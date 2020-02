Heure de départ de l’UFC 247, qui se bat ce soir à «Jones vs Reyes» à Houston

Ultimate Fighting Championship (UFC) est de retour après une semaine de repos pour mettre en scène l’UFC 247 plus tard ce soir (samedi 8 février 2020) depuis l’intérieur du Toyota Center de Houston, au Texas. L’événement – qui est disponible exclusivement via ESPN + pay-per-view (PPV) – mettra en vedette un combat pour le titre Light Heavyweight entre le pivot de la division, Jon Jones, défendant sa ceinture contre Dominick Reyes. Dans le co-événement principal, la championne féminine de poids mouche Valentina Shevchenko tentera de défendre sa sangle contre Katlyn Chookagian.

Ce qui est chaud:

Jones ira pour la défense du titre n ° 11 quand il entrera en collision avec Reyes, marquant son 15e combat de titre consécutif, qui est le plus grand nombre de combattants de l’histoire de la promotion. Avec le recul, on ne peut qu’imaginer combien de combats pour le titre il aurait eu sans les suspensions multiples, qui ont vu une diminution de l’activité de combat de 2015 à 2017. Néanmoins, Jones a été occupé à rattraper le temps perdu – ce sera son quatrième combat pour le titre depuis décembre 2018, trois en moins d’un an. À travers tout cela, Jones a éliminé plusieurs anciens champions du monde et légendes (certains plus d’une fois), et il a récemment commencé à éliminer les nouveaux prétendants au sang d’Anthony Smith et de Thiago Santos. Vous ne pouvez donc pas blâmer “Bones” pour avoir provoqué un passage à Heavyweight.

Avant cela, cependant, il a une autre tâche difficile devant lui à Reyes. Invaincu à 12-0 (6-0 UFC), Reyes a gravi les échelons pour obtenir son premier tir à l’or de l’UFC. Reyes fait partie de la catégorie des visages frais cherchant à ouvrir sa propre voie dans la division dominée par Jones au cours des neuf dernières années. Il a parlé d’un bon match jusqu’à présent, se révélant avoir les compétences pour éliminer les adversaires avec sa main gauche puissante et ses contre-attaques précises. Mais ce n’est pas une portée de dire que Jones a entendu – et vu – tout cela auparavant. Et il l’a fait, comme chaque combattant a fait les mêmes proclamations avant de lui faire face … comme ils sont censés le faire.

Mais rien à ce stade de la carrière de Jones ne le secouera ou ne le surprendra. Maintenant, cela ne veut pas dire que Reyes n’a aucune chance, car il l’a absolument. Jones ne bénéficiera pas d’un avantage de taille dans ce combat, et son test le plus difficile à ce jour est venu contre Alexander Gustafsson, un grand combattant de taille comparable à Jones. Je crois que Reyes a une meilleure frappe que Gus (preuves ici), mais Jones a toujours trouvé un moyen de mettre fin à ce type d’attaques pour la plupart. Pourtant, l’intrigue est toujours là, et beaucoup se mettront au courant pour voir si Jones va enfin subir sa première vraie perte, ou s’il continuera ses manières dominantes. Si Jones perd, vous pouvez être assuré que si quelqu’un méritait une revanche immédiate, c’est «Bones».

Qu’est-ce qui ne l’est pas:

Pas grand chose à redire. Le matchmaking pour ce combat était assez décent, et vous ne pouvez pas vous tromper avec deux combats de titre.

Carte d’origine vs. Carte réelle:

Un combat entre poids coqs entre Sean O’Malley et Jose Quinonez devait à l’origine prendre fin lors de cet événement, mais en raison des problèmes de «Suga» avec l’Agence antidopage des États-Unis (USADA) – dont il a finalement pris soin – le combat a été rayé et re-réservé pour UFC 249. Ovince Saint Preux et Ryan Spann étaient tous emballés et prêts à abandonner lors de cet événement avant que le combat ne soit mystérieusement retiré sans raison.

