Heure de début de l’UFC Fight Night 170, qui se bat ce soir à ‘Lee vs Oliveira’ à Brasilia

Pour le moment, c’est comme d’habitude pour l’Ultimate Fighting Championship (UFC), car l’UFC Fight Night 170 descendra en effet plus tard ce soir (samedi 14 mars 2020) au Nilson Nelson Gymnasium de Brasilia, au Brésil, malgré l’épidémie de coronavirus. Dans l’acte en tête d’affiche, Kevin Lee fera du tango avec Charles Oliveira en action légère, tandis que Demian Maia et Gilbert Burns entrent en collision dans un combat de poids mi-moyen dans l’événement co-principal.

Ce qui est chaud:

Malgré le fait que d’autres organisations sportives majeures telles que la NBA, la MLS, la MLB et la LNH reportent ou retardent leurs saisons actuelles en raison du coronavirus qui sévit sur toute la planète, l’UFC a décidé que le spectacle devait continuer. Avec quelques ajustements, bien sûr, comme certains événements déménageant à Las Vegas, Nevada, où la promotion possède son propre lieu pour organiser des combats. Pour l’UFC Fight Night 170, l’événement se déroulera toujours au Brésil, mais les fans de combat ne seront pas autorisés à y assister afin d’empêcher toute propagation potentielle de Covid-19. Bien sûr, la catastrophe a presque frappé l’événement après que Lee ait perdu du poids pour le combat, pesant 2,5 livres. Mais après quelques négociations, Oliveira a convenu d’un paiement sur le sac de combat de Lee et le combat se poursuivra comme prévu.

À moins d’une annulation de dernière minute comme celle-ci, bien sûr.

Quant au combat lui-même, c’est pour le moins intéressant, car Lee et Oliveira ont tous les deux beaucoup de choses à faire pour différentes raisons. Pour Lee, une victoire est cruciale ici car cela lui donnera sa première séquence de victoires consécutives depuis 2017. Lors de sa dernière sortie, “The Motown Phenom” a éliminé Gregor Gillespie à l’UFC 244, cassant sa séquence de deux défaites consécutives. Au cours de ses quatre derniers combats, Lee est passé sous la normale 1-3. Effondré de côté, Lee est toujours un adversaire dangereux pour quiconque, et comme il est toujours déterminé à se battre pour un titre mondial et peut-être à faire de gros combats contre Conor McGregor et Khabib Nurmagomedov, il viendra très motivé. Et il devra le faire, comme tout ce qu’Oliveira a fait depuis la mi-2018, c’est gagner, remportant six victoires consécutives à l’intérieur de l’Octogone. Soit dit en passant, malgré la séquence de victoires impressionnante de “Do Bronx” et les difficultés de Lee, “The Motown Phenom” est toujours classé à cinq places au-dessus du bombardier brésilien, prouvant une fois de plus que le classement officiel de l’UFC n’est rien de plus qu’un concours de popularité. Parce que si vous ne croyez pas qu’Oliveira est un combattant du Top 10, vous êtes fou.

Les deux hommes viennent à la casse, mais en ce qui concerne le département standup, je donnerai l’avantage à Lee, ainsi que l’avantage de la lutte. Une fois sur le terrain, cependant, tout est Oliveira, qui a cinq soumissions au cours de ses sept dernières victoires. Peut-il frapper? Oui. Mais contre Lee, son meilleur pari est d’essayer de prendre le combat au sol, ce qui est plus facile à dire qu’à faire compte tenu de la lutte que possède Kevin. Alors que le natif de Détroit essaie simplement de remporter quelques victoires pour rester pertinent dans la division, Oliveira a quelque chose de plus gros pour lui, car il peut enfin briser le Top 10 et se rapprocher d’un tir au titre qui à un moment semblait impossible obtenir.

Qu’est-ce qui ne l’est pas:

Je ne peux pas trop me plaindre ici, car la carte est assez bien équilibrée pour un événement Fight Night. De plus, alors que le monde vacille et s’ajuste en raison de la pandémie actuelle qui affecte littéralement tout le monde, l’UFC est allé à contre-courant et a décidé de procéder avec la carte. En conséquence, ce sera l’un des rares événements sportifs à avoir lieu ce samedi dans le monde. Bien que certains ne soient pas d’accord avec cette décision, je l’accueille pour ma part si les combattants veulent concourir volontairement. S’ils s’étaient unis et avaient décidé que se battre à ce moment n’était tout simplement pas la bonne chose à faire, alors je serais également d’accord avec cela.

Carte d’origine vs carte réelle:

Paige VanZant et Amanda Ribas étaient toutes prêtes à abandonner lors de cet événement, mais après que “Jauge 12” ait subi un autre revers de santé, Randa Markos a été arrimée en remplacement du combat de poids de paille féminin.

Blessures:

Mis à part le revers de VanZant, Brad Tavares a été contraint de quitter son combat de poids moyen prévu contre Antonio Carlos Junior avec une blessure. Après que l’UFC ait réservé Junior pour affronter Makhmud Muradov, il s’est retiré du combat des semaines plus tard avec une blessure de sa part et Muradov a été retiré de la carte.

