Holly Holm aspire toujours à être championne

Après presque quatre ans et cinq défaites lors de ses sept dernières présentations sur l’octogone, Holly holm Il espère toujours redevenir champion.

L’ex-monarque des Pesos Gallos et trois fois difficile aux titres de la UFC ce samedi est mesuré dans la co-star de UFC 246 à Rachel Pennington dans ce qui sera une revanche d’un premier combat qui remonte à 2015.

Discutant avec les médias (via MMA Junkie), le membre de Jackson Wink MMA Il a mentionné que s’il n’aspirait pas à redevenir champion, cela n’aurait aucun sens de continuer à se battre professionnellement.

«Si je n’essayais toujours pas de grimper au sommet pour me battre pour cette ceinture, que ferais-je dans ce sport? J’ai toujours dit que je n’étais pas ici pour un prix de participation. Je suis ici pour l’or, je vais travailler dur pour y arriver et je vais prendre chaque combat aussi sérieux que le suivant. »

Holm est entré dans l’histoire en 2015 en détrônant Ronda Rousey devant 56 000 personnes dans l’étonnante UFC 193. Cependant, le natif d’Albuquerque les a vus noirs depuis lors. Il a perdu sa ceinture quatre mois plus tard Miesha Tate dans le UFC 196 et a ensuite perdu dans deux combats de titre valides pour la division poids plume avant Germaine de Randamie et Cris Cyborg.

Le combattant de 36 ans vient d’être éliminé au premier tour par Amanda Nunes dans la co-star de UFC 239. Après le PPV, Dana White Il a suggéré qu’il serait probablement préférable pour Holm d’envisager la retraite.

Bien qu’il admette se sentir désolé après avoir été vaincu par Nunes, Holm prévoit de ne pas baisser les bras.

«Oui, ça m’a brisé le cœur de ne pas avoir remporté le titre cet été, mais je continue d’avancer. J’avance toujours. Je ne ferais pas ça si je n’avais pas de grands rêves pour moi. Je partais, donc oui, pour moi, à chaque combat, je garde toujours un œil sur le prix. »

Holm a fait ses débuts à l’UFC en battant Pennington par décision unanime dans le UFC 184 le 1er mars 2015.