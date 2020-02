Holly Holm prête à revenir après la guérison de son père après un AVC

ALBUQUERQUE, N.M. – Holly Holm a eu beaucoup de choses à gérer avant son dernier combat.

Holm (13-5 MMA, 6-5 UFC) est revenu dans la colonne des victoires à l’UFC 246 avec une victoire unanime sur Raquel Pennington, le plaçant 2-0 contre l’ancien challenger du titre des poids coq UFC.

Mais pendant le camp d’entraînement, Holm a également dû se rendre régulièrement à l’hôpital pour rendre visite à son père, récemment victime d’un AVC. Après le combat, tout ce qu’elle voulait faire était de passer du temps avec lui, et heureusement, il est de retour à la maison maintenant et en bonne santé.

S’exprimant lors d’une présentation jeudi où elle a été honorée d’avoir soumis 50 tests de dépistage des drogues «sans faille» à l’Agence américaine antidopage dans son gymnase à domicile, Jackson-Wink MMA, Holm a déclaré qu’elle était maintenant prête à détourner son attention sur la préparation de son prochain combat. .

“Je suis prêt; Je suis définitivement prêt à me battre “, a déclaré Holm au MMA Junkie. «Je pense, non pas que j’en ai beaucoup parlé, mais avec mon père ayant eu un accident vasculaire cérébral de mon dernier combat, c’était juste une sorte de ceux-là, dès mon retour, je voulais lui donner 100 pour cent de mon temps, et je suis en bonne santé et je n’ai pas de blessures du combat et je me sens bien et il va très bien. Il est rentré chez lui depuis une semaine maintenant, donc nous en avons la chance, et je suis prêt à y revenir. “

L’ancienne championne des poids coq de l’UFC, Holm, n’a pas récupéré son titre depuis qu’elle l’a perdu en 2016 et n’a pas réussi dans sa quête de la ceinture de 145 livres de l’UFC, mais elle a réussi à remporter des victoires de chapiteau, ce qui lui a permis de rester constamment en tête .

En ce qui concerne la suite, Holm a déclaré qu’elle était prête à affronter tous ceux que l’UFC mettrait devant elle.

“Un seul combat à la fois”, a déclaré Holm. “Tout ce qu’ils veulent me donner ensuite, et j’ai l’impression que si je prévois trois (combats), je ne me concentre pas sur le premier, vous savez? La première étape vous amène à la prochaine étape, donc je sais que je dois me concentrer sur tout ce qui est devant moi. “

«Mon dernier combat a été une victoire. J’ai dominé, cela ne faisait aucun doute, mais il y a encore des choses que j’ai apprises, que je veux faire mieux, que je veux aller de l’avant, que j’aurais pu faire mieux dans le combat, et donc je veux travailler sur celles-ci et je dois les implémenter dans mon prochain combat et me concentrer uniquement sur la prochaine chose à portée de main. »

