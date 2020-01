Heure de début de l’UFC Fight Night 166, qui se bat ce soir à ‘Blaydes vs dos Santos’ à Raleigh

Ultimate Fighting Championship (UFC) revient ce soir (samedi 25 janvier 2020) pour organiser son deuxième événement de la nouvelle année alors que l’UFC Fight Night 166 descend de l’intérieur de PNC Arena à Raleigh, en Caroline du Nord. L’événement mettra en vedette une confrontation des poids lourds alors que Curtis Blaydes affrontera l’ancien cheville ouvrière de la division, Junior dos Santos. Dans l’acte de co-tête d’affiche, les étalons Welterweight Rafael dos Anjos et Michael Chiesa se sont affrontés dans un combat décisif.

Ce qui est chaud:

Il semble que la division des poids lourds soit au point mort. Le titre n’a pas été défendu depuis cinq mois, et depuis que le roi actuel de la division, Stipe Miocic, est toujours en train de soigner certaines blessures, sa lutte pour la trilogie contre Daniel Cormier pourrait ne pas avoir lieu avant l’été. Dans l’intervalle, les autres meilleurs prétendants tentent de faire valoir leur point de vue sur le vainqueur, et deux des trois meilleurs prétendants en lice sont Curtis Blaydes et Junior dos Santos. Le meilleur chien, cependant, est Francis Ngannou, qui affrontera Jairzinho Rozenstruik en mars.

Vainqueur de deux matchs de suite, Blaydes a perdu sa chance d’être le concurrent n ° 1 après avoir été éliminé par Ngannou en seulement 45 secondes à l’UFC Fight Night 141 en novembre dernier (faits saillants), mettant ainsi fin à sa séquence de cinq victoires consécutives. Il a bien rebondi avec des victoires consécutives contre Justin Willis et Shamil Abdurakhimov, le préparant à un combat décisif contre Junior.

Blaydes frappe comme un camion, ce n’est pas un secret, mais sa lutte pourrait être la clé ici. Comme nous l’avons vu dans le passé, Junior ne réussit pas bien contre les lutteurs de haut niveau, et vous n’avez qu’à voir ses deux coups battus entre les mains de Cain Velasquez pour preuve. Se rapprocher tout en évitant les bombes est la moitié de la bataille pour Blaydes, car “Cigano” a le pouvoir de dormir un bébé éléphant. Et même s’il se lève au fil des ans, le pouvoir du Brésilien est toujours là.

Cela dit, Blaydes a également le pouvoir pendant des jours, et s’il se connecte, cela pourrait être une nuit tôt pour Junior. Oui, dos Santos a montré qu’il pouvait donner et prendre un coup de poing, mais après tant de guerres, le sweet spot devient un peu plus vulnérable. Si j’étais un homme de paris (et je le suis), je mettrais une grosse pièce de monnaie sur Blaydes en prenant ce combat au sol et en remportant une victoire via le sol et la livre. Il peut toujours l’assommer, mais il s’ouvre aussi pour une sieste précoce.

Attendez-vous à ce que l’action commence tôt et rapidement, car dos Santos cherchera à faire tout ce qui est en son pouvoir pour marquer un home run sur le premier terrain afin d’éviter de toucher le tapis. Je veux dire, quand avez-vous vu pour la dernière fois “JDS” lutter ou soumettre quelqu’un?

Qu’est-ce qui ne l’est pas:

Je veux dire, je ne peux pas trop me plaindre ici. C’est une carte de combat décente, et nous revenons du retour très attendu de Conor McGregor à l’UFC 246 (liens et récapitulations ici), vous ne pouvez donc pas vous attendre à un événement chargé juste après. Ce modèle est la norme avec l’UFC – et ce depuis un certain temps – car il a un quota pour rencontrer ESPN.

Carte d’origine vs. Carte réelle:

Frankie Edgar était prêt à faire ses débuts en poids coq lors de cet événement contre Cory Sandhagen avant qu’il ne soit retiré du combat pour affronter Chan Sung Jung à l’UFC Fight Night 165 en décembre dernier. Aucun remplaçant convenable n’ayant été trouvé, Sandhagen a été complètement retiré de l’événement.

