho Kang contre Liu Pingyuan

Carte UFC Fight Night 165 «Prelims» sur ESPN + (2 h HE):

265 lb: Tanner Boser contre Ciryl Gane

145 lb: Suman Mokhtarian contre Seungwoo Choi

155 lb: Dong Hyun Ma contre Omar Morales

125 lb: Alexandre Pantoja contre Matt Schnell

135 livres: Raoni Barcelos contre Said Nurmagomedov

115 lb: Miranda Granger contre Amanda Lemos

135 lb: Heili Alateng contre Ryan Benoit

* Carte de combat, ordre des combats et nombre de matchs sujets à changement.

MMAmania.com offrira une couverture en direct, tour par tour, coup par coup de la totalité de la carte de combat UFC Fight Night 165 samedi (CLIQUEZ ICI), en commençant par les combats undercard ESPN + «Prelims» à 2 h HE, suivis de l'heure de début de la carte principale ESPN + à 5 h HE.

Pour consulter les dernières et meilleures nouvelles de l'UFC Fight Night 165: "Edgar vs Korean Zombie", assurez-vous de consulter nos archives d'événements complètes à droite ici.