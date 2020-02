Heure de début de l’UFC Fight Night 168, qui se bat ce soir à ‘Felder vs Hooker’ à Auckland

Ultimate Fighting Championship (UFC) revient à l’entreprise blessée TONIGHT (samedi 22 février 2020) alors que l’UFC Fight Night 168 descend de l’intérieur de Spark Arena à Auckland, en Nouvelle-Zélande, qui diffuse exclusivement sur ESPN +. Dans l’événement principal de la soirée, Paul Felder et Dan Hooker entrent en collision dans une confrontation pivot légère. L’événement co-principal, quant à lui, verra Jimmy Crute affronter Michal Oleksiejczuk dans une action Light Heavyweight.

Ce qui est chaud:

Felder et Hooker sont deux des 155 livres les plus talentueux du jeu qui n’ont tout simplement pas pu surmonter la bosse pour se faufiler dans le titre. Classé n ° 6 au pays, Felder réalise deux victoires impressionnantes contre James Vick et Edson Barboza. Gagner cinq de ses six derniers combats, la seule défaite «The Irish Dragon» subi lors de sa récente course est une perte de Mike Perry, qui a chuté à Welterweight. Cela dit, la perte ne devrait pas mettre un frein à ce qu’il a fait à 155 livres depuis 2017, en remportant cinq de suite. Pour couronner le tout, Felder a fait une deuxième carrière pour lui-même en dehors de la cage, devenant l’un des meilleurs commentateurs de l’UFC, se garantissant une excellente position pour le jour où il se retirera du coup de poing. À l’heure actuelle, cependant, Felder est toujours l’un des meilleurs attaquants du jeu et il devra être sur son match “A” s’il veut obtenir la victoire numéro trois consécutive contre un adversaire en train de jouer.

Comme Felder, Hooker vient de victoires consécutives, battant James Vick et Al Iaquinta. Il est allé 6-1 à 155 livres depuis 2017, ne subissant qu’une défaite contre la machine à frapper dévastatrice, Edson Barboza. “The Hangman” occupe actuellement une place derrière Felder dans le classement officiel n ° 7, mais s’est lentement taillé une place parmi les meilleurs de la division. Bien sûr, les cinq premiers comptent parmi les meilleurs au monde qui tentent également de décrocher l’or à l’UFC, notamment Justin Gaethje, Dustin Poirier et Tony Ferguson, qui affronteront le cheville ouvrière de la division, Khabib Nurmagomedov, à l’UFC 249 le 18 avril 2020, à Brooklyn, New York. De plus, Conor McGregor est toujours en train de s’attarder, donc Hooker et Felder doivent offrir une performance passionnante associée à une victoire s’ils veulent faire planter la fête. Cela devrait faire un combat intéressant et hautement compétitif, car ils ont tous deux beaucoup à gagner avec une victoire.

Qu’est-ce qui ne l’est pas:

Si je dois choisir un seul – et peut-être petit – reproche, c’est que la réservation du co-événement principal est un peu étrange. Alors que Jimmy Crute affrontant Michal Oleksiejczuk n’est pas un mauvais matchmaking par tous les moyens, leur donner la place de tête d’affiche lorsque les deux se retirent des défaites de soumission est un peu déroutant pour moi. Bien que certains ne puissent même pas y jeter un œil, j’aimerais voir la promotion donner aux prétendants en hausse sur les séquences de victoire une chance d’être copilotes pour un événement.

Carte d’origine vs. Carte réelle:

Rachael Ostovich était en ligne pour faire face à Shana Dobson sur la carte, mais elle s’est finalement retirée du combat pour des raisons non divulguées. En conséquence, Priscila Cachoeira est intervenue pour affronter Dobson dans l’action Flyweight des femmes. Angela Hill est de nouveau intervenue à court préavis pour affronter Loma Lookboonmee après que Hannah Goldy se soit retirée de la carte avec une blessure. Ce sera le sixième combat de Hill en seulement 11 mois.

Blessures:

Tyson Pedro a été contraint de quitter son combat contre Vinicius Moreira avec une blessure malheureuse. En conséquence, la promotion a choisi de retirer complètement Moreira de la carte. En outre, le nouveau venu de l’UFC Joshua Culibao est intervenu pour affronter Jalin Turner après que Jamie Mullarkey se soit retiré de l’événement avec une blessure de sa part. De plus, l’UFC a annulé une épreuve de force Welterweight entre Maki Pitolo et Takashi Sato après que Pitolo n’a pas pu peser en raison d’une maladie.

Nouveau sang:

Josh Culibao est la seule personne à faire ses débuts dans l’Octogone ce week-end, car il devrait affronter Jalin Turner dans un court délai. Invaincu à 8-0, Josh n’a que trois ans en tant que combattant professionnel des arts martiaux mixtes (MMA) à son actif, mais a prouvé qu’il avait les moyens de faire un grand spectacle avec cinq KO à son actif. Il est l’ancien champion des poids plumes de la série Hex Fight. Il a également remporté le bracelet Diamondback FC de 145 livres, ainsi que le titre Superfight MMA Featherweight. Il aura une tâche difficile à ses débuts, car Turner a du punch. Et puisque ce combat est en baisse chez Lightweight, Turner – qui se situe à 6’3 “- aura un énorme avantage de taille à venir dans le combat.