Angela Hill est gracieusement intervenue pour faire face à Hannah Cifers après que Brianna Van Buren a été forcée de quitter l’événement pour des raisons non divulguées. Après que Josh Emmett a été forcé de quitter son combat contre Arnold Allen en raison d’une blessure, et Nad Narimani a fait de même pour son combat contre Nik Lentz, la promotion a réservé Allen et Lentz pour qu’ils se combattent à Featherweight.

Ce ne serait pas bien si ça fonctionnait toujours de cette façon?

Blessures:

Mis à part Emmett et Narimani souffrant de blessures annulant le combat, Alen Amedovski s’est retiré de sa lutte contre les poids moyens contre Bevon Lewis avec un revers médical. En conséquence, Dequan Townsend est intervenu pour combler le vide.

Nouveau sang:

Invaincu (6-0), le concurrent Light Heavyweight, Jamahal Hill, fera ses débuts officiels à l’UFC lorsqu’il affrontera Darko Stosic. Hill a gagné son chemin sur la grande scène après avoir éliminé Alexander Poppeck sur la «Contender Series» de Dana White en juillet dernier. Avec quatre de ses six victoires par KO (technique), Hill a suffisamment de mains pour donner à Stosic sa troisième défaite consécutive.

Après avoir remporté six matchs de suite, Tony Gravely a été appelé pour se battre sur la «Contender Series». Et il a impressionné par son opportunité, éliminant Ray Rodriguez pour gagner la bosse dans les grandes ligues. Avec sept finitions consécutives à son actif, Tony se révélera être un défi difficile pour Brett Johns, qui a désespérément besoin d’une victoire après avoir perdu deux fois de suite.

Nate Landwehr fera ses débuts à l’UFC après avoir frappé la tête sous la bannière M-1 Global au cours des dernières années lorsqu’il affrontera son compatriote, Herbert Burns. Nate a été sur une assez bonne course ces derniers temps, remportant ses sept derniers combats. Herbert, quant à lui, a remporté trois matchs consécutifs, notamment en frappant son billet pour les grandes ligues avec une victoire sur la «Contender Series» en août dernier. C’est votre affrontement classique attaquant vs grappler, car toutes les finitions d’Herbert sont venues par voie de soumission, tandis que Nate préfère mettre fin à ses adversaires via des frappes, car il a huit victoires par KO / KO sur son CV.

À quoi ressemblent les «préliminaires»:

Il est temps de commencer à respecter le nom d’Arnold Allen. Tout ce que l’homme a fait, c’est aller 6-0 à l’intérieur de l’Octogone, gagner huit matchs de suite et 15 de 16 au total. Lors de son dernier combat, Arnold a démantelé l’ancien champion Strikeforce Lightweight Gilbert Melendez. Il affrontera Nik Lentz – un vétéran de l’UFC – dans un combat qui serait dû à des blessures. S’il remporte celui-ci, Allen peut commencer à viser des défis plus grands et meilleurs.

Un autre combat intéressant sera Bevon Lewis affrontant Dequan Townsend. Bien qu’il ait été frappé d’une suspension de six mois de l’Agence américaine antidopage (USADA) pour des tests positifs pour la cocaïne et le fentanyl, Townsend est éligible à concourir sur la carte en raison de la pénalité rétroactive. Je ris des suspensions rétroactives, car la plupart des combattants prennent ces pauses de toute façon, rendant les sanctions à peu près inutiles à moins que ce ne soit quelque chose comme une interdiction de deux ans.

De plus, l’ancienne candidate au titre des poids coqs des femmes, Sara McMann, tentera de briser ses deux combats avec une séquence de défaites face à Lina Lansberg, qui en a remporté deux d’affilée. Les matchs avec ces types de séquences me troublent toujours, car j’aimerais voir un combattant en plein essor affronter quelqu’un qui a une séquence similaire, pas une perdante.

