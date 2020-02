Heure de début de l’UFC Fight Night 169, qui se bat ce soir à ‘Benavidez vs Figueiredo’ à Norfolk

Ultimate Fighting Championship (UFC) est de retour, car l’UFC Fight Night 169 devrait descendre plus tard CE SOIR (29 février 2020) depuis Chartway Arena à Norfolk, en Virginie, en streaming exclusivement sur ESPN +. En tête d’affiche de l’événement sera un combat pour le titre Flyweight masculin entre Joseph Benavidez et Deiveson Figueiredo, bien que seul Benavidez soit éligible pour gagner la sangle (lisez pourquoi ici). Dans le co-événement principal, Felicia Spencer entre en collision avec Zarah Fairn dans l’action Featherweight des femmes dans un combat qui pourrait avoir des implications majeures sur le titre.

Ce qui est chaud:

La division masculine Flyweight de l’UFC est toujours bien vivante, bien qu’elle puisse s’accrocher à un fil malgré les rumeurs de disparition apparente. Pourtant, si nous avons appris quelque chose sur Dana White and Co., c’est qu’elles sont pleines de surprises, et la réalité d’aujourd’hui n’est peut-être pas la même que celle de demain. Donc, s’ils se lèvent et choisissent de supprimer la catégorie de poids en un rien de temps, les fans et les combattants ne devraient pas être trop surpris.

Après que Henry Cejudo a été contraint de quitter son titre pour inactivité, la promotion a appelé Joseph Benavidez et Deiveson Figueiredo à se battre pour la sangle vacante. En effet, il n’y avait pas deux combattants plus méritants que ces hommes. Mais une fois les pesées effectuées, les choses se sont précipitées vers le sud. Figueiredo a manqué du poids de 2,5 livres et après avoir choisi de ne pas prendre l’heure supplémentaire pour perdre l’excédent de bagages, il a été jugé inéligible pour remporter le titre. Il a également été contraint de transférer plus de 30% de son sac de combat à Benavidez.

C’est une rupture difficile pour Figueiredo, qui a encore besoin d’une victoire de la pire façon pour compenser sa débâcle. Cela dit, s’il gagne, le titre sera toujours vacant, laissant la promotion dans une situation délicate. Organisent-ils un match revanche entre Benavidez et Figueiredo? Trouvent-ils deux autres prétendants dignes de se battre pour la sangle? L’éliminent-ils une fois pour toutes? En effet, l’échec de l’échelle de Figueiredo pourrait avoir des ramifications majeures pour beaucoup de gens.

Pourtant, un nouveau champion peut être couronné si “Joe Jitsu” fait le travail. Et si son palmarès récent nous montre quelque chose, il est plus que capable de devenir le nouveau visage de la division. Il s’agira de sa troisième tentative de remporter le titre, et ce pourrait très bien être sa dernière s’il venait à perdre compte tenu de l’incertitude quant à l’avenir de la division suite à l’événement.

Qu’est-ce qui ne l’est pas:

Que puis-je dire? C’est une autre carte Fight Night moyenne qui aura probablement du mal à obtenir des vues en direct. J’adore l’événement principal, mais le reste de la carte fait cruellement défaut. Certes, elle a été durement touchée par les blessures, donc la promotion ne peut pas faire grand-chose.

Carte d’origine vs carte réelle:

Alex Oliveira et Mickey Gall ont été mis au tango dans l’action Welterweight avant le combat a été rayé pour des raisons non divulguées. Chas Skelly et Grant Dawson devaient entrer en collision en poids plume avant qu’une blessure n’oblige Skelly à arrêter de jouer. Darrick Manner – qui fera ses débuts à l’UFC – est intervenu pour combler le vide. Le combat de Mike Davis et Giga Chikadze a été annulé après que Davis a été frappé d’une blessure. Heureusement pour Giga, il a dû remplacer un Movsar Evloev blessé à l’UFC 248 contre Jamall Emmers.

Blessures:

Mis à part Mike Davis et Chas Skelly, Alex Munoz a également été frappé par le virus de la blessure et a été contraint de quitter son combat des Légers contre Luis Pena. À son tour, Steve Garcia est intervenu dans un délai très court pour faire face à «Violent Bob Ross».

Nouveau sang:

On ne sait pas grand-chose de Norma Dumont, qui affrontera Megan Anderson dans l’action féminine poids plume. Elle est invaincue, mais à 4-0, il n’y a pas beaucoup de bandes disponibles sur elle. Elle n’a plus participé à des compétitions depuis 2018, donc la rouille annulaire pourrait être un facteur majeur lorsqu’elle affrontera l’ancien champion Invicta FC de 145 livres.

Kyler Phillips était censé faire ses débuts en 2019 contre Ray Borg, mais le combat a été annulé en raison d’une blessure. Désormais, l’ancien ancien de la Dender White Contender Series (DWTNCS) participera pour la première fois depuis plus d’un an. Lors de son dernier combat, il a éliminé Emeka Ifekandu sous la bannière de la Legacy Fighting Alliance (LFA) dès le premier tour. Il aura une tâche difficile contre Gabriel Silva, qui a une fiche de 8-1 dans sa carrière de combattant, avec sa seule défaite contre le Borg susmentionné en juillet dernier.