Blessures:

Dhiego Lima a subi une blessure au cou et a été contraint de se retirer de son combat prévu contre Alex Morono, et a finalement été remplacé par Kalinn Williams. En outre, Jimmie Rivera a subi un malheureux revers de santé et a été contraint de quitter son affrontement prévu contre les poids coq contre Marlon Vera, ce qui l’a également forcée à sortir de l’événement.

En outre, Antonio Arroyo a été retiré de son combat contre Trevin Giles après avoir apparemment souffert de mauvaises crampes peu de temps après les pesées. En conséquence, James Krause – qui était à Houston pour coincer Youssef Zalal – est intervenu pour combler le vide avec un préavis de 24 heures.

Nouveau sang:

Kalinn Williams a reçu l’appel à quelques semaines de préavis pour faire ses débuts officiels à l’UFC après que Dhiego Lima ait été contraint de quitter son combat contre Alex Morono avec une blessure au cou. Vainqueur de six matchs consécutifs, Williams a passé toute sa carrière professionnelle d’arts martiaux mixtes (MMA) sur le circuit régional, il est donc compréhensible que la majorité d’entre vous ne connaissent pas trop le joueur de 25 ans. Il n’a qu’une seule défaite dans sa carrière, et a un mélange de victoires par KO, soumission et décision, prouvant qu’il a un jeu complet pour finir ses adversaires ou décrocher une victoire si besoin est. Il a un test difficile contre Morono, qui a déjà neuf combats à l’UFC à son actif, et mène actuellement une séquence de trois victoires consécutives avec des victoires sur Max Griffin, Zak Ottow et Kenan Song. En fait, Alex a amassé une marque respectable de 6-2-1 jusqu’à présent à l’intérieur de l’Octogone, donc Williams a les mains pleines ici.

Youssef Zalal et Austin Lingo font tous deux le saut de Legacy Fighting Alliance (LFA) pour s’affronter dans l’action Featherweight. Youssef a récemment cassé ses deux combats en éliminant Jaime Hernandez via un genou volant en novembre dernier au LFA 79. Lingo, quant à lui, est invaincu jusqu’à présent dans sa carrière, remportant sept matchs de suite, dont cinq victoires d’arrêt.

À quoi ressemblent les «préliminaires»:

La portion «préliminaires» de l’événement devait être titrée par Trevin Giles – perdant de deux matchs de suite – affrontant Antonio Arroya, qui venait également de perdre. Mais après qu’Arroyo ait été forcé de sortir moins d’un jour de la nuit de combat, James Krause est intervenu pour combler le vide. C’est une décision audacieuse de Krause, qui pourrait le conduire non seulement à sa septième victoire consécutive, mais aussi lui faire gagner une bonne faveur avec la promotion.

L’un des combats les plus intéressants est Andrea Lee affrontant Lauren Murphy. Lee a récemment eu sa séquence de sept victoires consécutives cassée par Joanne Calderwood, donc vous savez que “KGB” est impatient de revenir dans la colonne des victoires et de revenir dans la chasse au titre. Elle trouvera beaucoup de résistance avec Murphy, qui malgré sa marque de 3-4 à l’intérieur de l’Octogone est dure comme des ongles.

Le concurrent montante des poids coq, Miles Johns, tentera de marquer sa onzième victoire consécutive en affrontant Mario Bautista, qui a remporté sept de ses huit derniers combats. De plus, Andre Ewell cherche à se remettre dans le cercle des vainqueurs lorsqu’il affrontera Jonathan Martinez, vainqueur de deux matchs de suite et quatre de cinq au total.

Qui a vraiment besoin d’une victoire:

Juan Adams a perdu deux matchs de suite et cherche à renverser la vapeur contre Justin Tafa. Certes, la division Heavyweight n’est pas aussi empilée qu’elle l’était autrefois, mais Adams n’a pas montré la promesse qu’il venait de sortir de “Contender Series”, donc perdre trois d’affilée sera un mauvais coup d’oeil sur son CV quand il viendra il est temps que l’UFC éclaircisse le troupeau. Tafa, quant à lui, a fait long feu lors de ses débuts à l’UFC en octobre dernier, s’inclinant face à Yorgan de Castro par KO au premier tour. Cela dit, il est prudent de dire que les deux hommes ont vraiment besoin d’une victoire ici s’ils veulent avoir une autre chance de briller sur la plus grande scène MMA de tous.

