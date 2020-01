Holly Holm contre Raquel Pennington [Vídeo Repetición] Couverture, résultat, gagnant

La femme vétéran poids coq du UFC Holly holm et Rachel Pennington ils se vengeront ce samedi 18 janvier 2020 à UFC 246 de l’intérieur T-Mobile Arena à Las Vegas, Nevada.

Serait-ce une erreur de passer l’introduction entière en se lamentant de quel co-événement principal s’agit-il? UFC 246 C’est le retour de Conor McGregor, probablement l’un des événements les plus importants de l’année, et c’est notre événement principal. Les Nuits de Combat UFC aléatoires diffusées à 2 heures du matin. ET et avoir lieu dans les villes sans aéroports ont de meilleurs événements principaux. En tout cas, Holm Il a perdu cinq de ses sept derniers combats, le plus récent pour le titre contre Amanda Nunes. Pendant, Pennington il a réussi à retourner dans la colonne de la victoire avec un solide retour en forme (bien que ce soit encore une décision partagée) la dernière fois, se remettant de quelques pertes.

Examinons de plus près les clés de la victoire pour chaque femme:

Holly holm

Record: 12-5

Victoires clés: Ronda Rousey (UFC 193), Raquel Pennington (UFC 184), Megan Anderson (UFC 225), Marion Reneau (UFC Fight Night 71)

Défaites clés: Amanda Nunes (UFC 239), Cris Cyborg (UFC 219), Germaine de Randamie (UFC 208), Miesha Tate (UFC 196), Valentina Shevchenko (UFC dans FOX 20)

Les clés de la victoire: Holly holm Il apporte avec lui un arrière-plan comme l’un des boxeurs les plus décorés du sport, mais la vérité est qu’il ne boxe pas tellement. Il a admis Rousey avec quelques gauches meurtrières, j’avoue, mais sinon, la grande majorité du travail de Holm Cela a été fait avec des coups de pied.

Heureusement, cela a fonctionné contre Pennington la première fois, et les deux sont plus ou moins les mêmes que toujours. Pennington C’est une femme coriace avec de la boxe solide, de la lutte et du conditionnement. Cependant, elle n’est pas une athlète incroyable, et lors du premier match, elle a eu du mal à réduire la distance contre les pieds de la flotte de Holm et se rapprocher fortement.

Si ce n’est pas cassé …

Peut-être que le seul changement nécessaire serait de se concentrer davantage sur les low kicks. Pennington il frappe comme un boxeur et n’aime pas se faire botter la jambe, donc une coupure spéciale dans la cuisse aiderait probablement Holm s’échapper.

Rachel Pennington

Record: 10-7

Victoires clés: Miesha Tate (UFC 205), Irene Aldana (UFC dans ESPN 4), Jessica Andrade (UFC 189), Bethe Correira (UFC dans FOX 19)

Défaites clés: Amanda Nunes (UFC 224), Germaine de Randamie (UFC Fight Night 139), Holly Holm (UFC 184), Cat Zingano (Invicta FC 3), Jessica Andrade (UFC 171)

Les clés de la victoire: malgré mes plaintes, j’aime beaucoup Pennington comme combattant Malgré des dons athlétiques limités, il maximise ses capacités et, par conséquent, a remporté de grandes victoires. Comme mentionné précédemment, Pennington C’est surtout une boxeuse qui excelle dans la poche et le corps à corps.

La clé de la victoire ici est de vraiment laisser vos mains voler. Face à un attaquant techniquement supérieur, comme Germaine de Randamie, Pennington Il a une très mauvaise habitude d’essayer de se battre techniquement avec le kickboxer le plus décoré. Lorsque cela ne fonctionne pas, elle cesse d’essayer d’attaquer et va démolir le corps à corps.

Ce n’est pas une recette pour réussir.

En échange, Pennington vous devez vous soucier moins de la précision que de la frappe Holm dans la bouche. Pousser en avant, lancer en combinaison, mélanger dans une tentative de renversement: la conclusion ici est qu’être agressif et le transformer en un vilain combat bénéficiera Pennington.

Holly Holm contre Raquel Pennington LIVE

¡¡Holm Avoir une chance pour le titre de toute façon!

Je plaisante Étant donné la rapidité avec laquelle Amanda Nunes a pu défendre sa ceinture contre HolmIl semble peu probable que nous assistions à un match revanche sans au moins quelques victoires consécutives de “The Preacher’s Daughter”. Bien sûr, si Nunes a perdu l’un de ses titres à un moment donné, Holm C’est de retour dans le mix.

La situation est similaire pour Pennington. Franchement, Nunes l’a tellement frappée qu’il était vraiment gênant de la voir. Personne ne demande pour le moins un match revanche. Jusqu’à ce que “Lionne” ne soit plus la reine des poids coq, Pennington Vous êtes probablement pris comme un prétendant senior qui ne peut pas gagner une chance au titre.

Il n’y a qu’une seule façon de changer cela: gagner beaucoup!

Répétition vidéo. Victoire de Holly Holm sur Pennington:

Option 2 YouTube: