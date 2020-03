Heure de départ de l’UFC 248, qui se bat ce soir à ‘Adesanya vs Romero’ à Las Vegas

Ultimate Fighting Championship (UFC) propose son dernier événement ESPN + pay-per-view (PPV), car l’UFC 248 devrait disparaître plus tard CE SOIR (samedi 7 mars 2020) à l’intérieur de la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada. L’événement devrait présenter un combat pour le titre des poids moyens alors que le chef de file de la division, Israel Adesanya, défend son titre contre le concurrent le mieux classé, Yoel Romero. Dans l’acte en tête d’affiche, la championne des poids paille, Weili Zhang, est à la recherche de sa toute première défense de titre lorsqu’elle affrontera l’ancienne championne de division de longue date, Joanna Jedrzejczyk.

Ce qui est chaud:

Adesanya a pris d’assaut le monde des arts martiaux mixtes (MMA) … avec rapidité. Après avoir accumulé un record invaincu (11-0) au cours des cinq premières années de sa carrière professionnelle en MMA, Adesanya a signé avec l’UFC au début de 2018, et il a continué à déchirer depuis. Après avoir remporté ses cinq premiers combats à l’intérieur de l’Octogone en seulement 12 mois, il a goûté l’or à l’UFC pour la première fois après avoir battu Kelvin Gastelum à l’UFC 236 en avril 2019 pour réclamer le bracelet provisoire (faits saillants). Il a ensuite procédé à l’unification des titres en éliminant Robert Whittaker à l’UFC 243 six mois plus tard. Donc pour ceux qui font le calcul, c’est sept victoires consécutives, dont deux victoires au championnat, en seulement 20 mois. C’est une course sans précédent, c’est la raison pour laquelle “The Last Stylebender” n’a eu aucun scrupule à regarder plus haut pour choisir le roi actuel des Light Heavyweight, Jon Jones.

Mais c’est pour une autre fois.

Pour l’instant, Adesanya affrontera l’un de ses défis les plus difficiles à ce jour à Romero. Bien sûr, il vient de remporter deux défaites consécutives, mais cela n’indique pas exactement quel genre de menace “Soldat de Dieu” est vraiment. En fait, vous pouvez plaider pour que Romero remporte ses deux derniers combats contre Whittaker et Paulo Costa, qu’il a perdu par décision partagée et unanime, respectivement. Quoi qu’il en soit, lorsque l’UFC avait besoin d’un adversaire viable pour affronter Adesanya après que Costa ait été blessé, il n’y avait pas de meilleure option que l’homme musclé d’origine cubaine.

Ou était-ce?

Néanmoins, c’est vraiment la vieille garde face au nouveau, puisque Romero est à la recherche de son premier titre mondial MMA à l’âge de 42 ans, tandis qu’Adesanya a déjà atteint le sommet du sport à 30 ans. Gardez à l’esprit, Romero n’a fait ses débuts en MMA qu’à l’âge de 32 ans. Cela étant dit, vous seriez fou de laisser l’âge vous influencer dans celui-ci, car Yoel est toujours aussi puissant, agile et rapide qu’ils viennent. Il a le pouvoir de couper pour éteindre les lumières de n’importe qui et son athlétisme est à travers le toit (preuve ici). Adesanya, quant à lui, est déjà l’un des meilleurs attaquants du jeu aujourd’hui, et si sa légende de Romero nous apprend quelque chose, c’est qu’il ne cherche pas une route facile sur son chemin pour devenir l’un des meilleurs de tous les temps. Il a déjà un énorme public et est l’un des visages de la promotion. Seuls Conor McGregor et Jon Jones ont des montées fulgurantes similaires, et si Adesanya réussit, il les dépassera tous les deux en un temps record.

Il va être intéressant de voir comment celui-ci se déroule, car bien qu’il soit médaillé d’argent olympique en lutte, Romero préfère généralement frapper avec ses adversaires. Et ce n’est peut-être pas la meilleure stratégie contre un attaquant éprouvé par le commerce. De plus, nous n’avons pas encore vraiment testé la lutte de “The Last Stylebender”, donc Romero aura certainement un gros avantage s’il décide de suivre cette voie. Entrer pour marquer le retrait, cependant, pourrait être une entreprise risquée pour “Soldier de Dieu” car Adesanya a l’avantage de portée qui pourrait lui donner quelques problèmes. Et comme Rafael Calvacante nous l’a montré en 2011, Romero peut, en fait, être éliminé par des coups de poing.

Pourtant, Romero a la chance de devenir le deuxième combattant le plus âgé à remporter un titre mondial UFC, Randy Couture détenant le record à 43 ans lorsqu’il a battu Tim Sylvia à l’UFC 68 en 2007. Bien sûr, le niveau en compétition diffère considérablement lorsque comparant Adesanya et Sylvia. Désolé, “Maine-iac.”

