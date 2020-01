Holly Holm publie une déclaration après sa victoire à l’UFC 246

La star des poids coqs féminines de l’UFC, Holly Holm, a publié une déclaration après sa décision unanime de gagner Raquel Pennington lors de l’UFC 246.

Holm a réussi à coincer Pennington contre la clôture et à la contrôler tout en devançant son adversaire lors de leurs échanges de stand-up pour remporter une victoire claire. Holm avait précédemment battu Pennington par décision partagée lors de ses débuts à l’UFC à l’UFC 184 en février 2015.

Après l’UFC 246, Holm a utilisé ses médias sociaux pour publier une déclaration à ses fans. Voici ce que l’ancienne championne des poids coq de l’UFC a écrit sur son Instagram.

«Quitter Vegas avec une victoire et se sentir bien. Travailler toujours pour être de mieux en mieux. Merci à mon équipe et tout l’amour et le soutien de chacun. Vous savez tous qui vous êtes. Je vous tiens tous près de mon cœur. Équipe @jacksonwink_mma ”

Holm avait absolument besoin de lever la main étant donné qu’elle a été éliminée par Amanda Nunes lors de son dernier combat à l’UFC 239. Depuis qu’elle a battu Ronda Rousey pour remporter le titre de poids coq féminin de l’UFC dans un énorme bouleversement à l’UFC 193 en novembre 2015 pour améliorer son record à 10-0, Holm a eu du mal avec un dossier de 3-5 depuis lors. Cependant, compte tenu du peu de prétendants aux 135 livres féminines, Holm est toujours l’un des combattants les mieux classés de la division.

Cela dit, le combat avec Pennington n’était pas excitant et cela ne mènera probablement pas à Holm se faire tirer un titre de sitôt. Au lieu de cela, il semble qu’elle devra obtenir au moins une victoire de plus avant qu’un match revanche avec Nunes puisse être envisagé. Un affrontement opposant Holm à Irene Aldana, qui a éliminé le meilleur espoir Ketlen Vieira à l’UFC 245 le mois dernier, semble être un combat qui pourrait avoir beaucoup de sens pour la division suivante.

Qui aimeriez-vous voir Holly Holm se battre après sa victoire à l’UFC 246?