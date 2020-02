Heure de début de l’UFC Fight Night 167, qui se bat ce soir à «Anderson vs Blachowicz 2» à Rio Rancho

Ultimate Fighting Championship (UFC) revient avec un autre événement plus tard ce soir (samedi 15 février 2020) alors que l’UFC Fight Night 167 descend de l’intérieur du Santa Ana Star Center à Rio Rancho, au Nouveau-Mexique. L’événement mettra en vedette une confrontation Light Heavyweight entre Corey Anderson et Jan Blachowicz. L’acteur co-vedette, quant à lui, verra Diego Sanchez affronter Michel Pereira dans l’action Welterweight.

Ce qui est chaud:

Jon Jones a conservé son titre de 205 livres plus tôt ce mois-ci à l’UFC 247 après un combat acharné contre Dominick Reyes (voir à nouveau ici). Alors, pourquoi est-ce important pour l’événement de ce week-end? Puisque Jones a toujours le titre, Anderson ou Blachowicz devraient être les prochains dans la file. Si «Bones» avait perdu, une revanche immédiate aurait été de mise, ce qui signifie que le vainqueur de Rio Rancho aurait probablement dû attendre près d’un an pour son titre. Au lieu de cela, une lutte pour le titre pourrait se manifester dans les mois à venir.

Anderson a déjà une victoire sur Blachowicz, le battant à l’UFC 191 en septembre 2015, donc il arrivera avec une confiance supplémentaire en ce qu’il peut faire le travail. De plus, il est sur une séquence de victoires de quatre combats et est déterminé (et quelque peu en colère) après avoir perdu un coup au titre contre Dominick Reyes. Blachowicz, quant à lui, a remporté deux matchs de suite et six de sept au total. Sa seule défaite au cours de cette période est survenue contre l’ancien prétendant au titre, Thiago Santos. Chaque homme classé devant Blachowicz et Anderson a déjà essayé et échoué à détrôner Jones. Cela dit, il y a beaucoup de choses en jeu dans cet événement principal.

C’est une compétence de match assez uniforme, même si je donnerais probablement l’avantage de puissance à Blachowicz dans celui-ci. Anderson a l’aspect de la lutte couvert ici, donc c’est vraiment un combat de tirage au sort qui, dans ma prédiction, durera 25 minutes. Il s’agira finalement de savoir qui a un meilleur rendement dans les manches de championnat.

Diego Sanchez a connu des hauts et des bas dans sa carrière de MMA au cours des dernières années, trouvant peu de cohérence chez les poids légers et les poids mi-moyens. Depuis 2011, Diego n’a réussi à remporter des combats consécutifs qu’une seule fois. Mais maintenant qu’il a quitté Jackson-Wink MMA, Sanchez se sent renouvelé car son camp d’entraînement se concentre uniquement sur lui et personne d’autre. Il affrontera un homme tout aussi sauvage à Michel Pereira, bien qu’il soit sûr de dire que Michel a battu Sanchez dans le département d’acrobatie. Il aura également un avantage de taille, car Pereira est un gros gros 170 livres. Sur cette note, Sanchez a déclaré publiquement que si le bombardier brésilien ne reprenait pas du poids, le combat serait annulé. Heureusement, Pereira n’a pas connu un autre échec d’échelle, ce qui est bon pour les fans de combat car c’est mon choix pour “Fight of the Night”.

Qu’est-ce qui ne l’est pas:

Il arrive au point que se plaindre de cartes médiocres semble tout simplement inutile. L’UFC organise tellement d’événements que nous ne pouvons pas nous attendre à ce qu’ils soient tous empilés. Bien que cette carte ne soit pas exactement un buste, elle aurait pu utiliser quelques noms plus prestigieux pour ajouter un peu plus d’intrigue. Après tout, c’est dans une banlieue d’Albuquerque, au Nouveau-Mexique, où se trouve Jackson-Wink MMA. Ajouter Michelle Waterson et peut-être Carlos Condit à la carte aurait été bien.

Carte d’origine vs carte réelle:

Ramazan Emeev devait affronter Tim Means lors de cet événement avant qu’il ne soit retiré du combat pour des raisons non divulguées. À sa place, le nouveau venu promotionnel Daniel Rodriguez est intervenu pour combler le vide. En outre, Gadzhimurad Antigulov devait affronter Devin Clark à 205 livres avant qu’il ne soit retiré de l’événement pour des raisons non divulguées. Il a finalement été remplacé par Dequan Townsend.

Blessures:

L’ancienne championne des poids mouches de l’UFC, Nicco Montano, a été forcée de quitter son combat contre Macy Chiasson quelques jours seulement avant l’événement après avoir subi une blessure au genou. Elle a ensuite été remplacée par la nouvelle venue promotionnelle Shanna Young.

Nouveau sang:

Daniel Rodriguez a été appelé dans les ligues majeures après que Ramazan Emeev a été contraint de sortir avec une blessure. Vainqueur de six matchs de suite, Rodriguez a remporté 10 des 11 combats professionnels, passant la majeure partie de sa carrière sous la bannière Combate Americas. Il a gagné son combat sur “Contender Series” de Dana White, mais n’a pas été sélectionné pour aller directement à l’UFC. Après avoir remporté un combat de plus peu de temps après, il a finalement eu sa grande chance. Il aura une tâche difficile car Tim Means est un vétéran chevronné du jeu de combat, combattant à l’intérieur de l’Octogone depuis plus de huit ans maintenant.