Qu’est-ce qui ne l’est pas:

Soyons honnêtes, pour un événement aussi important que celui-ci, à part les combats pour le titre de l’événement principal et co-principal, il est loin d’être cumulé. Pourquoi l’enrober? Aucun coup sur Beniel Dariush vs Drakkar Klose, Neil Magny vs Li Jinglian, ou même Max Griffin vs Alex Oliveira, mais j’aurais adoré voir un autre grand combat avec des implications de championnat pour compléter la carte principale PPV.

Carte d’origine vs. Carte réelle:

Tirant parti du précédent segment «What’s Not», la carte avait un peu plus de piquant lorsque la promotion a annoncé que l’ancien champion des 185 livres, Robert Whittaker, ferait face à Jared Cannonier. Mais quelques mois plus tard, Whittaker a révélé qu’il devrait s’éloigner du jeu de combat pendant un petit moment pour se concentrer sur certains problèmes personnels. Un combat entre Cannonier et Darren Till a été un peu taquiné en remplacement, mais cela n’a jamais vraiment gagné en traction. En outre, un combat intrigant de 185 livres entre Derek Brunson et des phénomènes invaincus, Edmen Shahbazyan (11-0, 4-0 UFC), a été retiré de la carte de combat et déplacé vers l’UFC Fight Night 172 le 11 avril 2020.

Blessures:

Douglas Silva de Andrade et Movsar Evloev devaient entrer en collision dans l’action Featherweight, mais après qu’Andrade se soit retiré du combat avec une blessure, Jammall Emmers a été arrimé pour le remplacer. Quelques semaines plus tard, Evloev a fait une culbute sur sa moto et a subi quelques blessures, et il a été contraint de quitter le combat et finalement remplacé par Giga Chikadze.

Nouveau sang:

Emmers est le seul homme à faire ses débuts à l’UFC lors de cet événement, face à Giga Chikadze. Initialement destiné à affronter Movsar Evloev, Emmers a obtenu un changement d’adversaires après qu’un accident de moto ait forcé Evloev à se rendre aux urgences et à rester sur la touche. Bien qu’il ne soit pas idéal pour le nouveau venu, “Pretty Boy” a rapidement dû modifier son plan de match. Cela dit, Chikadze est celui qui arrive à court préavis sans un camp plein, donc ça égalise.

Gagner huit de ses neuf derniers combats, la seule perte d’Emmers au cours de cette période était sur “Contender Series”, perdant contre Julian Erosa par KO en 2018. Depuis lors, Jammal a remporté quatre victoires consécutives d’arrêt dans quatre organisations différentes. C’était assez bon pour faire passer l’appel aux grandes ligues. Vous ne le sauriez probablement pas étant donné sa série de victoires d’arrêt, mais la spécialité d’Emmers est la lutte, et peut mutiler ses adversaires et décrocher des victoires si nécessaire. Chikadze est un attaquant, il appartiendrait donc à Emmers de prendre le combat au sol s’il veut faire sensation dans ses débuts à l’UFC.

À quoi ressemblent les «préliminaires»:

Le undercard sera titré par Sean O ’Malley affrontant Jose Alberto Quinonez chez Bantamweight. Ce sera le premier combat d’O’Malley en deux ans après que plusieurs problèmes avec l’Agence américaine de lutte contre le dopage (USADA) l’ont contraint à rester assis pendant une longue période. Après plusieurs réservations et annulations ultérieures, le combat a finalement atterri ici. Dana White est très haut sur «Suga’ Sean », même s’il n’a pas vraiment fait grand-chose à l’intérieur de l’Octogone, avec seulement 2-0 depuis qu’il a fait sensation sur« Contender Series ». Cela étant dit, si l’UFC est derrière vous, ce n’est pas une mauvaise chose, bien que vous deviez encore faire de votre côté. O ’Malley aura un défi difficile devant lui, car Quinonez a remporté cinq de ses six dernières sorties.

En outre, le médaillé d’argent olympique, Mark Madsen, tentera de remporter sa deuxième victoire consécutive à l’intérieur de l’Octogone après avoir fait ses débuts avec succès à l’UFC en septembre dernier (voir ici). Si l’incroyable champion de lutte (11-0, 1-0 UFC) continue de gagner, il pourrait remonter le classement assez rapidement. Il affrontera Austin Hubbard, qui est à ce jour 1-1 dans sa carrière à l’UFC. De plus, Rodolfo Vieira tentera de rester invaincu (6-0, 1-0 UFC) lorsqu’il affrontera Saparbek Safarov en action de poids moyen.

De plus, le protégé de Daniel Cormier, Deron Winn, cherchera à revenir dans la colonne des victoires après avoir subi la première perte de sa carrière de MMA aux mains de Darren Stewart en octobre 2019. Il affrontera Gerald Meerschaert, qui n’a pas pu mis sur pied beaucoup d’élan au cours de ses quatre derniers combats, allant juste 1-3.