Darrick Manner fera également ses débuts à l’UFC lorsqu’il affrontera Grant Dawson. Manner a une tonne d’expérience à son actif, mais a été plutôt irrégulier, allant 5-4 lors de ses neuf dernières sorties. De plus, Steve Garcia a reçu un appel tardif pour faire face à Luis Pena après qu’Alex Munoz se soit retiré avec une blessure. En sortant du Jackson-Wink MMA, Garcia a remporté quatre matchs de suite, y compris son combat sur la “Contender Series”. Pena est définitivement prêt à relever un défi, car Garcia vient à la ferraille à chaque fois et a hâte de faire sensation dans ses débuts en octogone.

Aalon Cruz a remporté un contrat instantané avec l’UFC après avoir éliminé Steven Nguyen avec un beau genou volant sur la “Contender Series”. Étonné par le KO, Dana a pu être vu en train de dire à Cruz qu’il avait tout de suite décroché un contrat. Il affrontera son nouveau venu Spike Carlyle, qui est sur une séquence de quatre victoires consécutives. De ses huit victoires, Spike les a toutes terminées sauf une, parcourant la distance une seule fois, se montrant également victorieux dans ce combat. Et enfin, TJ Brown cherchera à faire sentir sa présence chez Featherweight, tout en cherchant à marquer sa cinquième victoire consécutive. Il a bien réussi son combat de la série Contender, battant Dylan Lockard par soumission. Sur son chemin se trouvera Jordan Griffin, qui a perdu ses deux premiers combats à l’intérieur de l’Octogone.

À quoi ressemblent les «préliminaires»:

Tom Breese et Brendan Allen entreront en collision en poids moyen. À 11-1, Breese s’est plutôt bien débrouillé, remportant quatre de ses cinq combats sous la bannière de l’UFC. Allen, quant à lui, a également été sur une larme, remportant cinq matchs de suite, notamment en faisant ses débuts avec succès à l’UFC en octobre dernier.

Luis Pena, quant à lui, cherchera à revenir dans la colonne des victoires en affrontant le nouveau venu, Steve Garcia, tandis qu’Ismael Naurdiev affrontera Sean Brady à 170 livres.

De plus, Kyler Phillips et Gabriel Silva feront la manchette de l’événement diffusé sur ESPN +. Phillips fera ses débuts à l’UFC, donc la première agitation pourrait entrer en jeu ici. Silva est un tirage difficile pour quiconque, malgré le fait qu’il n’ait pas été à la hauteur de Ray Borg. En action de 265 livres, Marcin Tybura cherchera à sortir de son funk lorsqu’il affrontera Sergey Spivak.

À la fin de la journée, la sous-carte présente beaucoup de sang neuf et de prétendants qui recherchent simplement des victoires emphatiques pour, d’une manière ou d’une autre, obtenir un coup de projecteur sur eux et sur la carte principale.

Qui a vraiment besoin d’une victoire:

Marcin Tybura a perdu deux fois de suite, il ne peut donc pas se permettre de perdre sa troisième ligne droite, car l’UFC n’a pas hésité à distribuer des feuillets roses aux combattants en difficulté ces derniers temps. Il aura un défi difficile à relever contre Sergey Spivak, qui a été vu pour la dernière fois en train de prendre Tai Tuivasa. Spivak craque fort, et si Marcin ne fait pas attention, il pourrait se retrouver à la sortie de l’entreprise avec une troisième défaite consécutive. Une victoire est cruciale pour Tybura s’il veut rester sous la promotion de combat appartenant à Endeavour.

Niveau d’intérêt: 5,5 sur 10

Il est rare que vous obteniez un combat pour le titre qui ne soit pas à la carte (PPV), mais le fait que nous ne soyons pas garantis du couronnement d’un nouveau champion met en quelque sorte un frein à l’ambiance. À la fin de la journée, cela devrait être un gros morceau car Benavidez et Figueiredo sont deux des meilleurs combattants de 125 livres de la planète. De plus, nous pourrions très bien découvrir que la division va de l’avant ou s’arrête une fois la poussière retombée.

Hormis Spencer et Fairn qui se sont affrontés dans une action féminine de 145 livres, Megan Anderson affrontera Norma Dumont. Et quand vous prenez en considération l’UFC qui a récemment annoncé que la reine de la division, Amanda Nunes, concourra à l’UFC 250 sans nommer d’adversaire, il y a de fortes chances que Spencer, Santos, Anderson ou Dumont soit son adversaire.

Dans une autre action sur la carte principale, Ion Cutelaba affrontera Magomed Ankalaev, qui a remporté trois matchs de suite et a amassé un record presque parfait de 13-1 dans sa carrière d’arts martiaux mixtes (MMA). C’est un match intéressant pour dire le moins, et le vainqueur pourrait faire de grands progrès pour décrocher le top 15 dans ce qui est une division très compétitive.

Profitez des combats!

Carte de combat complet:

UFC Fight Night 169 Main Event sur ESPN +:

125 lb: Joseph Benavidez contre Deiveson Figueiredo pour le titre vacant des poids mouches

Carte principale UFC Fight Night 169 activée ESPN + (20 h HE):

145 lb: Zarah Fairn contre Felicia Spencer

205 lb: Magomed Ankalaev contre Ion Cutelaba

145 lb: Megan Anderson contre Norma Dumont

145 lb: Grant Dawson contre Darrick Minner

135 livres: Kyler Phillips contre Gabriel Silva

Carte préliminaire de l’UFC Fight Night 169 ESPN + (17 h HE):

185 lb: Brendan Allen contre Tom Breese

155 lb: Luis Pena contre Steve Garcia

265 lb: Serghei Spivac contre Marcin Tybura

145 lb: Jordan Griffin contre T.J. marron

145 lb: Spike Carlyle contre Aalon Cruz

170 lb: Sean Brady contre Ismail Naurdiev