Shanna Young a reçu l’appel juste après quelques jours pour faire face à Macy Chiasson après que Nicco Montano s’est blessé. Shanna a rebondi de promotion en promotion, combattant sous les bannières Valor Fights, King of the Cage et Invicta FC. Elle n’a pas réussi à gagner un contrat sur la «série Contender», mais lorsque l’occasion s’est présentée, elle a répondu et espère maintenant en tirer le meilleur parti.

Brok Weaver aura enfin sa chance de pénétrer dans l’Octogone après que ses débuts aient été interrompus l’année dernière en raison d’une blessure. Gagnant de sept victoires consécutives, Weaver a réussi son chemin à travers la «série Contender», impressionnant Dana White and Co. pour gagner un contrat. Il affrontera Rodrigo Vargas, qui n’a pas brillé lors de ses débuts à l’UFC en août dernier.

À quoi ressemblent les «préliminaires»:

Il y a plusieurs combattants notables sur le undercard, y compris Tim Means, qui fera face au nouveau venu Daniel Rodriguez dans l’acte en tête d’affiche. Les moyens ne sont que de 2-3 dans les cinq derniers combats, mais il a toujours un tirage difficile quel que soit son record. Rodriguez est dans un combat difficile, et remporter une victoire à ses débuts sera plus facile à dire qu’à faire.

De plus, le vétéran de longue date Jim Miller tentera de remporter sa troisième victoire consécutive face à Scott Holtzman. Scott a une fiche de 4-1 lors de ses cinq derniers combats et a travaillé d’arrache-pied pour obtenir un peu plus d’éclat. Une victoire sur Miller pourrait être ce dont il a besoin pour enfin l’obtenir. Pour Jim, une victoire ici lui donne plus d’élan et sa plus longue séquence de victoires depuis 2016.

John Dodson affrontera Nathaniel Wood, qui est invaincu jusqu’à présent à l’intérieur de l’Octogone à 3-0, et a remporté huit combats consécutifs depuis 2016. Dodson a connu une légère crise ces derniers temps, perdant deux de suite contre Jimmie Rivera et Petr. Yan. De plus, Mark de la Rosa tentera de mettre fin à ses deux combats lorsqu’il affrontera Raulin Pavia, qui en a également perdu deux d’affilée.

Et bien sûr, Ray Borg cherchera à sauver la face après avoir échoué à reprendre du poids, car il est prêt à affronter Rogerio Bontorin. Borg a besoin d’une victoire d’une manière énorme, car une grande performance gagnante pourrait forcer l’UFC à le garder sur la liste malgré son historique d’échecs. Aucun mot encore s’il prévoit de sauvegarder ses demandes de retraite après le combat.

Qui a vraiment besoin d’une victoire:

L’ancien vainqueur d’Ultimate Fighter (TUF), John Dodson, a perdu deux matchs de suite. “Le magicien” n’a pas été en mesure de retirer une victoire de son chapeau depuis mars 2018 et n’a que 1-3 buts à ses quatre dernières sorties. C’est loin de l’homme qui a défié Demetrious Johnson pour le titre Flyweight. Une troisième défaite consécutive ne sera pas une bonne idée, et comme nous l’avons vu récemment, trois défaites consécutives suffisent pour obtenir votre fiche rose. Dodson aura une tâche difficile à obtenir le «W», car Wood est sur une lancée depuis quelques années maintenant.

Niveau d’intérêt: 5,5 sur 10

C’est une carte assez décente, l’événement principal ayant des implications majeures sur le titre. Je m’attends à ce qu’Anderson et Blachowicz mettent en scène les performances de leur vie dans le but d’obtenir leur première invitation à la grande danse. Un autre combat qui pourrait potentiellement voler la vedette est un homme sauvage opposant Lando Vannata contre Yancy Medeiros. Ces deux hommes la mettent toujours en jeu et laissent les fans en vouloir plus une fois que le klaxon retentit, et il est sûr de dire qu’un ou deux d’entre eux pourraient quitter la maison avec 50 000 $ supplémentaires. De plus, Montana et Mark De La Rosa entreront dans l’histoire en devenant le premier couple marié à concourir sur la même carte UFC, car Montana affrontera Mara Romero Borella en action principale, tandis que Mark affrontera Raulian Paiva dans le combat d’ouverture de la nuit.

Profitez des combats!

Carte de combat complet:

UFC Fight Night 167 Main Event sur ESPN +:

205 lb: Corey Anderson contre Jan Blachowicz

Carte principale UFC Fight Night 167 activée ESPN + (20 h HE):

170 lb: Diego Sanchez contre Michel Pereira

205 lb: Devin Clark contre Dequan Townsend

125 lbs .: Montana De La Rosa contre Mara Romero Borella

155 lb: Kazula Vargas contre Brok Weaver

155 lb: Yancy Medeiros contre Lando Vannata

Carte préliminaire de l’UFC Fight Night 167 ESPN + (17 h HE):

170 lb: Tim Means contre Daniel Rodriguez

135 lb: John Dodson contre Nathaniel Wood

155 lb: Scott Holtzman contre Jim Miller

125 lb: Rogerio Bontorin contre Ray Borg

135 lb: Merab Dvalishvili contre Casey Kenney

125 lb: Macy Chiasson contre Shanna Young

135 livres: Mark De La Rosa contre Raulian Paiva

* Carte de combat, ordre des combats et nombre de matchs sujets à changement.

MMAmania.com offrira une couverture en direct, tour par tour, coup par coup de l’ensemble de la carte de combat UFC Fight Night 167 ICI, en commençant par le ESPN + “Préliminaires” combats undercard à 17 heures. ET, suivi du ESPN + heure de début de la carte principale à 20 h ET.

Pour en savoir plus sur l’événement UFC Fight Night 167 de ce week-end, cliquez ici.