Niveau d’intérêt: 8.5 sur 10

C’est une carte assez décente avec deux combats pour le titre, et chaque fois que nous voyons Jones se jeter, c’est toujours un régal. “Bones” a été très actif au cours des 12 derniers mois et est réapparu comme l’un des meilleurs tirages de l’UFC et des plus grandes stars. Bien sûr, le drame a ajouté à la personnalité du mauvais garçon qu’il incarnait autrefois, mais depuis que son bœuf avec Daniel Cormier est terminé, “Bones” a adopté une approche plus calme et cool de ses combats sans réelle animosité. Reste à voir si cela se répercutera sur les achats à la carte (PPV). Mais une chose est sûre, qu’il soit en colère ou de bonne humeur dans ses combats, Jones est toujours aussi dangereux.

Valentina Shevchenko tentera de remporter sa cinquième victoire consécutive et sa troisième défense du titre de la ceinture Flyweight de sa femme lorsqu’elle affrontera Katlyn Chookagian, gagnante de deux matchs de suite. “Bullet” est prêt à passer un règne de titre étendu et a été jugé imbattable par certains de ses collègues. Mais même si Shevchenko est peut-être un favori des fans, Chookagian n’est pas sur le point de se coucher pour elle. Il est facile pour certains de geler dans leur premier grand combat pour le titre, mais “Blonde Fighter” a semblé à l’aise sous les projecteurs toute la semaine. Tout ce qu’elle a à faire maintenant est de tout rassembler pour essayer de choquer le monde MMA dans “H-Town”.

Derrick Lewis aura à nouveau l’occasion de se battre dans sa ville natale de Houston, alors qu’il accueille Ilir Latifi dans la division des poids lourds. Lewis a une fiche de 1-2 lors de ses trois dernières sorties, il cherche donc une certaine dynamique ici avec une victoire. Et juste parce que Latifi abandonne beaucoup de taille ne signifie pas que c’est une victoire sûre pour “Black Beast”. Ilir frappe comme un camion et cherchera à utiliser son désavantage de taille à son avantage dans le département de la vitesse. Lewis est inflexible La petite taille d’Ilir ne lui causera aucun problème, mais Latifi aura le centre de gravité le plus bas pour effectuer des éliminations, ce qui est sa meilleure option pour gagner le combat. Parce que si “The Sledgehammer” fait grève contre grève contre Lewis, cela pourrait être une courte nuit (aperçu du combat ici).

Dans l’action de la carte principale, Mirsad Bektic affrontera Dan Ige dans un affrontement passionnant de poids plume. Bektic a fait irruption dans l’Octogone en 2014 et a été préparé pour être un prétendant au titre après avoir marqué quatre victoires consécutives impressionnantes, mais les pertes de Darren Elkins et plus récemment de Josh Emmett ont finalement nui à sa progression. Il aura un autre test difficile à Ige, vainqueur de quatre matchs de suite.

Carte de combat complet:

UFC 247 Main Event On ESPN +:

205 lb: le champion des poids lourds légers de l’UFC Jon Jones contre Dominick Reyes

Carte principale UFC 247 activée ESPN + (22 h HE):

125 livres: la championne UFC des poids mouches Valentina Shevchenko contre Katlyn Chookagian

265 lb: Juan Adams contre Justin Tafa

145 lb: Mirsad Bektic contre Dan Ige

265 lb: Ilir Latifi contre Derrick Lewis

Carte préliminaire UFC 247 sur ESPN (20 h HE):

185 lb: Trevin Giles contre James Krause (Antonio Arroyo expulsé)

125 lb: Andrea Lee contre Lauren Murphy

170 lb: Alex Morono contre Kalinn Williams

135 lb: Mario Bautista contre Miles Johns

Carte préliminaire de l’UFC 247 activée ESPN + (18 h 30 HE):

135 lb: Journey Newson contre Domingo Pilarte

135 livres: Andre Ewell contre Jonathan Martinez

145 lb: Austin Lingo contre Youssef Zalal

* Carte de combat, ordre des combats et nombre de matchs sujets à changement.