Qui a vraiment besoin d’une victoire:

Alex Oliveira a perdu ses trois derniers combats, avec sa dernière victoire à venir en septembre 2018. Oliveira se bat pour l’UFC depuis cinq ans maintenant, mais s’il subit sa quatrième défaite d’affilée, le laisser partir sera une option viable pour la promotion . Après tout, avec tout le nouveau sang qui entre et qui essaie de faire du bruit, l’UFC n’est pas opposé à ouvrir des places pour les nouveaux visages et à se débarrasser des vétérans qui ne peuvent tout simplement pas gagner. Il aura une tâche difficile à casser son dérapage, car il fait face à Max Griffin qui, malgré ses malheurs précédents, est un tirage difficile pour tout le monde, car il n’a terminé qu’une seule fois dans sa carrière. C’était entre les mains de Colby Covington à l’UFC 202.

Niveau d’intérêt: 9 sur 10

Malgré son manque d’autres gros combats sur la carte principale, les deux titres se battent plus que pour compenser, intrigue sage. En plus de voir un brûleur de grange potentiel entre Adesanya et Romero, Weili Zhang et Joanna Jedrzejczyk devraient être en feu. Zhang est sur une séquence de victoires ridicule de 20 combats et n’a pas connu de défaite depuis ses débuts en 2013. À l’intérieur de l’Octogone, elle n’a eu besoin que de quatre victoires pour devenir la championne de 115 livres, éliminant Jessica Andrade assez rapidement en Chine l’année dernière. (combat libre ici). Zhang est effrayant et a la vitesse et la puissance pour faire trembler le reste de la division (voir ici). Joanna, quant à elle, a été là et l’a fait, car elle a de nombreux combats de titre à son actif. En plus d’avoir cinq défenses de titre consécutives sur son CV, elle a participé à neuf combats de championnat jusqu’à présent dans sa carrière à l’UFC. Et cela en dit long puisqu’elle n’a combattu que 13 fois à l’intérieur de la cage à huit faces.

Écoutez, je pense que Jedrzejczyk est une combattante talentueuse, évidemment, mais quand la promotion rend si évident qu’elle la veut comme l’un de ses champions, cela peut devenir un peu frustrant. Oui, elle est la championne en titre la plus longue avec 115 livres, mais après des défaites consécutives contre Rose Namajunas, elle a décroché une chance au titre de poids mouche vacant après avoir marqué une victoire, qu’elle a perdu contre Valentina Shevchenko. Après cela, elle a vaincu Michelle Waterson (voir), ce qui était assez bon pour justifier un autre combat pour le titre. Si vous essayez de créer une division, se concentrer sur un seul combattant ne le fait pas pour moi, surtout s’ils ont du mal récemment – Jedrzejczyk a 2-3 contre ses cinq derniers combats. Pour mon argent, j’aurais donné à Waterson le combat pour le titre contre Zhang puisqu’elle était sur une séquence de trois victoires consécutives. Ou peut-être à Tatiana Suarez, invaincue (8-0), y compris en remportant ses quatre premiers combats à l’UFC. Cela dit, si Joanna continue de se voir proposer les combats pour le titre, elle serait idiote de les refuser. De plus, Jedrzejczyk a quelque chose de méchant sympathique pour elle, et a un talent pour vendre des combats, donc ce n’est pas un secret pourquoi l’UFC la soutient.

Son combat contre Zhang – qui refuse d’être victime d’intimidation – sera un grand défi et nous permettra de savoir exactement où elle en est. Si elle échoue dans sa tentative de reprendre la sangle de division, je ne vois pas comment l’UFC justifiera de lui donner un autre combat pour le titre dans un avenir proche … dans n’importe quelle catégorie de poids.

Carte de combat complet:

UFC 248 PPV Main Event activé ESPN +:

185 lb: le champion des poids moyens de l’UFC, Israël Adesanya contre Yoel Romero

Carte principale UFC 248 PPV activée ESPN + (22 h HE):

115 lb: Weili Zhang, championne des pailles de l’UFC, contre Joanna Jedrzejczyk

155 lb: Beneil Dariush contre Drakkar Klose

170 lb: Li Jingliang contre Neil Magny

170 lb: Max Griffin contre Alex Oliveira

Carte préliminaire UFC 248 sur ESPN (20 h HE):

135 livres: Sean O’Malley contre Jose Quinonez

155 lb: Austin Hubbard contre Mark Madsen

185 livres: Saparbek Safarov contre Rodolfo Vieira

185 lb: Gerald Meerschaert contre Deron Winn

Carte préliminaire de l’UFC 248 activée ESPN + (18 h HE):

115 lb: Polyana Viana contre Emily Whitmire

135 lb: Jamall Emmers contre Giga Chikadze

135 lb: Danaa Batgerel contre Guido Cannetti