À quoi ressemble le «Prelim’s»:

Jake Mathews et Emil Meek entreront en collision dans ce qui est sûr d’être une affaire Welterweight très divertissante. Perdant deux matchs de suite, Meek n’a pas tout à fait répondu aux attentes que beaucoup avaient de lui après avoir fait ses débuts en 2016. En parlant de cela, Emil n’a concouru que trois fois au cours de cette période, l’empêchant de gagner du terrain. Mathews, quant à lui, a une fiche de 4-1 lors de ses cinq derniers combats, donc je me demande ce que les matchmakers de l’UFC pensaient lors de la réservation de ce combat.

Aucun couteau autorisé!

De plus, Kai Kara-France tentera de rebondir après avoir subi sa première défaite à l’intérieur de l’Octogone contre Brandon Moreno à l’UFC 245, alors qu’il affronte Tyson Nam en action Flyweight. Avant sa défaite contre Moreno, la France avait remporté huit matchs de suite. Nam, quant à lui, a fait long feu lors de ses débuts à l’UFC, s’inclinant face à Sergio Pettis en septembre dernier. Il a besoin d’une victoire contre la France toujours dure pour éviter de tomber dans un trou plus profond.

De plus, Angela Hill se battra un peu moins de quatre semaines après sa victoire sur Hannah Cifers après avoir accepté de remplacer Hannah Goldy, blessée. Pour ceux qui comptent, ce sera six combats en moins d’un an pour «Overkill», qui fait sa meilleure impression de Donald Cerrone.

Qui a vraiment besoin d’une victoire:

Priscila Cachoeira n’a pas encore remporté sa première victoire à l’intérieur de l’Octogone, perdant trois matchs de suite, y compris un revers unilatéral face à l’actuelle reine des 125 livres féminine, Valentina Shevchenko. Alors que la plupart ont attribué cette perte brutale à un mauvais matchmaking, Priscila n’a pas du tout pu renverser la vapeur, perdant ses deux prochains combats contre Molly McCann et Luana Carolina. Elle était invaincue à 8-0 avant de faire ses débuts à l’UFC, prouvant qu’elle méritait l’appel aux grandes ligues. Mais son temps à se battre à l’intérieur de l’Octogone pourrait prendre fin si elle ne pouvait pas gagner Shana Dobson, car un glissement rose pourrait se produire dans un proche avenir, par opposition à un autre contrat de combat UFC.

Niveau d’intérêt: 5 sur 10

C’est une bonne carte avec des matchs intéressants. Parmi eux, Karolina Kowalkiewicz affronte Xianonan Yan. Depuis l’échec de sa tentative de détrôner Joanna Jedrzejczyk du trône des poids de paille en 2016, les choses ne se sont pas trop bien passées pour «La princesse polonaise». Elle n’a fait que 2-5 depuis et a perdu ses trois derniers matchs de suite. Il s’agit d’un must-win pour le combattant d’origine polonaise contre un combattant qui a remporté quatre matchs de suite et neuf sur dix au total. Heureusement pour Karolina, elle a un nom décent et sera probablement épargnée par un slip rose si elle perd. Mais juste pour être du bon côté, une victoire lui donnera l’assurance dont elle a besoin.

En outre, Zubaira Tukhugov – l’homme à l’extrémité de réception du crochet gauche de Conor lors de la bagarre de l’UFC 229 – cherchera à revenir dans la colonne des victoires lorsqu’il affrontera Kevin Aguilar. Tukhagov s’est battu pour un match nul avec Leron Murphy dans son dernier combat. Avant cela, il avait subi une perte de décision partagée contre Renato Moicano. Ce ne sera que le troisième combat de Tukhagov en trois ans. Aguilar, quant à lui, vient de vivre une lourde défaite face à Dan Ige, qui a cassé son bifteck de neuf victoires depuis près de cinq ans.

Mais bien sûr, l’attraction principale nous donnera probablement un aperçu d’un futur prétendant au titre, car Felder et Hooker cherchent tous deux à surmonter la bosse et à considérer le titre. Bien qu’il ait toutes les caractéristiques d’une bataille classique, ce combat pourrait se terminer en un clin d’œil compte tenu de la spécialité frappante de chaque homme.

Profitez des combats!

Carte de combat complet:

UFC Fight Night 168 Main Event sur ESPN +:

155 lb: Paul Felder contre Dan Hooker

Carte principale UFC Fight Night 168 activée ESPN + (19 h HE):

205 lb: Jimmy Crute contre Michal Oleksiejczuk

115 lb: Karolina Kowalkiewicz contre Xiaonan Yan

265 lb: Marcos Rogerio de Lima contre Ben Sosoli

155 lb: Magomed Mustafaev contre Brad Riddell

145 lb: Kevin Aguilar contre Zubaira Tukhugov

Carte préliminaire de l’UFC Fight Night 168 ESPN + (16 h HE):

155 lb: Jalin Turner contre Josh Culibao

170 lb: Jake Matthews contre Emil Meek

170 lb: Song Kenan contre Callan Potter

125 lb: Kai Kara-France contre Tyson Nam

115 lb: Angela Hill contre Loma Lookboonmee

125 lb: Shana Dobson contre Priscila Cachoeira

* Carte de combat, ordre des combats et nombre de matchs sujets à changement.

Pour plus d’événements UFC à venir, cliquez sur ici.