Nouveau sang:

Pour cet événement, une seule personne est prête à faire ses débuts dans l’Octogone, et c’est David Dvorak, un concurrent poids mouche qui cherche à pomper du sang neuf dans la division. Oui, la catégorie de poids de 125 livres avance toujours. Dvorak a déchiré au cours des sept dernières années, remportant 13 combats consécutifs, la dernière défaite de dégustation en 2012. Ce qui pose la question: qu’est-ce qui a pris tant de temps à l’UFC pour le signer si la catégorie de poids a besoin de tout le talent qu’elle peut obtenir? Néanmoins, il est ici maintenant et cherche à faire sensation sur la plus grande scène MMA de tous. Ce qui est encore plus impressionnant dans la séquence de victoires, c’est qu’il a terminé chacun de ses adversaires au cours de cette période, sans que personne ne dépasse le deuxième tour. Bruno Silva se trouve sur son chemin, qui n’a pas réussi à faire sensation lors de ses débuts après avoir échoué contre Khalid Taha à l’UFC 243.

À quoi ressemblent les «préliminaires»:

La undercard présente quelques matchs intrigants, y compris l’épreuve de force de 125 livres entre Jussier Formiga et Brandon Moreno. Brandon avait l’air bien depuis son retour à l’UFC, battant Kai-Kara France à l’UFC 245 en décembre dernier. Formiga, quant à lui, a vu sa séquence de victoires de quatre combats interrompue par Joseph Benavidez, il sera donc excité pour reprendre ses moyens de gagner afin de se remettre dans la chasse au championnat.

Alexey Kunchenko est désespéré de retourner dans la colonne des victoires après avoir subi la première défaite de sa carrière contre Gilbert Burns en octobre dernier. Avant la défaite, Alexey avait remporté 20 combats consécutifs. Son ennemi, Elizeu Zaleski dos Santos, cherche également à se remettre sur la bonne voie après avoir interrompu sa séquence de sept victoires consécutives en août dernier.

Qui a vraiment besoin d’une victoire:

Renato Moicano était à une époque considéré comme un prétendant légitime au titre. Mais après des défaites consécutives par élimination directe contre Jose Aldo et Chan Sung Jung, le stock du bombardier brésilien a pris un énorme coup. Comme de nombreux autres combattants en difficulté l’ont fait dans le passé, gravir une catégorie de poids n’était pas une option pour Renato, qui continuera à se battre à 145 livres dans un avenir prévisible. Mais s’il ne peut pas obtenir une victoire sur Damir Hadzovic samedi, attendez-vous à ce qu’il prenne quelques kilos pour son prochain combat.

Niveau d’intérêt: 7/10

C’est une très bonne gamme pour être honnête. Dans l’événement co-principal, Demian Maia affrontera Gilbert Burns. Demian a connu une belle résurrection en carrière récemment, remportant trois matchs de suite, y compris une impressionnante victoire sur Ben Askren. Sa course est précédée d’une horrible séquence de trois victoires qui a amené l’as du jiu-jitsu à se demander si la retraite était proche. Mais après avoir enchaîné sa dernière séquence de victoires, l’ancien prétendant au titre a trouvé un nouveau bail sur sa vie de combat. Essayer de remporter le numéro quatre se révélera être une tâche difficile, car Burns est également sur sa propre lancée, remportant quatre matchs de suite dans la division des poids welters très compétitive.

De plus, Randa Markos tentera de remporter sa deuxième victoire de suite alors qu’elle affronte Amanda Ribas, qui vole haut après avoir donné à Mackenzie Dern sa première défaite, qui lui a également valu sa troisième victoire consécutive.

Nous avons également un très bon morceau de poids léger entre Johnny Walker et Nikita Krylov pour complimenter la carte principale. Walker cherche à revenir dans la colonne des victoires après avoir subi une défaite par élimination directe contre Corey Anderson à l’UFC 244 en novembre dernier, qui a mis fin à sa séquence de neuf victoires consécutives. Ce ne sera pas une tâche facile, car Krylov est un individu talentueux avec ses propres compétences pour faire le travail à l’intérieur de la cage. Alors qu’il n’est que 1-2 dans ses trois derniers combats, il est toujours un ennemi formidable et il incomberait à Walker de le prendre au sérieux lors de la nuit de combat.

Profitez des combats, mesdames et messieurs, car ce seront des choix minces pour votre divertissement sportif ce week-end.

Carte de combat complet:

UFC Fight Night 170 Main Event sur ESPN /ESPN +:

155 lb: Kevin Lee contre Charles Oliveira

Carte principale UFC Fight Night 170 sur ESPN /ESPN + (18 h HE):

170 lb: Demian Maia contre Gilbert Burns

115 lb: Amanda Ribas contre Randa Markos

155 livres: Renato Moicano contre Damir Hadzovic

205 lb: Johnny Walker contre Nikita Krylov

125 lb: Bruno Silva contre David Dvorak

Carte préliminaire de l’UFC Fight Night 170 sur ESPN /ESPN + (15 h HE):

155 lb: Francisco Trinaldo contre John Makdessi

170 livres: Elizeu Zaleski dos Santos contre Aleksei Kunchenko

135 livres: Enrique Barzola contre Rani Yahya

125 lb: Jussier Formiga contre Brandon Moreno

125 lb: Mayra Bueno Silva contre Maryna Moroz

135 livres: Veronica Macedo contre Bea Malecki

N’oubliez pas que MMAmania.com fournira une couverture en direct, tour par tour, coup par coup, de l’intégralité de la carte de combat UFC Fight Night 170 ce week-end ici, en commençant par l’ESPN + «Prelims», qui doit commencer à 17 heures. ET, puis la partie de la carte principale qui sera également diffusée sur ESPN + à 20 heures. ET.

