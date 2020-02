Holly Holm devient le premier combattant de l’UFC à effectuer 50 tests de dépistage de drogue sans incident

Holly Holm est la première combattante de l’UFC à être testée 50 fois pour des drogues sans test positif. L’UFC a annoncé la nouvelle à la fin de la semaine dernière, félicitant Holms pour son succès, comme vous pouvez le voir ci-dessous. Jeff Novitzky, vice-président de l’UFC, Athlete Heath and Performance, explique dans la vidéo: «Holly Holm est la quintessence d’un leader et d’un modèle. Donc, pour reconnaître Holly pour ses 50 tests, nous avons un peu accéléré notre jeu. ” Il lui a donné une veste UFC spécialement conçue et a ajouté: “Nous ne pourrions pas être plus honorés et plus excités d’honorer Holly Holm.”

Holm a également consulté son compte Instagram pour commenter les nouvelles, en publiant:

J’ai fait du sport toute ma vie et j’ai toujours adoré le grind. C’est la mouture qui donne un sentiment d’accomplissement et cela fait du bien de savoir que vous avez repoussé vos limites. J’ai toujours senti que le travail acharné donnait également de la force mentale. Et il y a une fierté à savoir que toutes les réalisations proviennent de cette passion et de cette mouture. Je n’ai jamais pensé qu’il y avait un décompte, mais l’USADA s’est arrêté auprès de Jackson Wink MMA et a déclaré que j’étais le premier athlète à avoir effectué plus de 50 tests. Merci USADA pour votre soutien positif et pour avoir aidé à garder le sport propre. Et merci pour ma nouvelle veste spiffy. Je sais également que de nombreuses organisations testent de nombreux athlètes. Chapeau à tous les athlètes qui font ce travail.

👏 Félicitations @HollyHolm – le premier athlète de l’UFC à réussir avec succès 50 tests USADA sans problème. pic.twitter.com/6kVzAql1PO

– UFC (@ufc) 13 février 2020