À moins que vous ne soyez Yoel Romero, bien sûr.

Brett Johns tentera également de sortir de sa séquence de deux défaites consécutives en affrontant le nouveau venu Tony Gravely à Bantamweight, tandis que Montel Jackson vise sa troisième victoire consécutive contre Felipe Colares.

Pour voir qui d’autre se bat sur les «préliminaires», cliquez ici et ici.

Qui a vraiment besoin d’une victoire:

Lucie Pudilova a vraiment besoin d’une victoire ici, car elle a perdu trois combats consécutifs sous la bannière de l’UFC. Certes, c’était contre une compétition plutôt rude à Antonina Shevchenko, Liz Carmouche et Irene Aldana, mais il n’en reste pas moins qu’elle n’a pas gagné de combat en deux ans. Quatre défaites consécutives signifieront à peu près qu’un glissement rose frappera son e-mail (ou celui de son manager) plus tôt que tard.

Niveau d’intérêt: 5,5 sur 10

La collision de l’événement principal est certainement un incendie, mais ne soyez pas surpris si cela ne dure pas trop longtemps. Cela dit, quel que soit le résultat, cela éclaircira un peu plus l’image de 265 livres et fournira un candidat potentiel au titre en fonction de ce qui se passe entre Ngannou et Rozenstruick à l’UFC sur ESPN 8.

L’événement co-principal, quant à lui, est un autre match intéressant qui n’a pas attiré autant d’attention. L’ancien champion des poids légers, Rafael dos Anjos, cherchera à renverser la vapeur après une période difficile au cours des 18 derniers mois lorsqu’il affrontera Michael Chiesa.

Dos Anjos a perdu trois de ses quatre derniers matchs à 170 livres. Lors de sa dernière sortie, “RDA” a été devancé par Leon Edwards, lui donnant un dossier de 1-3 sur ses quatre derniers combats. C’est loin de sa brillante série de victoires à ses trois premiers combats dans la division en 2017.

Quant à Chiesa, c’est une énorme opportunité pour lui, car obtenir sa troisième victoire consécutive contre un ancien champion du monde ne peut que booster son stock. Lors de ses deux derniers combats, «Maverick» a battu Carlos Condit (temps forts) et Diego Sanchez (récapitulation), deux noms connus et établis du jeu. Avoir une victoire sur Rafael sur son CV signifie que Chiesa peut commencer à faire du lobbying pour des combats plus grands et meilleurs à l’avenir. Cela peut ne pas sembler à première vue, mais je prends ça pour être “Fight of the Night”.

Carte de combat complet:

UFC Fight Night 166 Main Event sur ESPN +:

265 lb: Curtis Blaydes contre Junior dos Santos

Carte principale UFC Fight Night 166 activée ESPN + (20 h HE):

170 livres: Michael Chiesa contre Rafael dos Anjos

125 lb: Jordan Espinosa contre Alex Perez

115 lb: Hannah Cifers contre Angela Hill

205 lb: Jamahal Hill contre Darko Stosic

Carte préliminaire de l’UFC Fight Night 166 ESPN + (17 h HE):

125 lb: Justine Kish contre Lucie Pudilova

145 lb: Arnold Allen contre Nik Lentz

185 lb: Bevon Lewis contre Dequan Townsend

135 livres: Montel Jackson contre Felipe Colares

135 lb: Lina Lansberg contre Sara McMann

135 lb: Tony Gravely contre Brett Johns

155 lb: Herbert Burns contre Nate Landwehr

* Carte de combat, ordre des combats et nombre de matchs sujets à changement.

MMAmania.com offrira une couverture en direct, tour par tour, coup par coup de toute la carte de combat UFC Fight Night 166 samedi (CLIQUEZ ICI), en commençant par les combats undercard ESPN + «Prelims» à 17 h. ET, suivi de l’heure de début de la carte principale ESPN + à 20 h. ET.

Pour en savoir plus sur la carte UFC Raleigh de ce week-end, cliquez sur ici.