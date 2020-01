Holly Holm émotionnelle révèle que son père a subi un accident vasculaire cérébral avant l’UFC 246

Holly Holm a remporté une autre victoire par décision contre Raquel Pennington près de cinq ans après leur premier duel en octogone. Mais elle a dû faire face à un mélange d’émotions avant le co-événement principal de samedi soir à l’UFC 246 à Las Vegas.

Bien que Holm soit satisfaite de sa première victoire depuis l’échec d’une offre pour la ceinture de poids coq d’Amanda Nunes, «The Preacher’s Daughter» a déclaré que son père, Roger Holm, avait subi un accident vasculaire cérébral des semaines avant son combat. Elle s’est assurée de le cacher aux médias et aux fans.

“Mon père a eu un accident vasculaire cérébral il y a environ trois semaines et demie”, a déclaré Holm lors de la conférence de presse d’après-combat. “Il va très bien – c’est ce qui nous motive [laughs], mais c’est définitivement un équilibre. “

L’ancienne titulaire de 135 livres avait une raison de se retenir avant son match revanche avec Pennington. Elle pensait que révéler sa situation avant le combat pourrait conduire les gens à l’accuser de trouver des excuses pour un éventuel résultat négatif.

«J’ai l’impression que la vie arrive à n’importe qui, quoi qu’il arrive», a déclaré Holm. «Nous avons tous des choses qui se passent dans nos vies et nous apprenons à les équilibrer. Nous sommes des combattants, nous devons être capables de le faire. J’en parle ouvertement. “

La deuxième victoire de Holm contre Pennington n’était pas le combat le plus excitant en trois rounds, et le talent de Jackson-Wink comprend les critiques de sa performance. Cela dit, elle voit les enseignements positifs du combat – comme gagner sans se faire toucher.

«Je veux toujours en faire plus, je veux toujours être plus excitant, je veux un KO et je veux montrer une performance et tout ça», a déclaré Holm. «Alors, évidemment, je regarde toujours en arrière et j’aurais aimé pouvoir faire ceci ou cela. Cela étant dit, elle est également l’un de ces combattants vraiment décousus et elle peut en quelque sorte rendre un combat désordonné.

“Elle frappera avec toi, elle sera avec toi, elle ira pour les démolitions, elle a une formation de catch. Ce n’est pas comme si toutes ses victoires étaient la même chose. Elle est un peu partout, elle est une sorte de menace partout.

«L’une des choses positives est que nous avons pu lui retirer son jeu et ne pas la laisser vraiment s’en tirer. Mais oui, je voulais en faire plus. Si je peux mieux contrôler le corps à corps, être un peu plus dommageable avec lui. Nous devrons simplement continuer à aller à la planche à dessin. Oui, ça fait du bien de gagner, mais j’en veux toujours plus. »

Le vétéran de 38 ans et ancien champion de boxe et de MMA veut revenir au sommet de la division des poids coq. Elle s’est adaptée au premier match revanche de sa carrière de MMA, et elle promet de faire de même si on lui donne une autre chance contre “The Lioness” Nunes.

“Quand je dis que je veux un tir au titre, c’est quelle que soit la voie pour y arriver”, a déclaré Holm. “C’est l’objectif. Quand j’ai commencé le MMA, tout le monde a dit: “Qu’est-ce que tu fais?”, Et c’est comme si je voulais être un champion de boxe et de MMA. “