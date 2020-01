Holly Holm remporte le match revanche de Raquel Pennington par décision

Holly Holm: 2.

Samedi soir, Holm (13-5 MMA, 6-5 UFC) a donné à Pennington (10-8 MMA, 7-5 UFC) sa deuxième défaite en autant de fois où ils se sont affrontés. Après 15 minutes, Holm a obtenu une décision unanime (29-28, 30-27, 30-27) des juges.

Le combat de poids coq féminin a été l’événement co-principal de l’UFC 246 au T-Mobile Arena de Las Vegas. Il a été diffusé à la carte après les préliminaires sur ESPN et les premiers préliminaires sur UFC Fight Pass / ESPN +.

Le couple est entré en collision pour la première fois à l’UFC 184 en février 2015. Cette nuit-là, Holm a devancé une décision partagée sur Pennington.

Tout au long des deux premiers tours, le combat a été largement monotone. Après quelques combats ponctuels à distance, les deux allaient se battre contre la cage.

Grincant contre la clôture, Holm a réussi à maintenir la majorité de sa position. Le troisième tour a été mené en grande partie à distance, mais a toujours eu sa juste part de combats de corps à corps laids – à la grande désapprobation de la foule.

Avec la victoire, Holm rebondit après une défaite par élimination directe contre Amanda Nunes à l’UFC 239 en juillet. L’ancienne championne de l’UFC a remporté trois de ses cinq derniers matchs.

Quant à Pennington, le combattant de 31 ans a perdu trois sur quatre. Les trois défaites sont survenues aux champions actuels ou anciens de l’UFC, Pennington perdant également des combats contre Nunes et Germaine de Randamie.

Les résultats les plus récents de l’UFC 246 incluent:

Holly Holm bat. Raquel Pennington via décision unanime (29-28, 30-27, 30-27)

Aleksei Oleinik bat. Maurice Greene via soumission (brassard) – Round 2, 4:38

Brian Kelleher bat. Ode Osbourne via soumission (étrangleur à guillotine) – Tour 1, 2:45

Diego Ferreira bat. Anthony Pettis via la soumission (étranglement à l’arrière) – Tour 2, 1:46

Roxanne Modafferi bat. Maycee Barber par décision unanime (30-27, 30-27, 30-26)

Sodiq Yusuff bat. Andre Fili par décision unanime (29-28, 29-28, 29-28)

Askar Askarov bat. Tim Elliott via décision unanime (29-28, 30-27, 30-27)

Drew Dober bat. Nasrat Haqparast via TKO (coups de poing) – Tour 1, 1:10

Aleksa Camur bat. Justin Ledet par décision unanime (29-28, 30-27, 30-27)

Sabina Mazo bat. J.J. Aldrich via décision partagée (29-28, 28-29, 29-28)

